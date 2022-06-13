Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой

Ни бесплатно, ни за деньги, никак. Сотрудники шиномонтажки объяснили, что военным они не помогают. Таково распоряжение руководства.
Сотрудники станции техобслуживания (СТА) в поселке Видный в Крыму не стали проводить вулканизацию шин на автомобиле с Z-символикой. Посетитель оказался удивлен таким приёмом, сообщив, что ему отказали в сервисе в принципе. Просто потому, что он военный, а военным на этом СТО не помогают.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
После того, как видео появилось в Сети, неравнодушные заглянули в аккаунт владельца шиномонтажки, и всё стало ясно.
Господин Сейтосманов и не скрывал своих политических взглядов. Странно только, как при такой любви к Незалежной, этот товарищ не отправился доказывать свою любовь к Украине на поле боя.
В соцсетях предположили, что скоро паренёк пожалеет о том, что отказался обслуживать военных.
Кстати, после того, как владелец СТО понял, что дело пахнет керосином, он спешно закрыл все страницы в соцсетях. Но пользователи не уверены, что это ему поможет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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За малым вооруженного сопротивления не оказывают, но может денюжкой и сочувствием бывшим помогают.
Правильно, что парень снял на видео сервис этого упырька.
Теперь у этой гниды тихушной, клиентов поубавится
Был референдум, спрашивали всех.
Можешь почитать в интернете, что такое референдум
Мы не падлы, уподобляться хохлам не будем.
БОЙКОТ
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НИКТО ИЗ ПАТРИОТОВ РОССИИ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ НА СЕРВИСАХ, МАГАЗИНАХ, И ПРОЧИХ БИЗНЕСАХ ДАННОГО ГОСПОДИНА.
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Никто гандошить его не будет.
Но и помогать богатеть - пшелнах.