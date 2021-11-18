FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5110 постов • 802 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
К крымской чиновнице-матершиннице пришли следователи

К крымской чиновнице-матершиннице пришли следователи (5 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 14:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Крым   Культура   маты   министр   политика   проверка   следователь   
1488
5
1

Теперь за нее плотно возьмутся правоохранительные органы.

Это Арина Новосельская — министр культуры республики Крым. А по совместительству — матершинница и любительница экстравагантных нарядов.

Арина Вадимовна на совещании:


И на школьной линейке — поздравляет детей с 1 сентября:

Может и еще что-то было. Потому что глава республики, Сергей Аксенов, на нее серьезно взъелся:

Обложила ли она Аксенова матом после этого сообщения — неизвестно. Органы разберутся.


Ну а мы будем следить за продолжением дела Арины РадионовныВадимовны. Но вообще интересно в Крыму с культурой дела обстоят, интересно)


Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Крым   Культура   маты   министр   политика   проверка   следователь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Юрьевич Час назад
"К крымской чиновнице-матершиннице пришли следователи"
Что-то долго шли, случАй произошёл кажется летом. Наверное по дороге пивка зашли попить


"Что вообще что ли...? Была дальше пауза, но все поняли что чуть было не сказал Аксёнов


А так, нормальный министр культуры, шаблон нашим людям не рвёт. Помните все анекдот:
Звонок...
- Але. Это прачечная?
- Нет, вы ошиблись, это Министерство Культуры.
перезванивает...
- Але. Это прачечная?
- Нет это Министерство Культуры.
еще перезванивает...
- Але. Это прачечная?
- Х*ячечная. Это Министерство Культуры!!!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Pravednik84 52 секунды назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Denis Cudreacov 2 минуты назад
Экономика какой мстительный и мелочный Аксенов)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
703
Татьяна Баженова 18 минут назад
Аппетитная дамочка... но это всё-таки не должно оправдывать её привычку ходить на работу в нижнем белье. Или она забыла, что уже работает министром?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
256
Снежный Барс 19 минут назад
Скомпрометировала себя эта мадемуазэль нах.уй.
Но ничего компетентные органы разберутся ёпта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мамин Сибиряк 24 минуты назад
Ужос... никакой культур-мультур нет!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Vazari 36 минут назад
чувствуется-бабенка б.л.я.д.о.в.и.т.а.я
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 37 минут назад
ой, а кто её назначил?! ой, а что не поделили?! Мурку на пианине слабает?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Час назад
Знойная женщина.
Королева же.
А что ей пришить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
961
metrolog Час назад
Какая культурная дамочка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SuperTroll Час назад
Так они же там через одного вор-хабалка-вор-быдло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Вкусный Час назад
Замашки францюватой укроляди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пропавшие без вести: как ищут тех, кому не суждено было дожить до Победы Пропавшие без вести: как ищут тех, кому не суждено было дожить до Победы Силуанов радеет за средний класс и боится оставить Россию без миллиардеров Силуанов радеет за средний класс и боится оставить Россию без миллиардеров В Дании решили ограничить процент мигрантов в жилых районах на ближайшие 10 лет В Дании решили ограничить процент мигрантов в жилых районах на ближайшие 10 лет Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах В Госдуме отреагировали на потенциальное поползновение Турции к&nbsp;Крыму и&nbsp;Кубани В Госдуме отреагировали на потенциальное поползновение Турции к Крыму и Кубани Депутат умерил пыл попутавшему берега гегемону, советом вернуть Аляску хозяевам, прежде чем совать нос в Крым Депутат умерил пыл попутавшему берега гегемону, советом вернуть Аляску хозяевам, прежде чем...
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17896



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии "Бриллиантовая рука"
0
62
"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии...
Интересные фотографии 1990 -х
2
78
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Нейробиологическое действие алкоголя и его последствия
1
15
Нейробиологическое действие алкоголя и его последствия
Чистое искусство: когда заставки вышли лучше сериалов
1
5
Чистое искусство: когда заставки вышли лучше сериалов
Когда просто выдавила прыщ, но не рассчитала силу (5 фото)
Когда просто выдавила прыщ, но не рассчитала силу (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время никого не щадит
0
5

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#кино#прикол#автомобили#фотографии#новости#знаменитости#сарказм
#Юмор#факты#животные#люди#картинки#дтп#автомир#авто аварии#приколы#суд
#интересно#интересное#СССР#Ynews#аварии#позитив#подборка#фильм#ретро#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться