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35 довольно интересных фото, которыми поделились пользователи сети

35 довольно интересных фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
01 августа 2022 17:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Фотоподборка   интересно   любопытно   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
1078
36

Не всё в жизни обязательно должно быть захватывающим, умопомрачительным или сногсшибательным. Не каждый фильм достоин «Оскара», и не каждая книга станет мировым бестселлером. И это нормально! Некоторым вещам достаточно быть просто довольно симпатичными, довольно вкусными или, как в случае с этой подборкой из одноименного сабреддита — «довольно интересными».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Фотоподборка   интересно   любопытно   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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2  комментария
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15k
куджо Час назад
Прикольно, где начало ну или конец радуги
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1k
Вадим В. Новоженов 2 минуты назад
Стоит-то оно стоит, да только кто ж его купит?
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