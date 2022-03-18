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Сообщество Страшилки и ужастики 76 постов • 129 подписчиков подписаться
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40 странных фотографий, от которых становится не по себе

40 странных фотографий, от которых становится не по себе (41 фото)

Автор:
18 марта 2022 20:59
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: Фотоподборка   крипота   странности   странные фото   страшно   ужасы   
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41

Пока большинство людей едва могут заставить себя досмотреть страшный фильм, не выбежав из комнаты с криками, другие искренне наслаждаются разного рода странностями и ужасами. Если вы из их числа, то эта подборка фотографий из сообщество "Weird" и "Oddly Terrifying" вас точно порадует.

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За каждый выигранный бейсбольный матч их казнь на какое-то время откладывали. Мальчик на фото — талисман их команды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   крипота   странности   странные фото   страшно   ужасы   
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6  комментариев
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7k
a_komolow 2 часа назад
### 28. "Одинокий жесткий кабель, найденный на детской площадке. Я потянул, но ничего не произошло" ###

Локалка между домами, привязанная к тросу
На одном доме оборвалась
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15k
Nikita Час назад
7. Последнее, что видит рыба в Антарктиде

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Пфффф..... Рот кожистой черепахи интересней будет.
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5k
Mowgley Час назад
Мелочи это всё.
Как-то в детстве ближе к ночи я прочитал "Всадник без головы", а мама в тот вечер сложила стираное белье специфической стопкой на подоконнике.
Сказать, что я испугался, проснувшись ночью и посмотрев в окно - значит, ничего не сказать. Кажется, я жопой перекусил диван (но это не точно).
Жаль, что в то время у меня не было смартфона с камерой, вы бы все обосрались
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6k
Думай о хорошем! Час назад
вспомнился рассказ Шефнера о человеке которому в детстве ни когда не доставались ножки, и он поклялся, когда вырастет, вывести 4етырёх ногих кур, что бы ножки доставались всем. и вывел
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