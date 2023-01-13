30 жутковатых фото, от которых станет не по себе

Если вы поклонник всего ужасного и кошмарного, то эта фотоподборка из сабреддита r/mildlyterrifying точно придется вам по душе. Этот интернет-уголок предназначен для обмена разными ужасами и...