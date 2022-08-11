7 дурацких ляпов с военной униформой в российских сериалах

В 1990-х в нашу страну хлынул вал зарубежных фильмов. И если в них был изображён русский/советский военный, то он обязательно был наряжен в какую-то шутовскую форму и обвешан странными медалями. На западе никто с этим и не заморачивался - и так сойдёт. А потом стали делать отечественные фильмы и сериалы. И почему-то солдаты и офицеры в них выглядят точно так же.
Сериал “Гадалка”
Начальник УВД прослужил немало лет и честно заслужил свои медали и ордена. Вот только расположены они странно. Орденские планки должны располагаться слева на кителе, а нагрудные знаки - справа. А у бравого полковника всё наоборот, и в таком нелепом виде он расхаживает все 16 серий.
Сериал “Освободители”
В этом шедевре досталось лётчикам: вместо того, чтобы зафиксировать ремни на бёдрах, им их пропустили прямо через пах. Прямо как борцам сумо. Если бы такое случилось в реальности - лётчикам не позавидуешь.
Сериал “Штрафбат”
Этот фильм многие критиковали - и было за что. Но не все заметили забавный ляп: первую половину сериала комбат Твердохлёбов носит портупею задом наперёд, а вторую половину - уже правильно. Видимо, спохватился.
Сериал “Анатомия сердца”
В одном из эпизодов сержант Советской Армии возвращается домой и устраивает застолье. Но за стол почему-то усаживается уже в звании рядового. А когда выходит на перекур - снова становится сержантом. Мистика…
Сериал “Стажёры”
Создатели этого опуса просто “пришпандорили” лычки младшего сержанта на офицерские погоны. А чего заморачиваться-то?
Сериал “Фаворский”
Тут случился другой казус: перепутали офицеров и прапорщиков. У одного прапора офицерские петлицы на металлической основе, у второго - правильные. А на фуражке у каждого вместо чёрного дермантинового ремешка - офицерская золотая шнуровка. Честь имею!
Сериал “Спасти или уничтожить”
Тут уже “досталось” товарищу Сталину. Действие фильма происходит в 1941 году: в одном из эпизодов, комиссар обороны СССР Лев Мехлис, разговаривает по телефону на фоне портрета вождя, и Сталин на нём в кителе и погонах. Видимо, получил их досрочно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Для долбойобов, по совместительству великих кинокритиков, открою тайну:
это ремень полевой сумки. Плечевой ремень портупеи в верхней части шире и конструктивно другой.
Что касается современных фильмов про Великую Отечественную так каких только ляпов не находят . Из совсем провальных помню сериал про истребителей назвали Штурмовики и даже сделали прогон под таким названием и уже зрители указали что это совсем другой вид авиации.
У водил из московского военного округа были офицерские рубахи, что позволяло им ездить без кителя. НО! они в погонные петли вставляли прапорские погоны и лычки, если были. Я вернулся домой и проделал то же самое.
Комдив был не против, а я счастлив - кондиционера в машине не было, а китель на втором году службы почему-то стал мал :) Короче, легче стало водить машину. :)