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16 диких и жутких фото, после которых страшно ложиться спать

16 диких и жутких фото, после которых страшно ложиться спать

Автор:
10 января 2023 22:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   Страшное   Фотоподборка   жуть   странное   фотографии из соцсетей   
3266
17

Сабреддит r/OddlyTerrifying посвящен, буквально, «странно пугающим вещам» — это и жуткие находки, напоминающие то ли эмбрион, то ли недоразвитый орган, дорожные знаки, будто попавшие в наш мир из фильма про зомби, и даже традиционные музыкальные инструменты, сделанные из кошачьей кожи. Да что уж там — при должном ракурсе даже собака в парике может напугать!

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«Недавно я начал играть на сямисэне, традиционном японском инструменте. Я спросил, что это за черные точки, подумав, что это какие-то отметки. Оказалось, что это соски с кожи живота кошки, из которой и сделан инструмент».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Страшное   Фотоподборка   жуть   странное   фотографии из соцсетей   
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3k
Старичок Час назад
какое убожество
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909
Graboid 41 минуту назад
<<8. Шот "Ленточный червь". Рецепт для любителей жести: 30 мл водки, 30 мл майонеза, пара капель соуса Табаско и щепотка черного перца.>>
.. приготовлю на старый новый год ..
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909
Graboid 44 минуты назад
<<2. !Зубная щетка моего соседа">>
пусть купит щетку "HARD" в "фортуне" .. десны у него .. крепкие
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2k
Fara Zolkin 46 минут назад
Посмотрел на эту йухню и пошёл спать, думая о том, а нуйхя я это смотрел...
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5k
sedoisever 2 часа назад
Изделие из кожи животного? Пошёл взглянул на свои ботинки... На шубу жены... Отрыл холодильник... Пойду-ка лучше спать.
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