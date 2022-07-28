Эпохальная певица: 15 интересных фактов о Гвен Стефани

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Сейчас в музыкальной индустрии множество самых разных исполнителей, и лишь некоторые из них стали эпохальными любимцами публики. Гвен Стефани - одна из самых известных певиц в мире. Сейчас ей 52 года, но многие до сих пор помнят песни в составе группы No Doubt, и синглы 2000-х. Узнаем несколько фактов о певице.
1. Старший брат певицы, Эрик, изначально основал группу No Doubt, где Гвен стала солисткой и прославилась. Позже он покинул группу, и работал аниматором "Симпсонов"
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2. Именно поэтому No Doubt однажды появились в одном из эпизодов "Симпсонов". Брат Гвен поместил группу на задний план в одной из сцен (на кадре слева)
3. Эрик основал группу в 1986 году вместе с другом Джоном Спенсом. История No Doubt началась в гараже родителей. Изначально в ней было 9 человек, но после успеха альбома Tragic Kingdom, многие поменялись - неизменным участником была только Гвен
4. Муж певицы Гэвин Россдэйл изменял ей с няней их двоих детей. Встречи Гэвина с няней происходили даже когда Гвен лежала в больнице, рожая их младшего сына. Уже позже выяснилось, что Гэвин был в отношениях с няней три года, будучи в браке
После этих новостей Гвен подала на развод. Как известно, после этого Гэвин бросил няню.
5. Песня "Hollaback Girl" 2005 года - ответ на слова Кортни Лав о Гвен. В одном из интервью Кортни сравнила Гвен с чирлидершей, а в ответ певица выпустила сольный альбом с песней, где доказала, что она ни разу не чирлидерша
В том интервью Кортни сказала: "Быть знаменитой - это тоже самое, что учиться в школе и быть популярной, как будто ты чирлидерша, но меня такое мало интересует. Я не хочу быть чирлидершей. Я не хочу быть как Гвен Стефани". В песне Hollaback Girl Гвен специально использовала атрибуты чирлидеров и школьную тематику, чтобы таким образом дать ответ Кортни.
6. Изначально знаменитая песня "Don't Speak" ("Молчи") была написана о счастливой паре. Но в тот период Гвен рассталась с басистом группы, с которым они были в серьезных отношениях. Она переделала слова, и написала песню о расставании
7. Гвен с детства страдала от дислексии. Но правильный диагноз она узнала только в возрасте 51 год, когда эту же болезнь диагностировали у трех ее детей
8. Песня "Hollaback Girl" стала первой в мире, которую скачали миллион раз в цифровом формате. Кстати, во время записи клипа на песню (фото ниже) Гвен было 36 лет
9. Знаковая часть образа певицы - ярко-красная помада. Она призналась, что начала пользоваться ей ещё в школьные годы, когда бабушка дала ей свою красную помаду
10. Гвен подавала заявку на главную роль в фильме "Мистер и миссис Смит". Как рассказала сама певица, она была очень близка к утверждению на роль, но в итоге была выбрана Анджелина Джоли
12. Свои первые деньги Гвен заработала, работая в ресторане быстрого питания Dairy Queen. Она также работала продавщицей мороженого в родной Калифорнии
13. Гвен - не натуральная блондинка. Как однажды признался её стилист, певица красит волосы каждую неделю аж с 80-х годов
14. Гвен не привыкать к наградам. Она выиграла почти все крупные музыкальные премии, в том числе три премии "Грэмми" и была номинирована 18 раз
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бля, ну хватит уже записывать в "эпохальные" певичек, на чей постер фапаешь, автор.
Довольно проходная однохитовая шансоньетка с посредственным вокалом. Спроси у любого "Назовите имя исполнительницы Don't Speak" - не все могут назвать. Вернее назвать могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Список малоинтересных фактов из её биографии картину не исправит.