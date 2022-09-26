Трудовые будни сантехников в 30 неожиданных и забавных фото

Сантехника — одна из тех вещей, которые мы принимаем как должное. Обычно люди даже не задумываются, насколько важную роль она играет в нашей жизни: ровно до тех пор, пока она не ломается. А чтобы мы об этом не забывали, обитатели сабреддита r/Plumbing делятся забавными и странными снимками своих трудовых будней и просто наблюдениями со стороны.
1. "Может для сантехников это ничего особенного, но мне, как электрику, очень приятно видеть такую работу"
2. "Малой, которого я вчера вытащил из затопленного подполья. Его кормят из бутылочки, он поправляется и выглядит здоровым и счастливым"
3. "Винтажная ванна из особняка в Ньюпорте подает четыре типа воды: горячую и холодную соленую воду и горячую и холодную пресную воду"
4. "Несколько сантехников сказали мне, что у меня самый старый водонагреватель из всех, что они видели. А вы что думаете?"
9. "Снимаю шляпу перед этой суперзвездой сантехники! Рециркуляционный подогрев пола с системой управления Tekmar"
13. "Аквариумная комната, в которой я проводил трубы. 31 резервуар с индивидуальной подачей воздуха, рециркуляцией воды, переливом и сливом"
20. "Газовая компания утверждает, что никак не могла сломать мою канализационную трубу при установке газопровода. Итак, я немного покопался…"
26. "Клиентка никак не могла выключить воду в унитазе, поэтому разбила его молотком… Я бы, конечно, рекомендовал другой подход"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вообще -то это газ ..... Сантехники не причем