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Трудовые будни сантехников

Трудовые будни сантехников

Автор:
17 апреля 2024 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Фотоподборка   работа   сантехника   трудовые будни   фотографии из соцсетей   
1416
31

Сантехника — одна из тех вещей, которые мы принимаем как должное. Обычно люди даже не задумываются, насколько важную роль она играет в нашей жизни: ровно до тех пор, пока она не ломается. А чтобы мы об этом не забывали, обитатели сабреддита r/Plumbing делятся забавными и странными снимками своих трудовых будней и просто наблюдениями со стороны.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Фотоподборка   работа   сантехника   трудовые будни   фотографии из соцсетей   
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3  комментария
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30k
BuG 47 минут назад
Это газ.
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Ivan 21 минуту назад
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28k
Влад 2 часа назад
Комментарий к фото
Шикарная вещь, хочу.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1296 постов (1225 в горячем)

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