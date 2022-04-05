Знаменитости, которые нас удивили

Во время съемок «Мстителей» Роберт Дауни-младший повсюду прятал закуски. Еда, которую он постоянно предлагал партнерам в кадре, была личным запасом актера — она не была прописана в сценарии, актер просто проголодался и доставал еду. Съемочная группа никак не могла раскрыть его тайники и лишить актера перекусов - поэтому режиссер, наконец, сдался и позволили ему есть и кормить других, сколько угодно.