35 довольно интересных фото, которыми поделились пользователи сети

Не всё в жизни обязательно должно быть захватывающим, умопомрачительным или сногсшибательным. Не каждый фильм достоин «Оскара», и не каждая книга станет мировым бестселлером. И это нормально! Некоторым вещам достаточно быть просто довольно симпатичными, довольно вкусными или, как в случае с этой подборкой из одноименного сабреддита — «довольно интересными».