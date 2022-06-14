"Это недоразумение": хозяин СТО, отказавший военным в обслуживании, записал видеообращение и закрыл сервис

Однако многим хотелось получить комментарии господина Сейтосманова, и он, поняв, что молчанием лишь усугубит ситуацию, поспешил объясниться. Владелец шиномонтажки рассказал, что военные приехали поздно ночью, когда специалистов на рабочем месте не было, да и вообще, их СТО не приспособлена для обслуживания таких авто. А что касается статуса в ВК, он давний, и остался с тех пор, когда Крым еще находился в составе Украины. Правда, почему его нельзя было сменить всё это время, Сейтосманов не пояснил.