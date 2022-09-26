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Трудовые будни сантехников в 30 неожиданных и забавных фото

Трудовые будни сантехников в 30 неожиданных и забавных фото

Автор:
26 сентября 2022 20:57
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Фотоподборка   работа   сантехника   трудовые будни   фотографии из соцсетей   
352
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Сантехника — одна из тех вещей, которые мы принимаем как должное. Обычно люди даже не задумываются, насколько важную роль она играет в нашей жизни: ровно до тех пор, пока она не ломается. А чтобы мы об этом не забывали, обитатели сабреддита r/Plumbing делятся забавными и странными снимками своих трудовых будней и просто наблюдениями со стороны.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Фотоподборка   работа   сантехника   трудовые будни   фотографии из соцсетей   
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4  комментария
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7k
au3 Час назад
"1. "Может для сантехников это ничего особенного, но мне, как электрику, очень приятно видеть такую работу"

Вообще -то это газ ..... Сантехники не причем
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7k
Константин Безумов 45 минут назад
На последнем фото что, самодельный измельчитель мусора?
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