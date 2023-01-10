16 диких и жутких фото, после которых страшно ложиться спать

Сабреддит r/OddlyTerrifying посвящен, буквально, «странно пугающим вещам» — это и жуткие находки, напоминающие то ли эмбрион, то ли недоразвитый орган, дорожные знаки, будто попавшие в наш мир из фильма про зомби, и даже традиционные музыкальные инструменты, сделанные из кошачьей кожи. Да что уж там — при должном ракурсе даже собака в парике может напугать!
«Недавно я начал играть на сямисэне, традиционном японском инструменте. Я спросил, что это за черные точки, подумав, что это какие-то отметки. Оказалось, что это соски с кожи живота кошки, из которой и сделан инструмент».
4. "Маленькие острые как бритва кусочки ногтей, растущие из кончика моего ампутированного пальца"
5. Зомбоапокалипсис: "Если вы обнаружите труп, не пытайтесь оказать медицинскую помощь, не подходите ближе 5 метров, немедленно сообщите об инциденте"
8. Шот "Ленточный червь". Рецепт для любителей жести: 30 мл водки, 30 мл майонеза, пара капель соуса Табаско и щепотка черного перца.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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.. приготовлю на старый новый год ..
пусть купит щетку "HARD" в "фортуне" .. десны у него .. крепкие