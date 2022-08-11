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В Крыму снесли автосервис, который отказался чинить машину российских солдат

В Крыму снесли автосервис, который отказался чинить машину российских солдат

Автор:
11 августа 2022 16:15
Сообщество : Жить в России
Метки: КамАЗ   Крым   автосервис   видное   военные   грузовик   мастерская   проверка   
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Его сотрудники, якобы, сказали, что «не помогают военным». Теперь эта мастерская ликвидирована.

В июне, солдаты приехали в автосервис в посёлок Видное. Они были на военном «Камазе» с символикой Z и попросили обслужить их авто. Дальше начались странности.

Сотрудники автосервиса отказались. Якобы, они сказали, что «военных не обслуживают».

Случился скандал и к делу подключился владелец автосервиса - он заявил, что у него просто нет нужного оборудования для шиномонтажа грузовых военных машин, только для легковых авто. Сами служивые с самого начала говорили, что ни о каком отсутствии оборудования им не сообщили - а просто отнеслись предвзято.

Владельца и работников раскритиковали, а затем местные власти провели проверку и выяснили, что автосервис построен незаконно и постановили снести его в течение 14 дней.

Вот что от него осталось:

А глава крымского парламента добавил, что в этой истории «поставлена точка».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: КамАЗ   Крым   автосервис   видное   военные   грузовик   мастерская   проверка   
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31  комментарий
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5k
Том Сойер 2 часа назад
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iEva 14 минут назад
Кроме неонацистов и либерального прозападного гнилья никто и не оспаривает правильности действий местных властей. Но наказание всё же неполное. Необходимо сделать так, что бы проукранациковский хозяин больше никогда не мог иметь возможность вести бизнес на территории РФ.
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11k
El Niño 15 минут назад
«Снесли - и точка»! Радикально, доступно и доходчиво!
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1k
Tapapax 16 минут назад
Построил незаконно - получай по заслугам!
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15k
Сергей 19 минут назад
Зачем дали разобрать и вывезти? Надо было бульдозером сровнять с землёй, в назидание остальным.
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2k
Margo 23 минуты назад
Ни снесли, а демонтировали, и скорее всего открылись в другом месте?! А вы продолжайте верить в громкие заголовки тупых статей!
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108
Михаил Полчаса назад
СМИ не называют фамилии фигурантов таких новостей, типа чтобы не спойлерить сюжетную интригу? Все гадают: как такое могло произойти, в чём причина? И только в финале сообщается, что преступник Сейтосманов Сервер Нориевич. Дело раскрыто (с).
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951
Eric Cartman Полчаса назад
Лишнее подтверждение того, что хохол (пусть в данном случае он, как владелец СТО, и татарин) - это психиатрический диагноз, а никакая не национальность. Жил себе не тужил, работал и зарабатывал. Но втихаря срал туда, откуда кормился. Финал истории норм, конечно. Но других таких латентных пациентов психушек как лечить - непонятно.
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35
МолодоеВино. Полчаса назад
эх(... Зачем? там же вроде хозяин все объяснил, что приехали в конце рабочего дня. Это же частная контора. Теперь несколько человек остались без работы и с большим зубом((...
Помните фильм, где Фрунзик Мкчтрян, в роли советского солдата, просит сена для слона и разговаривает с врагами немцами? Сравните теперь тех людей и современных..
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122
Татьяна МолодоеВино. Полчаса назад
Хозяин поддерживал укранациков и в его соцсетях это отображалось. Хватит дурака валять!
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35
МолодоеВино. Eric Cartman 19 минут назад
Может тобой она и обсосона) обсос
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35
МолодоеВино. Татьяна 17 минут назад
Ну так и надо было его привлечь по закону за поддержку врага.
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−103
2k
Трям 47 минут назад
Заибали вы вертикально снимать! Тиктокеры .хуевы !
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3k
leofox 54 минуты назад
То есть, если бы не этот случай, всё было бы нормально, и с документами и никакой проблемы бы не существовало. И местные чиновники ничего не замечали бы и не говорили бы по поводу "законного" или "незаконного" строительства
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314
Renats Railis leofox 45 минут назад
На это абсолютно плевать, поскольку к сути дела не имеет абсолютно никакого значения. Да хоть весь Крым был бы в незаконном строительстве! Вся Евразия или весь мир и так вплоть до соседних галактик. Построили автосервис и ладно. Это обычное явление в тех краях. Причём, как правило, при укранацистском режиме. А вот всякую шваль и мразь, что поддерживает украинских nazi - сносить до основания. В это вся истинная суть и вся настоящая соль.
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−40
Enter 2 часа назад
Из за максимально размытого законодательства, можно докопаться до любого бизнеса. Государство всеми силами просит всех инициативных людей сваливать. Нужны только те, кто «zиги» не задумываясь кидает. Ребята из мастерской должны были в ноги пасть штурмотряду и делать вид, что чинят из вёдра.
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27k
lem02 2 часа назад
Какая то мутная история. В общем если на легковой шиномонтаж приедет грузовик но с буквой Z, как хочешь, но колесо меняй.
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Renats Railis lem02 44 минуты назад
Такие как вы должны ещё вылезать своим языком весь грузовик и из собственного кармана оплатить работы. Вот только так и никак иначе.
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107
HalloFreeSpace 2 часа назад
Ну снесли-то не по причине отказа в услугах...
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314
Renats Railis HalloFreeSpace 40 минут назад
Снесли исключительно в качестве наказания за антироссийскую позицию хозяина и работников автосервиса. Способ и методы - не имеет значения. Сие является точкой отсчёта и квинтэссенцией.
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107
HalloFreeSpace Renats Railis Полчаса назад
Да блин , не приделывай "антисоветчину" ко всему подряд )))
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как-то немного напрягает то, что если бы это злополучное колесо молча отремонтировали, то незаконная СТО во главе с Сервером Нориевичем продолжала бы благополучно работать. Короче, мораль сей басни такова: рисуй "Z" на воротах и ты в шоколаде.
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Renats Railis Борис Карабанов 37 минут назад
Мораль сей басни - не будь гнидой и будешь трудиться даже несмотря на огрехи в своём бизнесе.
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