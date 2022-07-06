В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса

И снова владелец СТО говорит о выходных днях и невозможности помочь починить авто. А всего-то просили гаечный ключ в аренду...
Кажется, все помнят нашумевшую историю о крымчанине, который отказал в обслуживании авто бойцов с Донбасса? Товарищ тогда сполна оценил силу и мощь соцсетей. Информация о его поведении распространилась со скоростью пожара, и спустя считанные дни после инцидента молодой мужчина пожинал плоды: рейтинг его автосервиса обвалили до нулевой отметки, накопали компромата для налоговой и т.д. т т.п. И объяснения владельца автосервиса о том, что всё происходившее было недоразумением, не помогли.
Похоже, эта история повторяется, только уже с вариациями. Доброволец из Донбасса приехал в московский автосервис SwedishMetal Service , но обслуживания не получил. После того информация об этом инциденте появилась в официальном Телеграм-канале добровольцев, владельцу СТО пришлось давать объяснения.
По словам представителя СТО, клиент захотел починить третий ряд сидений в японском авто, причем, бесплатно. На что получил отказ, т.к. машина не шведского производства, и, вообще, в автосервисе выходной. Между тем, ненависти к участникам СВО у работников СТО, как уверяют в сервисе, нет, и мужику бы всё починили, попроси он нормально.
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А вот вторая сторона конфликта имеет свою версию развития событий. Мужчина по имени Спартак говорит, что он был готов и сами починить авто и попросил в аренду гаечный ключ, чтобы устранить неполадку на месте. Но и в этой малости ему отказали.
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Молодой человек добавил, что никакого хамства с его стороны не было. Спартак подчеркнул, что искренне не понимает поведения владельца автосервиса.
В соцсетях к этому инциденту отнеслись двояко, посожалев, что нет записи с камер наблюдения. Причем, со звуком.
И личные политические взгляды - не повод не обслуживать клиента.
Что-то нам подсказывает: владелец СТО уже тысячу раз пожалел, что не дал в аренду копеечный гаечный ключ. А как считаете вы, друзья?
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Опять же, с такой совершенно некритичной поломкой ломиться в частный автосервис за халявным к тому же ремонтом и даже не на машине той марки которые автосервис обслуживает?
Слишком много мутного, с обеих сторон.
Как любое краденое имущество ремонту в официально работающей фирме не подлежит.
А вор инструменты из гаража, естественно, забрать не сумел.
Я с трудом представляю матерого сурового мужика, который участвовал/участвует в боевых действиях, ездит на передок и при этом обижается как маленькая девочка на то, что злой и нехороший дядя не дал ключик... Ну это-же пи-з-дец!
Ну раз прокатило в Крыму, но там люди на марше... ехали на трассе, случился трабл и их послали... так там до ближайшего шиномонтажа грузового пилять и пилять... как-то понятно, а тут среди большого столичного города... и безо всякой острой нужды...
2. А по нему как понять, что он участник СВО? Камуфляж и буква Z? Все? Теперь ему все обязаны? Мутный перец, очень мутный
Потом бац и куда то все делись(может в барбершопах гипнотизируют или с лонгбордов падают) Читаю и глазам не верю - а этот "не то", а тот - не "того", камеры, звук, ключи и т.д.!!! Вообщем, надо разобраться!!! - Вы серьезно?!?!
p/s вопрос риторический
Скорее всего - по причине "неясного" происхождения машины.
https://yandex.ru/maps/org/swedishmetal_service/47593159668/reviews/?ll=37.585143,55.798349&tab=reviews&z=17.09https://yandex.ru/maps/org/swedishmetal_service/47593159668/reviews/?ll=37.585143,55.798349&tab=reviews&z=17.09
https://2gis.ru/moscow/inside/4504235282765324/firm/70000001048876418/tab/reviews?m=37.585273,55.798071/17.9https://2gis.ru/moscow/inside/4504235282765324/firm/70000001048876418/tab/reviews?m=37.585273,55.798071/17.9
Вероятнее всего, автор ехал больше именно за халявой и хайпом(как сейчас говорят), нежели ради ремонта. И начал своё общение в контексте "вы обязаны мне бесплатно и моментально", и СТОшники "встали в позу". Ведь не дураки-же.
Так что в этом случае, хай поднимать не стоит.