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35 жутких фото, от которых мурашки по коже

35 жутких фото, от которых мурашки по коже

Автор:
26 августа 2022 14:57
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: Reddit   Страшное   Фотоподборка   жуть   ужастики   фотографии из соцсетей   
1442
36

Как ни крути, людям нравится себя пугать — будь то страшными историями, фильмами или даже просто размытыми фото "призраков", найденными в темных глубинах интернета. Если вы входите в число таких любителей пощекотать себе нервишки, то наверняка уже слышали про сабреддит "Oddly Terrifying" — все-таки, в нем более 2,5 миллиона участников! В этом сообществе собраны вроде бы безобидные снимки, от которых при этом кровь стынет в жилах.

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26. "Наши эйчары только что получили стапелию в качестве благодарности от кандидата. С ней шла записка не трогать ее, потому что она жалится, и не нюхать, потому что она пахнет гнилой плотью"

31. "Я живу на территории старой рисовой и хлопковой плантации. Я знаю, что где-то поблизости находится кладбище рабов, но точное его местонахождение неизвестно. Несколько дней назад тут выпала тонна осадков. Вот что вскрыла вода"

35. Бразилец по прозвищу «Diabão» (Большой дьявол) сделал кучу операций, чтобы стать похожим на дьявола. Он отпраздновал отмену обязательного ношения масок, полностью удалив уши

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Страшное   Фотоподборка   жуть   ужастики   фотографии из соцсетей   
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20  комментариев
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192
S__D 2 часа назад
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1k
Антон 56 минут назад
Мышцы херня, яйцы (ударение на"ы") здоровенные какие ))))
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8k
Billi_Bons Час назад
Автор, ты, наверное, не видел по-настоящему жутких фото. Ниже можешь посмотреть. И это только Лайт версия.
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4k
Copycat Час назад
с клоуном не верю) куллстори из сети)
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3k
SandMANn Час назад
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S__D 2 часа назад
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192
S__D 2 часа назад
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58k
Парагвайский шпион 2 часа назад
У шимпанзе ЯЙЦА ЗДОРОВЕННЫЕ!!!!
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192
S__D 2 часа назад
Снял ковер и обнаружил это
.
Ты доски сними, там ещё много интересного.
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30k
MatveiVainrub 2 часа назад
Утверждение о том что кто то может быть похож на дьявола в корне ошибочно . (дьявола никто не видел по причине его не существования ) . Этот бедняга просто напросто невминяем - другими словами е61ну7ый .
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192
S__D 2 часа назад
живет в моей ванной и ест жуков
.
Хозяин.
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
>>> 12. Что-то вырвалось отсюда

Не вырвалось, а ворвалось. Затопило лестницу в подвал и водой (остатки потопа видны на полу) выдавило двери.
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192
S__D 2 часа назад
Мускулы безволосого шимпанзе.
.
Особенно снизу мускулы впечатляют.
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59k
pynh 2 часа назад
п31
рабов? в гробах? не много ли чести?
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192
S__D pynh 2 часа назад
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