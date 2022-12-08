30 обычных фото, от которых веет жутью

Сабреддит r/oddlyterrifying — это укромный уголок интернета, который, как можно догадаться по его названию, предназначен для обмена странно пугающими изображениями. У сообщества более 2,5 участников, что неудивительно, учитывая, насколько завораживающие эти снимки.
3. "Я сделал в тыкве пару маленьких дырочек и набил ее арахисовым маслом. Затем оставил ее на милость белок на два дня. Результат получился действительно тревожным"
4. Современные животные, если бы их рисовали так же, как мы рисуем динозавров, основываясь только на костях
9. "Кажется, кто-то заглянул в гости, пока я один работал в большом заброшенном подвале..."
8 месяцев спустя его нашли и воссоединили с семьей, и они прожили остаток жизни вместе. Почти 100 лет спустя анализ ДНК показал, что мальчик, которого спасли, не был Бобби Данбаром.
20. Точка Немо, точка, наиболее удаленная от любой суши в мире. Здесь вы окажетесь ближе к астронавтам на борту МКС, чем к людям на земле
24. "Мой позвоночник. Мой рост был 178 см, когда я ложился под нож, теперь мой рост 188 см. А изначально должен был быть 2 метра"
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Трудовые будни сантехников в 30 неожиданных и забавных фото
- 15 человек, которым удалось сделать идеальный снимок
- 35 довольно интересных фото, которыми поделились пользователи сети
- 35 жутких фото, от которых мурашки по коже
- 30 «в меру интересных» фото, которыми поделились пользователи сети