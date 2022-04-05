Знаменитости, которые нас удивили

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Звезды живут на виду у всего мира, и малейшая новость их биографии мгновенно становится известной миллионам. И все-таки некоторые факты из жизни знаменитостей иногда оказываются в тени - и они поразят вас до глубины души!
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У Тейлор Свифт в гостиной висит фотография в рамке, на которой Канье Уэст прерывает ее речь на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2009. Снимок озаглавлен: «В жизни тебя что-то всегда прерывает».
Во время съемок «Мстителей» Роберт Дауни-младший повсюду прятал закуски. Еда, которую он постоянно предлагал партнерам в кадре, была личным запасом актера — она не была прописана в сценарии, актер просто проголодался и доставал еду. Съемочная группа никак не могла раскрыть его тайники и лишить актера перекусов - поэтому режиссер, наконец, сдался и позволили ему есть и кормить других, сколько угодно.
Дэниел Рэдклифф сломал более 80 палочек во время съемок фильмов о Гарри Поттере, потому что использовал их в качестве барабанных палочек, периодически барабаня ими по чему попало.
Дженнифер Лоуренс сделала татуировку H2O на руке, чтобы напоминать себе о необходимости пить больше воды.
Барак и Мишель Обама не выплачивали свои студенческие ссуды, пока им не исполнилось 40 лет.
Самая странная вещь, которую Дэниел Рэдклифф когда-либо должен был сделать, чтобы подготовиться к роли, — это эпиляция ягодиц.
Мама Леонардо ДиКаприо смотрела на картину Леонардо да Винчи в музее в Италии, когда Лео впервые пошевелился у нее в животе. Вот почему его зовут Леонардо.
Перед тем, как начать сольную карьеру, Бритни Спирс была в женской группе под названием Innosense ("Невинность").
До того, как стать звездой реалити-шоу, Ким Кардашьян была стилистом Пэрис Хилтон и профессиональным составителем гардероба.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Невинность - это Innoncence
А Innosense это "Бессмысленность"
-это же здорово! Осталось узнать кто такой Рами Малек.
И чего он жопой играл? Какому великому смыслу мешали волосья?