Сантехника — одна из тех вещей, которые мы принимаем как должное. Обычно люди даже не задумываются, насколько важную роль она играет в нашей жизни: ровно до тех пор, пока она не ломается. А чтобы мы об этом не забывали, обитатели сабреддита r/Plumbing делятся забавными и странными снимками своих трудовых будней и просто наблюдениями со стороны.