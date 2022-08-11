В Крыму снесли автосервис, который отказался чинить машину российских солдат

Его сотрудники, якобы, сказали, что «не помогают военным». Теперь эта мастерская ликвидирована.
В июне, солдаты приехали в автосервис в посёлок Видное. Они были на военном «Камазе» с символикой Z и попросили обслужить их авто. Дальше начались странности.
Сотрудники автосервиса отказались. Якобы, они сказали, что «военных не обслуживают».
Случился скандал и к делу подключился владелец автосервиса - он заявил, что у него просто нет нужного оборудования для шиномонтажа грузовых военных машин, только для легковых авто. Сами служивые с самого начала говорили, что ни о каком отсутствии оборудования им не сообщили - а просто отнеслись предвзято.
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Владельца и работников раскритиковали, а затем местные власти провели проверку и выяснили, что автосервис построен незаконно и постановили снести его в течение 14 дней.
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АНТИФИШКИ
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