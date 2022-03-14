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30 странных, интересных и малоизвестных фактов о знаменитостях

30 странных, интересных и малоизвестных фактов о знаменитостях (31 фото)

Автор:
14 марта 2022 08:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   музыканты   факты   шоу бизнес   
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Мы постоянно узнаем что-то о звездах, хотим мы того или нет: от их новых проектов до любовных интрижек. Но есть и по-настоящему занимательные факты, которые не печатают в таблоидах и не выносят в громкие заголовки, и вот они-то и раскрывают людей, которыми мы так сильно восхищаемся, с совсем другой стороны.

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Ее статья «Простой метод демонстрации ферментативного производства водорода из сахара», которую она написала еще в школе, была опубликована в журнале «Journal of Chemical Education». А во время учебы в Гарварде она стала соавтором исследования под названием «Активация лобных долей при постоянстве объекта: данные спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне».

Еда, которую он все время предлагал другим персонажам в фильме, была из личной заначки актера — в сценарии этого не было, актер просто в какой-то момент проголодался. Съемочная группа не смогла найти все его заначки и просто сдалась.

8. В гостиной Тейлор Свифт стоит рамка с фотографией, на которой Канье Уэст перебивает ее во время вручения награды MTV Video Music Award 2009. Она подписана словами «Жизнь полна маленьких сбоев»

Чарльз Войд Харрельсон (23 июля 1938 — 15 марта 2007) был наемным убийцей, вовлеченным в организованную преступность. Он был осужден за убийство федерального судьи Джона Х. Вуда-младшего — первого федерального судьи, убитого в 20 веке.

15. Мама Леонардо ДиКаприо смотрела на картину Леонардо да Винчи в музее в Италии, когда впервые почувствовала, как Лео шевелится у нее в животе. Вот почему его назвали Леонардо

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   музыканты   факты   шоу бизнес   
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8  комментариев
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3k
Frank Borman 41 минуту назад
28. Дженнифер Лоуренс набила на руке H20, чтобы не забывать пить воду

На второй руке она набила О2, чтобы не забывать дышать. На левой ягодице у нее набито CH4, ну, чтобы не забывать пукать.
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12k
Типа граф Минуту назад
Комментарий к фото
Он во время обрушения Башен близнецов активно помогал в ликвидации этой катастрофы
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12k
Типа граф 3 минуты назад
Комментарий к фото
У нас в школе трудовик устал делать указки нашей географичке , потому что она ломала их об нас или парту . А с виду была такая тихая и интеллигентная , прям божий одуванчик , а внутри демон прятался
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11k
Cornho 3 минуты назад
"Чтобы не забывала пить воду"

Что?? Это как? Как это вообще можно "забыть"?
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7
Алексей 6 минут назад
У меня такая же проблема с зубом как и Круза. Дело в том что клык вырос выше основного ряда зубов, вот они и сдвинулись. Поэтому зуб ровно посредине.
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4k
heta Полчаса назад
*****30. Изначально группа Limp Bizkit должна была называться Blood Fart («Кровавый Пук»)*****
Слово "фартовый" заиграло новыми красками.
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323
Виктор Глущенко heta 6 минут назад
С открытием Вас нового слова в английском языке .
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1k
АлексЮстасу 36 минут назад
А что я думаю об этом? Думаю, что некоторых я не знаю, а что-то мне и не надо, и не пригодится. Да и под санкциями мы американскими, а многие из представленных, кто ещё жив из них, наверняка, поддерживают эти санкции. Так что, дружище, пост этот - как сраный макдональдс для россиян. Пожрать можно, но вреда больше, чем пользы.
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