35 жутких фото, от которых мурашки по коже

Как ни крути, людям нравится себя пугать — будь то страшными историями, фильмами или даже просто размытыми фото "призраков", найденными в темных глубинах интернета. Если вы входите в число таких любителей пощекотать себе нервишки, то наверняка уже слышали про сабреддит "Oddly Terrifying" — все-таки, в нем более 2,5 миллиона участников! В этом сообществе собраны вроде бы безобидные снимки, от которых при этом кровь стынет в жилах.