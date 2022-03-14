30 странных, интересных и малоизвестных фактов о знаменитостях

Мы постоянно узнаем что-то о звездах, хотим мы того или нет: от их новых проектов до любовных интрижек. Но есть и по-настоящему занимательные факты, которые не печатают в таблоидах и не выносят в громкие заголовки, и вот они-то и раскрывают людей, которыми мы так сильно восхищаемся, с совсем другой стороны.
Ее статья «Простой метод демонстрации ферментативного производства водорода из сахара», которую она написала еще в школе, была опубликована в журнале «Journal of Chemical Education». А во время учебы в Гарварде она стала соавтором исследования под названием «Активация лобных долей при постоянстве объекта: данные спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне».
3. Это первый твит Дэнни ДеВито: «Я только что присоединился к Твиттеру! Я не очень понимаю смысл этого сайта и как он работает. У меня горят яйца»
Еда, которую он все время предлагал другим персонажам в фильме, была из личной заначки актера — в сценарии этого не было, актер просто в какой-то момент проголодался. Съемочная группа не смогла найти все его заначки и просто сдалась.
8. В гостиной Тейлор Свифт стоит рамка с фотографией, на которой Канье Уэст перебивает ее во время вручения награды MTV Video Music Award 2009. Она подписана словами «Жизнь полна маленьких сбоев»
9. Дэниел Редклифф сломал около 80 волшебных палочек во время съемок «Гарри Поттера», потому что использовал их как барабанные
Чарльз Войд Харрельсон (23 июля 1938 — 15 марта 2007) был наемным убийцей, вовлеченным в организованную преступность. Он был осужден за убийство федерального судьи Джона Х. Вуда-младшего — первого федерального судьи, убитого в 20 веке.
15. Мама Леонардо ДиКаприо смотрела на картину Леонардо да Винчи в музее в Италии, когда впервые почувствовала, как Лео шевелится у нее в животе. Вот почему его назвали Леонардо
18. Однокурсники Лэди Гаги из Нью-Йоркского университета создали группу в Facebook, которая называлась «Стефани Джерманотта, ты никогда не станешь знаменитой»
21. 20-летнего Билла Мюррея арестовали за попытку пронести в самолет 4,5 килограмма марихуаны
22. У певицы Лорд есть «секретный» аккаунт в Инстаграме, посвященный обзорам луковых колец
26. Криса Киркпатрика не взяли в Backstreet Boys. Тогда он стал одним из основателей N’Sync
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На второй руке она набила О2, чтобы не забывать дышать. На левой ягодице у нее набито CH4, ну, чтобы не забывать пукать.
Что?? Это как? Как это вообще можно "забыть"?
Слово "фартовый" заиграло новыми красками.