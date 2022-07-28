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Эпохальная певица: 15 интересных фактов о Гвен Стефани

Эпохальная певица: 15 интересных фактов о Гвен Стефани

Автор:
28 июля 2022 14:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: no doubt   Музыка   гвен стефани   звезды   знаменитости   певица   певицы   факты   шоу бизнес   
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Сейчас в музыкальной индустрии множество самых разных исполнителей, и лишь некоторые из них стали эпохальными любимцами публики. Гвен Стефани - одна из самых известных певиц в мире. Сейчас ей 52 года, но многие до сих пор помнят песни в составе группы No Doubt, и синглы 2000-х. Узнаем несколько фактов о певице.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: no doubt   Музыка   гвен стефани   звезды   знаменитости   певица   певицы   факты   шоу бизнес   
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3  комментария
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Слепой Пью 2 часа назад
Про супер-пупер-мега популярную певичку ртом услышал впервые две минуты назад. Хотя уже достаточно пожил. Нах-нах такое щастьте!
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−50
Thomsen Час назад
Эпохальная??
Бля, ну хватит уже записывать в "эпохальные" певичек, на чей постер фапаешь, автор.
Довольно проходная однохитовая шансоньетка с посредственным вокалом. Спроси у любого "Назовите имя исполнительницы Don't Speak" - не все могут назвать. Вернее назвать могут не только лишь все, мало кто может это делать.

Список малоинтересных фактов из её биографии картину не исправит.
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