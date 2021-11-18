"К крымской чиновнице-матершиннице пришли следователи"

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Теперь за нее плотно возьмутся правоохранительные органы.
Это Арина Новосельская — министр культуры республики Крым. А по совместительству — матершинница и любительница экстравагантных нарядов.
Арина Вадимовна на совещании:
И на школьной линейке — поздравляет детей с 1 сентября:
Обложила ли она Аксенова матом после этого сообщения — неизвестно. Органы разберутся.
Ну а мы будем следить за продолжением дела Арины
РадионовныВадимовны. Но вообще интересно в Крыму с культурой дела обстоят, интересно)
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Что-то долго шли, случАй произошёл кажется летом. Наверное по дороге пивка зашли попить
"Что вообще что ли...? Была дальше пауза, но все поняли что чуть было не сказал Аксёнов
А так, нормальный министр культуры, шаблон нашим людям не рвёт. Помните все анекдот:
Звонок...
- Але. Это прачечная?
- Нет, вы ошиблись, это Министерство Культуры.
перезванивает...
- Але. Это прачечная?
- Нет это Министерство Культуры.
еще перезванивает...
- Але. Это прачечная?
- Х*ячечная. Это Министерство Культуры!!!
Но ничего компетентные органы разберутся ёпта
Королева же.
А что ей пришить?