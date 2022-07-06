В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса

Кажется, все помнят нашумевшую историю о крымчанине, который отказал в обслуживании авто бойцов с Донбасса? Товарищ тогда сполна оценил силу и мощь соцсетей. Информация о его поведении распространилась со скоростью пожара, и спустя считанные дни после инцидента молодой мужчина пожинал плоды: рейтинг его автосервиса обвалили до нулевой отметки, накопали компромата для налоговой и т.д. т т.п. И объяснения владельца автосервиса о том, что всё происходившее было недоразумением, не помогли.

Похоже, эта история повторяется, только уже с вариациями. Доброволец из Донбасса приехал в московский автосервис SwedishMetal Service , но обслуживания не получил. После того информация об этом инциденте появилась в официальном Телеграм-канале добровольцев, владельцу СТО пришлось давать объяснения.