7 дурацких ляпов с военной униформой в российских сериалах

В 1990-х в нашу страну хлынул вал зарубежных фильмов. И если в них был изображён русский/советский военный, то он обязательно был наряжен в какую-то шутовскую форму и обвешан странными медалями. На западе никто с этим и не заморачивался - и так сойдёт. А потом стали делать отечественные фильмы и сериалы. И почему-то солдаты и офицеры в них выглядят точно так же.