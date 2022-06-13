Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой

Сотрудники станции техобслуживания (СТА) в поселке Видный в Крыму не стали проводить вулканизацию шин на автомобиле с Z-символикой. Посетитель оказался удивлен таким приёмом, сообщив, что ему отказали в сервисе в принципе. Просто потому, что он военный, а военным на этом СТО не помогают.



