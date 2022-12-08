FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7669 постов • 797 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
30 обычных фото, от которых веет жутью

30 обычных фото, от которых веет жутью

Автор:
08 декабря 2022 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   Фотоподборка   жуть   странности   страшно   фотографии из соцсетей   
3233
36

Сабреддит r/oddlyterrifying — это укромный уголок интернета, который, как можно догадаться по его названию, предназначен для обмена странно пугающими изображениями. У сообщества более 2,5 участников, что неудивительно, учитывая, насколько завораживающие эти снимки.

×
×

8 месяцев спустя его нашли и воссоединили с семьей, и они прожили остаток жизни вместе. Почти 100 лет спустя анализ ДНК показал, что мальчик, которого спасли, не был Бобби Данбаром.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Reddit   Фотоподборка   жуть   странности   страшно   фотографии из соцсетей   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
старый абрикос 37 минут назад
Орбита МКС всего-то 400км. над землёй, так себе сравнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof 22 секунды назад
Комментарий к фото
Жуть, однако.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof 2 минуты назад
Комментарий к фото
Интересно, как туда попадают? На вертолёте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof 4 минуты назад
Комментарий к фото
Скорее всего, он никогда не был Бобби Донбаром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 4 минуты назад
Комментарий к фото
Оказаться ближе к борту МКС не так сложно, на самом деле. Они летают на высоте 350-400 км.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 9 минут назад
Комментарий к фото
Так получается, когда люди не понимают, о чем говорят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 56 минут назад
Спасибо, посмотрел, чета стошнило, наверное утренний маффин не прижился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74646



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении
Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении
Набирающие популярность в сообществах
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
Нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде
Нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде
Какая профессия, такой и доход
Какая профессия, такой и доход
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будущее уже тут

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#авто аварии#забавно#позитив#Приколы#Разное#люди#фотографии
#Юмор#факты#интересное#подборка#картинки#автомир#Прошлое#истории#соцсети#улыбнуло
#Прикол#животные#дтп#аварии#автомобили#Ynews#познавательно#кино#СССР#Россия
Какая профессия, такой и доход Какая профессия, такой и доход 40 странных фотографий, от которых становится не по себе 40 странных фотографий, от которых становится не по себе 15 человек, которым удалось сделать идеальный снимок 15 человек, которым удалось сделать идеальный снимок Трудовые будни сантехников в 30 неожиданных и забавных фото Трудовые будни сантехников в 30 неожиданных и забавных фото 35 довольно интересных фото, которыми поделились пользователи сети 35 довольно интересных фото, которыми поделились пользователи сети 35 жутких фото, от которых мурашки по коже 35 жутких фото, от которых мурашки по коже

На что жалуетесь?

Вернуться