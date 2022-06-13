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Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой

Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой

Автор:
13 июня 2022 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: Z-символика   Крым   ТСО   авто   видео   видное   военные   обслуживание   политика   шиномонтажка   
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Ни бесплатно, ни за деньги, никак. Сотрудники шиномонтажки объяснили, что военным они не помогают. Таково распоряжение руководства.

Сотрудники станции техобслуживания (СТА) в поселке Видный в Крыму не стали проводить вулканизацию шин на автомобиле с Z-символикой. Посетитель оказался удивлен таким приёмом, сообщив, что ему отказали в сервисе в принципе. Просто потому, что он военный, а военным на этом СТО не помогают.



После того, как видео появилось в Сети, неравнодушные заглянули в аккаунт владельца шиномонтажки, и всё стало ясно.


Господин Сейтосманов и не скрывал своих политических взглядов. Странно только, как при такой любви к Незалежной, этот товарищ не отправился доказывать свою любовь к Украине на поле боя.


В соцсетях предположили, что скоро паренёк пожалеет о том, что отказался обслуживать военных.


Кстати, после того, как владелец СТО понял, что дело пахнет керосином, он спешно закрыл все страницы в соцсетях. Но пользователи не уверены, что это ему поможет.

Источник:

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Метки: Z-символика   Крым   ТСО   авто   видео   видное   военные   обслуживание   политика   шиномонтажка   
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21  комментарий
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42k
Карандаш Полчаса назад
Теперь понятно? Почему вся либерестня Сталина поносила. А потому что чистил от таких мразей, которые норовили исподтишка...
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10k
Alex Djeff 2 минуты назад
Завтра на всех ресурсах:
"Простите, больше так не буду, "Ахмат сила" итд..."
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1k
Sergius SPb 14 минут назад
- Надо бы прояснить чей это сынок.
- А вы что думали,типа Крымскую весну все приняли? Этих "спящих" там полно.
За малым вооруженного сопротивления не оказывают, но может денюжкой и сочувствием бывшим помогают.
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1k
Денис Ануфриев 17 минут назад
https://vk.com/vilenvilenych не благодарите.если закинуть от 5 жалоб в вк администрации,его профиль закроют
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1k
Антон Иванов 19 минут назад
дело в то рейтинг им абнулить для началаhttps://yandex.ru/maps/org/u_servera/17912014657/gallery/?l=trf,trfe&ll=34.336605,45.498036&mode=search&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCfZefNEeK0FAEbN4sTBEwEZAEhIJ6pJxjGSPgD8RHF97ZkmAaj8iBgABAgMEBSgKOABA/MABSAFiK3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vRW5hYmxlQmVhdXR5RmlsdGVyPTFqAnJ1nQHNzEw9oAEAqAEAvQE5U046wgEWg+77lf8Dru20/nrJmI6DcZ/7863mBeoBAPIBAPgBAIICFNCw0LLRgtC+0YHQtdGA0LLQuNGBigIdMTg0MTA1MjQ2JDE4NDEwNTI2MCQxODQxMDUyNTaSAgCaAgxkZXNrdG9wLW1hcHM=&sll=34.336605,45.498036&sspn=0.020329,0.008134&tab=gallery&text=автосервис&z=16.6https://yandex.ru/maps/org/u_servera/17912014657/gallery/?l=trf,trfe&ll=34.336605,45.498036&mode=search&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCfZefNEeK0FAEbN4sTBEwEZAEhIJ6pJxjGSPgD8RHF97ZkmAaj8iBgABAgMEBSgKOABA/MABSAFiK3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vRW5hYmxlQmVhdXR5RmlsdGVyPTFqAnJ1nQHNzEw9oAEAqAEAvQE5U046wgEWg+77lf8Dru20/nrJmI6DcZ/7863mBeoBAPIBAPgBAIICFNCw0LLRgtC+0YHQtdGA0LLQuNGBigIdMTg0MTA1MjQ2JDE4NDEwNTI2MCQxODQxMDUyNTaSAgCaAgxkZXNrdG9wLW1hcHM=&sll=34.336605,45.498036&sspn=0.020329,0.008134&tab=gallery&text=автосервис&z=16.6
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1k
Денис Ануфриев 19 минут назад
татарченок крымский
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−52
бабушка Аня 21 минуту назад
молодец! все правильно сделал
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39k
kalinser 22 минуты назад
Уже им занимаются! Познакомится со всеми надзорными органами!
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25k
Ваня 24 минуты назад
еще один персонаж на перевоспитание... а бизнес у него реально может погореть во всех смыслах...
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7k
Mowgley Полчаса назад
Нужно на этом месте создать автосервис для военных, а господин Сейтосманов должен отправиться в UA.
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10k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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61k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Спалят. Как пить дать, спалят.
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