30 жутковатых фото, от которых станет не по себе

Если вы поклонник всего ужасного и кошмарного, то эта фотоподборка из сабреддита r/mildlyterrifying точно придется вам по душе. Этот интернет-уголок предназначен для обмена разными ужасами и страшилками, от которых не то чтобы поседеешь, но мурашки по коже пробегут обязательно. От жутких существ до сверхъестественных аномалий — здесь есть все!
1. Зеркальные скульптуры, в которых отражается лес, автор шотландский художник Роб Малхолланд
2. "Только что забрался в постель и на собственном горьком опыте узнал, что обложка этой книги светится в темноте"
5. "Новое детское кресло: вам больше не придется оставлять ребенка в горячей машине, пока вы ходите по магазинам". Конец 50-х, начало 60-х
6. "Жильцы, арендующие дом моего отца, прислали это фото во время вчерашней снежной бури… это случилось как раз перед тем, как они ложились спать"
16. Компьютерная томография тысячелетней скульптуры Будды выявила в ней мумифицированного монаха
19. Вот как выглядит 3D МРТ-реконструкция лица с макияжем. Металлические частицы в туши для ресниц и т. д. мешают сигналу аппарата МРТ
20. "Мы думали, что наша дочь одна на детской площадке. Когда я делал это фото, лица слева не было. Когда ее спросили, кто это, она сказала: "Мой воображаемый друг!"
26. "Я сел на унитаз, закрыл дверь, и мой 2-летний сын решил помочь мне побыстрее обос***ься"
28. "Новости из отпуска: жуткий отпечаток детского лица на сетке от насекомых, виден только по ночам"
29. "Это солнечный медведь. Большинству он не покажется страшным, но представьте, как это существо бежит на вас на задних лапах (как человек) среди ночи"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Источник:
Если вы поклонник всего ужасного и кошмарного, то эта фотоподборка из сабреддита r/mildlyterrifying точно придется вам по душе. Этот интернет-уголок предназначен для обмена разными ужасами и...