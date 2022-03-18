40 странных фотографий, от которых становится не по себе

Пока большинство людей едва могут заставить себя досмотреть страшный фильм, не выбежав из комнаты с криками, другие искренне наслаждаются разного рода странностями и ужасами. Если вы из их числа, то эта подборка фотографий из сообщество "Weird" и "Oddly Terrifying" вас точно порадует.
4. "В Австралии мы запираем двери не потому, что боимся вооруженных злоумышленников. Мы запираем двери, чтобы не пускать гребаных кенгуру"
8. Это австралийский мотылек. Он еще и летать умеет.
12. Сестры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов, и у них одновременно родились мальчики. Обе семьи живут вместе
14. Цыпленок родился с редким генетическим дефектом, из-за чего у него выросло четыре лапы
20. "Я оставил Netflix включенным, потом вернулся в спальню и увидел это" [субтитры: "Мне и ты подойдешь"]
22. Надпись на воротах кладбища: "Проходя мимо, задержись на секунду. Когда-то мы были такими, как ты. Когда-то ты станешь таким, как мы".
25. Рыба-телескоп. Этот глубоководный вид может проглотить добычу крупнее себя и обитает на глубине от 500 до 3000 метров
28. "Одинокий жесткий кабель, найденный на детской площадке. Я потянул, но ничего не произошло"
33. В 1910 году в Вайоминге приговоренные к смертной казни буквально поставили на кон свою жизнь
За каждый выигранный бейсбольный матч их казнь на какое-то время откладывали. Мальчик на фото — талисман их команды.
34. Заброшенная церковь в маленькой чешской деревне полна скульптур ушедших из жизни прихожан
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Локалка между домами, привязанная к тросу
На одном доме оборвалась
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Пфффф..... Рот кожистой черепахи интересней будет.
Как-то в детстве ближе к ночи я прочитал "Всадник без головы", а мама в тот вечер сложила стираное белье специфической стопкой на подоконнике.
Сказать, что я испугался, проснувшись ночью и посмотрев в окно - значит, ничего не сказать. Кажется, я жопой перекусил диван (но это не точно).
Жаль, что в то время у меня не было смартфона с камерой, вы бы все обосрались