FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 354 поста • 55 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
15 человек, которым удалось сделать идеальный снимок

15 человек, которым удалось сделать идеальный снимок

Автор:
20 июня 2022 19:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Фотоподборка   забавно   идеальный момент   лови момент   фотографии из соцсетей   
2075
16

То ли благодаря сбою в матрице, то ли простой удаче, но герои этого поста оказались в нужном месте точно в нужный момент, чтобы сделать идеальный снимок, и результаты действительно впечатляют.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Reddit   Фотоподборка   забавно   идеальный момент   лови момент   фотографии из соцсетей   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Patmaz 3 часа назад
Сообщающиеся сосуды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
turyst Час назад
И где эти 15 человек, которым удалось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SolomonA 3 часа назад

Вот такое однажды видел (и слышал) сам: жил в общежитии, на полке стоял "запас" советских водочных стопок из толстого стекла. И вдруг (без всякого внешнего воздействия) одна из них с резким щелчком распалась на две равные части по вертикали. Жутковато...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55682



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой руки»?
Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
События на Украине 20- 21 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области
Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области
18 изображений, которые заморочат вам голову
18 изображений, которые заморочат вам голову
Портсигар Стечкина и укол на остановке. Дикое оружие спецслужб
Портсигар Стечкина и укол на остановке. Дикое оружие спецслужб
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Импортозамещение

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#СССР#картинки#забавно#аварии#комментарии#смешно#Разное
#Юмор#люди#в мире#интересное#факты#сарказм#дети#милота#США#кот
#прикол#подборка#животные#дтп#фотографии#страна#кино#Приколы#авто аварии#Интересные
Как прошел главный экономический форум страны Как прошел главный экономический форум страны 35 счастливчиков, которым повезло сделать крутое фото 35 счастливчиков, которым повезло сделать крутое фото 33 занятных фото, которыми поделились пользователи сети 33 занятных фото, которыми поделились пользователи сети Япония без контекста: 40 безумных фото из страны восходящего солнца Япония без контекста: 40 безумных фото из страны восходящего солнца 35 человек, которым повезло найти «пасхалки» в реальной жизни 35 человек, которым повезло найти «пасхалки» в реальной жизни 35 фото, которые доказывают, что люди делятся на два типа 35 фото, которые доказывают, что люди делятся на два типа

На что жалуетесь?

Вернуться