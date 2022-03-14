30 странных, интересных и малоизвестных фактов о знаменитостях

Мы постоянно узнаем что-то о звездах, хотим мы того или нет: от их новых проектов до любовных интрижек. Но есть и по-настоящему занимательные факты, которые не печатают в таблоидах и не выносят в громкие заголовки, и вот они-то и раскрывают людей, которыми мы так сильно восхищаемся, с совсем другой стороны.