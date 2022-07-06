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В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса

В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса

Автор:
06 июля 2022 08:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СТО   автосервис   видео   военные   донбасс   обслуживание   политика   сво   сервис   
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И снова владелец СТО говорит о выходных днях и невозможности помочь починить авто. А всего-то просили гаечный ключ в аренду...

Кажется, все помнят нашумевшую историю о крымчанине, который отказал в обслуживании авто бойцов с Донбасса? Товарищ тогда сполна оценил силу и мощь соцсетей. Информация о его поведении распространилась со скоростью пожара, и спустя считанные дни после инцидента молодой мужчина пожинал плоды: рейтинг его автосервиса обвалили до нулевой отметки, накопали компромата для налоговой и т.д. т т.п. И объяснения владельца автосервиса о том, что всё происходившее было недоразумением, не помогли.


Похоже, эта история повторяется, только уже с вариациями. Доброволец из Донбасса приехал в московский автосервис SwedishMetal Service , но обслуживания не получил. После того информация об этом инциденте появилась в официальном Телеграм-канале добровольцев, владельцу СТО пришлось давать объяснения.



По словам представителя СТО, клиент захотел починить третий ряд сидений в японском авто, причем, бесплатно. На что получил отказ, т.к. машина не шведского производства, и, вообще, в автосервисе выходной. Между тем, ненависти к участникам СВО у работников СТО, как уверяют в сервисе, нет, и мужику бы всё починили, попроси он нормально.



А вот вторая сторона конфликта имеет свою версию развития событий. Мужчина по имени Спартак говорит, что он был готов и сами починить авто и попросил в аренду гаечный ключ, чтобы устранить неполадку на месте. Но и в этой малости ему отказали.


Молодой человек добавил, что никакого хамства с его стороны не было. Спартак подчеркнул, что искренне не понимает поведения владельца автосервиса.



В соцсетях к этому инциденту отнеслись двояко, посожалев, что нет записи с камер наблюдения. Причем, со звуком.


И личные политические взгляды - не повод не обслуживать клиента.

Что-то нам подсказывает: владелец СТО уже тысячу раз пожалел, что не дал в аренду копеечный гаечный ключ. А как считаете вы, друзья?

Источник:

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Метки: СТО   автосервис   видео   военные   донбасс   обслуживание   политика   сво   сервис   
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34  комментария
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31k
Fat Lynx Час назад
Ну... не дали ключ, иди в другой автосервис или купи набор. Я, например, никому не даю ни ключи, ни оборудование и, кстати, не прошу. Во первых я не хочу этого делать, во вторых, потому что очень хорошо усвоил прописную истину: отдаешь руками, забираешь ногами! Да и вообще история тут мутная...
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5k
kleyman 20 минут назад
Странно, что если владелец авто, регулярно и не один ездит в отдаленные от автосервисов места, и при этом не имеет банального набора отверток, ключей и минимальных запчастей.
Опять же, с такой совершенно некритичной поломкой ломиться в частный автосервис за халявным к тому же ремонтом и даже не на машине той марки которые автосервис обслуживает?
Слишком много мутного, с обеих сторон.
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1k
Бэмсяра 22 минуты назад
тоесть они наматывает хреналион километров по трассам и в машине нет ключей?..... У меня тут большие вопросы к водителю сего чуда...
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2k
Константин 22 минуты назад
1. на Донбас дорога не близкая. у него элементарного комплекта ключей нету? на крузак деньги есть, а на копеечный ключ нету)
2. А по нему как понять, что он участник СВО? Камуфляж и буква Z? Все? Теперь ему все обязаны? Мутный перец, очень мутный
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14k
Совранский Полчаса назад
Можете минусить: Были же где-то в нашей стране настоящие МУЖИКИ! - и девушкам-помогут, и старикам - почёт и уважение, и за детей горой; сильные, уверенные!
Потом бац и куда то все делись(может в барбершопах гипнотизируют или с лонгбордов падают) Читаю и глазам не верю - а этот "не то", а тот - не "того", камеры, звук, ключи и т.д.!!! Вообщем, надо разобраться!!! - Вы серьезно?!?!
p/s вопрос риторический
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542
HalloFreeSpace Полчаса назад
Ну так-то он не обязан давать свой инструмент , а по технике безопасности еще и не должен скорей всего .
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9k
a_komolow Полчаса назад
Из-за копеечного ключа такой шум?
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10k
Сергей Попов Полчаса назад
Что-то терзают меня смутные сомнения. А не заказ ли это? Ведь сейчас очень удобно устроить провокацию, где вынудить работников автосервиса тебе отказать, а затем заявить, что отказали по причине участия в СВО.
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46k
dima423 37 минут назад
мда... ну тут как бы 2 стороны и обе говорят противоположное, причем никто из них не зафиксировал на видео подтверждение того что он говорит правду) Но вообще я склоняюсь к тому что Директор сервиса пи*дит) Хорошо бы его спросить как он относится к СВО, и если скажет что хорошо, пусть букву Z себе на сервис повесит раз так))
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428
Alex 43 минуты назад
Накидайте им фиговых отзывов:

https://yandex.ru/maps/org/swedishmetal_service/47593159668/reviews/?ll=37.585143,55.798349&tab=reviews&z=17.09https://yandex.ru/maps/org/swedishmetal_service/47593159668/reviews/?ll=37.585143,55.798349&tab=reviews&z=17.09

https://2gis.ru/moscow/inside/4504235282765324/firm/70000001048876418/tab/reviews?m=37.585273,55.798071/17.9https://2gis.ru/moscow/inside/4504235282765324/firm/70000001048876418/tab/reviews?m=37.585273,55.798071/17.9
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4k
Умница-красавица Час назад
Вот такие мутные челы, ловящие хайп на всем подряд, вредят нашей стране гораздо больше всех внешних врагов. Нехрен прикрываться спецоперацией, когда ты в Москве. Или он по спецзаданию ехал? Водитель скорой, пожарки попросил помощи- это одно, а здесь - простота, которая хуже воровства.
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19k
babuby Час назад
Владелец авто, явно чего-то недоговаривает! На дальняки катает, да ещё и в такие места, а ключ приехал просить на СТО? Для любого автовладельца, периодически совершающего подобные неблизкие поездки, самым логичным решением было-бы ... заехать в магазин автозапчастей, и приобрести себе набор ключей!
Вероятнее всего, автор ехал больше именно за халявой и хайпом(как сейчас говорят), нежели ради ремонта. И начал своё общение в контексте "вы обязаны мне бесплатно и моментально", и СТОшники "встали в позу". Ведь не дураки-же.
Так что в этом случае, хай поднимать не стоит.
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14k
Колька Валеркин сын Час назад
Мутная история, очень мутная.
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