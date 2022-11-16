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«Из Мытищ в Краснодар выехала фура, набитая взрывчаткой»: такое сообщение пришло на почту местной администрации и сразу же началась проверка

«Из Мытищ в Краснодар выехала фура, набитая взрывчаткой»: такое сообщение пришло на почту местной администрации и сразу же началась проверка

Автор:
16 ноября 2022 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: автоблогер   взрывчатка   водитель   грузовик   краснодар   мытищи   проверка   трасса   фура   
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Как выяснилось, грузовик действительно мчал по трассе, а за рулём сидел известный человек.

Неизвестные указали марку «Вольво FH», её цвет и номер. После проверки выяснилось, какой транспортной компании она принадлежит и получилось связаться с её директором.

Как оказалось, фуру загрузили дорожными плитами и отправили в Херсонскую область, а за рулём авто сидит известный блогер Анатолий Кречетов. У него есть канал на Ютубе с 870 тысячами подписчиков.

Силовики связались с блогером и тот сообщил, что едет по трассе М4 «Дон» - везёт стандартный груз и никакой взрывчатки у него нет и в помине. Но на всякий случай полицейские всё-таки досмотрят грузовик.

Почему именно его назвали как перевозчика взрывчатки, Кречетов не имеет понятия. То ли это была «шутка» от недоброжелателей, то ли заведомая провокация.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: автоблогер   взрывчатка   водитель   грузовик   краснодар   мытищи   проверка   трасса   фура   
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13  комментариев
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3k
Трям 2 часа назад
Сам и сообщил, чтоб про него не забыли.
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51k
Олег 7 минут назад
август говномёт и педераст!
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5k
Компьютер DELL монитором 18 минут назад
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46k
Элек Мек Час назад
Известный говоришь? Ну ну...
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1k
Мурчелло Час назад
Есть у кого кувалда?Блогер напрашивается.
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4k
Babangdida Час назад
"Из Мытищ в Краснодар выехала фура, набитая взрывчаткой". А из Краснодара в Мытищи выехали група перехвата ОМОН-а и наряд НГ. Если каждый из учасников двигался на скорости Х...
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372
Jlav 2 часа назад
Кто это вообще? тупой пиар...
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
"известный блохер, есть канал на тытубе..." куда модераторы смотрят - задолбала уже шелупонь всякая тут самопиариться-рекламироваться.....
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6k
Sanar 2 часа назад
И после этой всей херни, ещё больше людей узнало о "известном" блохере
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1k
Шурман 2 часа назад
Мндя , как же легко жизнь себе испоганить . Вот почему в старой Европе все бояться что бы косяков не было , это жопа будет . По себе знаю , слово твой враг как и твои действия .
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August

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