FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5671 пост • 717 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Знаменитости, которые нас удивили

Знаменитости, которые нас удивили (27 фото)

Автор:
05 апреля 2022 15:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   истории   ну вы даёте!   удивительное рядом   факты   шоу бизнес   
2626
27
Звезды живут на виду у всего мира, и малейшая новость их биографии мгновенно становится известной миллионам. И все-таки некоторые факты из жизни знаменитостей иногда оказываются в тени - и они поразят вас до глубины души!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   истории   ну вы даёте!   удивительное рядом   факты   шоу бизнес   
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Франц Лефорт 2 часа назад
Про эпиляцию жопы было особенно позновательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
23k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
"Innosense ("Невинность")"
Невинность - это Innoncence
А Innosense это "Бессмысленность"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 43 минуты назад
-"У Рами Малека есть брат-близнец по имени Сами."-
-это же здорово! Осталось узнать кто такой Рами Малек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
au3 Час назад
"Самая странная вещь, которую Дэниел Рэдклифф когда-либо должен был сделать, чтобы подготовиться к роли, это эпиляция ягодиц."

И чего он жопой играл? Какому великому смыслу мешали волосья?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
447
Горбовский au3 56 минут назад
это какие ж они там должны были быть, чтобы кадр испортить? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Ваня Час назад
роберт дауни красавчик - что-что, покушать всегда надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 2 часа назад
Дженнифер Лоуренс не люблю, она очень плохо отзывается о России
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 2 часа назад
куда уж там этим западным уродам до настоящих звёзд


Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
sedoisever 2 часа назад
Я так понимаю, что зубы у Тома Круза как раз нихрена не симметричны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58496



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить
2
15
15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить
Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева
0
40
Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева
Набирающие популярность в сообществах
Когда таксидермистам становится скучно, другим становится жутко
1
22
Когда таксидермистам становится скучно, другим становится жутко
Реально ли создать металл, используя воду?
1
7
Реально ли создать металл, используя воду?
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
3
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Ватермарк#история#дтп#Приколы#аварии#девушки#Украина#СССР
#прикол#интересно#позитив#интересное#картинки#Разное#авто аварии#милота#красота#фотографии
#фото#мир#факты#автомобили#люди#подборка#автомир#в мире#забавно#драка

На что жалуетесь?

Вернуться