Экстравагантные посмертные пожелания звезд

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У многих знаменитостей есть свои причуды. Причем они касаются не только времени, пока они живут, но и после их смерти.
Продумывать свою жизнь от начала до конца и даже на пару дней после.
Кстати, а вы задумывались, как именно лучше организовать свои проводы в последний путь?
Кстати, а вы задумывались, как именно лучше организовать свои проводы в последний путь?
Элизабет Тейлор
Актриса была известна не только своей красотой и талантом. Она славилась умением опаздывать на все светские мероприятия. Со временем окружающие просто смирились с этим и воспринимали это как часть личности. Элизабет иронично указала в завещании, что хочет опоздать и на свои похороны тоже. 23 марта 2011 года Тейлор скончалась и машина с телом актрисы приехала на кладбище на 15 минут позже указанного времени.
По той же просьбе актрисы кто-то оборонил фразу: "Она хотела опоздать даже на собственные похороны!"
По той же просьбе актрисы кто-то оборонил фразу: "Она хотела опоздать даже на собственные похороны!"
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Опра Уинфри
У одной из самых известных телеведущих нет семьи, однако одиночество ее совершенно не тяготит. Смыслом своей жизни Опра сделала собак и помощь людям. После смерти половина ее имущества должна быть передана благотворительным фондам, а вторая половина - четырем ее собакам. Каждая из них получит по 30 млн долларов.
Ким Кардашьян
Селебрити отлично умеет преподнести себя не только на красной дорожке, но и в обычной жизни. Она настолько заботится о своем внешнем виде, что переживает за то, в каком ее будут провожать в последний путь. Ким была обеспокоена, что находясь при смерти не будет в состоянии четко указать требования своего внешнего вида в гробу. Конечно же она хочет выглядеть идеально. Ким заранее прописала свой внешний образ, указав не только марку костюма, но и цвета лака на ногтях.
Анджей Чайковский
Польский композитор завещал свое тело для использования в медицинских целях, а голову - театру. Его мечта была, чтобы его череп принял участие в спектакле "Гамлет". В театрах конечно же не используют настоящие человеческие кости, но для Анджея было сделано исключение. В 2008 году его череп появился в постановке Шекспира. Тогда роль принца Датского исполнял британский актер Дэвид Теннант.
Наполеон Бонапарт
Полководец скончался в 51 год. До сих пор идут споры - была эта смерть спланированной или естественной. А предсмертное желание лишь добавляло интриги: он хотел, чтобы после смерти его остригли и передали волосы друзьям. Возможно, Наполеон предполагал, что его могут отравить. И это была не паранойя - в его волосах были обнаружены следы мышьяка.
Хантер Томпсон
Этот основатель гонзо-журналистики был увлечен рок-н-роллом, гонял с музыкантами в туры и абсолютно не хотел жить по правилам. Хантер покончил с собой, написав в предсмертной записке, что и так прожил дольше, чем хотел. За несколько лет до этого Томпсон говорил, что хочет на своих похоронах шумную вечеринку и чтобы в финале его прахом выстрелили из пушки. Шутка это была или нет, но его близкий друг, Джонни Депп, отнесся к завещанию Хантера серьезно. Он оплатил кремацию друга и все остальное.
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Когда еврей умер, его ох.евшие дети со злостью вставили ему свечу в жопу,
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Манечка: - А я хотела бы, чтобы они сказали, что я была замечательной женой, матерью и бабушкой, что меня так все любили.
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