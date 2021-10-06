FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5197 постов • 690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Экстравагантные посмертные пожелания звезд

Экстравагантные посмертные пожелания звезд (7 фото)

Автор:
06 октября 2021 18:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: забавное   звезды   знаменитости   слава   смешное   факты   шоу бизнес   
2129
7
У многих знаменитостей есть свои причуды. Причем они касаются не только времени, пока они живут, но и после их смерти.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: забавное   звезды   знаменитости   слава   смешное   факты   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Andrey 2 часа назад
Старый еврей перед смертью просит своих детей:
-Когда я умру, воткните мне свечку в жопу и подожгите!
Дети удивляются:
-Ты что, папа, зачем?!
Отец сыну:
-Помнишь, ты ехал на машине, и у тебя тормоза не сработали?
-Помню.
-Так это я сделал.
Говорит дочке:
-Помнишь, ты пришла на работу, и у тебя внизу на платье дыра была?
-Помню.
-Так это тоже я сделал!
Когда еврей умер, его ох.евшие дети со злостью вставили ему свечу в жопу,
подожгли, через пять мину приезжаеют менты:
- По нашим данным тут над трупом издеваются...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Мрачный мачо 37 минут назад
Ну не знаю как насчет звезд, а один из моих любимых русских поэтов оставил перед смертью такую записку: «Я всех любил, без дураков»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Гёз Уленшпигель 59 минут назад
Хантер Томпсон- РОМОВЫЙ ДНЕВНИК с Джонни Депом в главной роли. Если фильм снят по книге , то представляю , что из себя на самом деле представлял данный персонаж!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
閃光 2 часа назад
Учитель долго рассказывает на уроке о цели жизни и предназначении человека, а потом спрашивает:
- Дети, что бы вы хотели, чтобы люди сказали о вас на ваших похоронах?
Петечка: - Я бы хотел, чтобы люди сказали, что я был великолепным доктором, что я спас столько людей и вылечил столько детей.
- Молодец, Петечка, а ты Манечка?
Манечка: - А я хотела бы, чтобы они сказали, что я была замечательной женой, матерью и бабушкой, что меня так все любили.
- Молодец, Манечка. Ну, Вовочка, а ты чтобы хотел услышать на своих похоронах?
- Смотрите! Он шевелится!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Знаменитости, которые пережили своих детей Знаменитости, которые пережили своих детей 10 известных людей, чьи дети пошли по их стопам 10 известных людей, чьи дети пошли по их стопам 8 голливудских актеров со знаменитыми родителями 8 голливудских актеров со знаменитыми родителями Голливудские звезды, которые презирают гигиену Голливудские звезды, которые презирают гигиену Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68037



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры
2
226
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры
Новые иллюстрации от Васи Ложкина
11
47
Новые иллюстрации от Васи Ложкина
Набирающие популярность в сообществах
Октябрьская свадьба
1
5
Октябрьская свадьба
Bugatti EB112 — отполированный кусок мыла для четверых
0
1
Bugatti EB112 — отполированный кусок мыла для четверых
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#дтп#аварии#картинки#подборка#Москва#прикольные#кино#ретро авто
#фото#прикол#люди#автомобили#авто аварии#новости#в мире#ynews#падение#СССР
#факты#животные#Разное#Россия#автомир#история#фотографии#забавно#приколы#сша

На что жалуетесь?

Вернуться