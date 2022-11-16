«Из Мытищ в Краснодар выехала фура, набитая взрывчаткой»: такое сообщение пришло на почту местной администрации и сразу же началась проверка

Как выяснилось, грузовик действительно мчал по трассе, а за рулём сидел известный человек.
Неизвестные указали марку «Вольво FH», её цвет и номер. После проверки выяснилось, какой транспортной компании она принадлежит и получилось связаться с её директором.
Как оказалось, фуру загрузили дорожными плитами и отправили в Херсонскую область, а за рулём авто сидит известный блогер Анатолий Кречетов. У него есть канал на Ютубе с 870 тысячами подписчиков.
Силовики связались с блогером и тот сообщил, что едет по трассе М4 «Дон» - везёт стандартный груз и никакой взрывчатки у него нет и в помине. Но на всякий случай полицейские всё-таки досмотрят грузовик.
Почему именно его назвали как перевозчика взрывчатки, Кречетов не имеет понятия. То ли это была «шутка» от недоброжелателей, то ли заведомая провокация.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Краснодаре чиновник торжественно открыл Дворец спорта, а губернатор обиделся и открыл его ещё раз
- "Фуру на рентгене не досматривали": появились кадры осмотра грузовика на Крымском мосту
- В Крыму снесли автосервис, который отказался чинить машину российских солдат
- 14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе
- Легендарная “Шишига”: как появился и почему исчез легендарный советский грузовик