35 жутких фото, от которых мурашки по коже

Как ни крути, людям нравится себя пугать — будь то страшными историями, фильмами или даже просто размытыми фото "призраков", найденными в темных глубинах интернета. Если вы входите в число таких любителей пощекотать себе нервишки, то наверняка уже слышали про сабреддит "Oddly Terrifying" — все-таки, в нем более 2,5 миллиона участников! В этом сообществе собраны вроде бы безобидные снимки, от которых при этом кровь стынет в жилах.
22. "Коллега услышала, что я пеку, и попросила вишневый пирог на день рождения приятеля. Я испекла для нее это"
24. "Прошлой ночью я услышал постукивание и щелчки. Посмотрел в окно и... Это снаружи. Не внутри. (Я в двухэтажном доме, второй этаж. Под окном крыша над входной дверью)"
26. "Наши эйчары только что получили стапелию в качестве благодарности от кандидата. С ней шла записка не трогать ее, потому что она жалится, и не нюхать, потому что она пахнет гнилой плотью"
30. "Я сейчас работаю на стройке нового центра обработки заказов Amazon (60 387 кв. метров). Это четвертый из пяти этажей. На заднем плане туман"
31. "Я живу на территории старой рисовой и хлопковой плантации. Я знаю, что где-то поблизости находится кладбище рабов, но точное его местонахождение неизвестно. Несколько дней назад тут выпала тонна осадков. Вот что вскрыла вода"
32. Сигаретный фильтр с асбестом в разрезе. Сигареты Kent Micronite с фильтром позиционировались как «полезные для легких»
33. Нижнее подземелье замка Уорик. «Темница», куда бросали узников и благополучно о них забывали
34. Водосбросный туннель плотины Гувера, 15 метров в ширину и 183 в глубину. Можно услышать, как в темноте бежит вода. Дорожка с перилами выше наглядно демонстрирует масштаб
35. Бразилец по прозвищу «Diabão» (Большой дьявол) сделал кучу операций, чтобы стать похожим на дьявола. Он отпраздновал отмену обязательного ношения масок, полностью удалив уши
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ты доски сними, там ещё много интересного.
Вот с этим соглашусь, и по нему видно насколько :)
>дьявола никто не видел по причине его не существования
Ну это смотря сколько пить и чем закусывать!
Напиваются же до зелёных чертей(которых тоже нет).
А уж что от некоторых грибочков видят(и опять же этого нет, но видят же)!
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Хозяин.
Не вырвалось, а ворвалось. Затопило лестницу в подвал и водой (остатки потопа видны на полу) выдавило двери.
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Особенно снизу мускулы впечатляют.
рабов? в гробах? не много ли чести?
короче автор подписи к фото врунишка =)