40 странных фотографий, от которых становится не по себе

Пока большинство людей едва могут заставить себя досмотреть страшный фильм, не выбежав из комнаты с криками, другие искренне наслаждаются разного рода странностями и ужасами. Если вы из их числа, то эта подборка фотографий из сообщество "Weird" и "Oddly Terrifying" вас точно порадует.