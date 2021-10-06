Экстравагантные посмертные пожелания звезд

Этот основатель гонзо-журналистики был увлечен рок-н-роллом, гонял с музыкантами в туры и абсолютно не хотел жить по правилам. Хантер покончил с собой, написав в предсмертной записке, что и так прожил дольше, чем хотел. За несколько лет до этого Томпсон говорил, что хочет на своих похоронах шумную вечеринку и чтобы в финале его прахом выстрелили из пушки. Шутка это была или нет, но его близкий друг, Джонни Депп, отнесся к завещанию Хантера серьезно. Он оплатил кремацию друга и все остальное.