Эпохальная певица: 15 интересных фактов о Гвен Стефани

В том интервью Кортни сказала: "Быть знаменитой - это тоже самое, что учиться в школе и быть популярной, как будто ты чирлидерша, но меня такое мало интересует. Я не хочу быть чирлидершей. Я не хочу быть как Гвен Стефани". В песне Hollaback Girl Гвен специально использовала атрибуты чирлидеров и школьную тематику, чтобы таким образом дать ответ Кортни.