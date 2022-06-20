15 человек, которым удалось сделать идеальный снимок

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То ли благодаря сбою в матрице, то ли простой удаче, но герои этого поста оказались в нужном месте точно в нужный момент, чтобы сделать идеальный снимок, и результаты действительно впечатляют.
1. "Моя собака зевнула точно в тот момент, когда я сфотографировал ее на фоне граффити с собакой, похожей на нее"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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