35 довольно интересных фото, которыми поделились пользователи сети

Автор:
01 августа 2022 17:32
Не всё в жизни обязательно должно быть захватывающим, умопомрачительным или сногсшибательным. Не каждый фильм достоин «Оскара», и не каждая книга станет мировым бестселлером. И это нормально! Некоторым вещам достаточно быть просто довольно симпатичными, довольно вкусными или, как в случае с этой подборкой из одноименного сабреддита — «довольно интересными».
1. "Я собрал LEGO-набор "Тысячелетний Сокол", который стоит около 800 долларов, из деталек, которые у меня уже были"
2. "На кладбище кто-то положил по палочке на каждую собачью могилу"
3. "Объемный выпускной альбом. Имена написаны шрифтом Брайля. Академия Джорджии для слепых"
4. Градиент из цветов на стене
5. "Под этой лодкой собралась стая медуз"
6. "Нашел сегодня конец радуги"
7. "В баре барную стойку украсили поддельными удостоверениями личности, которые конфисковали у студентов колледжа"
8. "Я собрал полностью черный пазл"
9. "У одного из котят в нашем сарае есть как полоски, так и пятнышки"
10. "Обнаружил, что мой кот сам себя приучил ходить в унитаз"
11. "Стрелка на моей собаке показывает, где у нее верх"
12. "Ложка для мороженого сделана в форме лопаты"
13. "Обнаружил, что мой кот улегся в упавший светильник в форме кота"
14. "Вместо настоящих цветов мне на день рождения подарили букет из LEGO"
15. "Моя ящерица спит в своей собственной кроватке"
16. "Эти ворота позволяют пройти людям и лошадям, но блокируют автомобили"
17. "Тень моей собаки — на 100% Скуби-Ду"
18. "Этот слизняк нарисовал улитку"
19. "Разметка на парковке у стоматологии в Дублине в виде зубных щеток с зубной пастой"
20. "У меня в подбородке есть зуб"
21. "Из заброшенного многоквартирного дома, мимо которого я хожу на работу, растет дерево"
22. "Каждый день вижу в своем дворе трехцветную белку"
23. "К кошкам привязали палки, чтобы они не могли выйти"
24. "В спальне квартиры, которую я снял на ночь в Порту, Португалия, за стекло помещена стена и лестница 12 века"
25. "Силуэт в кубике льда похож на диснеевскую принцессу"
26. "Камера в больнице похожа на удивленную панду"
27. "McDonald's выдает многоразовую упаковку, если вы едите "здесь"
28. "Оба моих глаза делятся пополам на два цвета"
29. "Срок годности моего протеинового батончика истек в средневековье"
30. "В Непале у логотипа Pringles разные выражения лица в зависимости от вкуса"
31. "Я разрезал дыню, и внутри она оказалась квадратной"
32. "Заказал новый нож, и к нему положили два пластыря"
33. "Двойная макушка с завитками, растущими в разные стороны"
34. "Съедобный стаканчик для кофе из овса и зерен"
35. Могила Internet Explorer: "Он был отличным средством скачать другие браузеры"
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— переведено специально для fishki.net
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