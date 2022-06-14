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"Это недоразумение": хозяин СТО, отказавший военным в обслуживании, записал видеообращение и закрыл сервис

"Это недоразумение": хозяин СТО, отказавший военным в обслуживании, записал видеообращение и закрыл сервис

Автор:
14 июня 2022 07:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Крым   СТО   Спецоперация   авто   видео   видное   военные   политика   реакция соцсетей   шиномонтаж   
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Да не одно видеообращение, а целых два. Владелец СТО сначала игриво, а затем серьезно пояснил, почему специалисты не смогли помочь военным. Правда отчего-то ему не все поверили.

11 июня на станции техобслуживания в Видном (Крым) военнослужащим на авто с символикой Z отказали в замене колеса. При этом, парням заявили, что "военных не обслуживают". Видео с монологом бойца, попавшим в эту ситуацию, опубликовал в своем телеграм-канале феодосийский блогер Александр Талипов, который поддерживает связь с военными и регулярно отправляет на передовую купленные крымчанами дроны и калиматоры. Ролик быстро стал вирусным.



Владелец СТО, судя по его соцсетям, придерживается проукраинских взглядов и, казалось бы, паззл сложился.


Однако многим хотелось получить комментарии господина Сейтосманова, и он, поняв, что молчанием лишь усугубит ситуацию, поспешил объясниться. Владелец шиномонтажки рассказал, что военные приехали поздно ночью, когда специалистов на рабочем месте не было, да и вообще, их СТО не приспособлена для обслуживания таких авто. А что касается статуса в ВК, он давний, и остался с тех пор, когда Крым еще находился в составе Украины. Правда, почему его нельзя было сменить всё это время, Сейтосманов не пояснил.


Пользователям Сети объяснения, пусть и логичные, показались неискренними. Кто-то из рядом живущих с шиномонтажкой обозначил свое отношение к ситуации, разрисовав станцию символикой спецоперации.



Кто-то стал "копать" документацию и обнаружил, что по бумагам участок под СТО проходит по статусу как ИЖС, а само здание - как жилой дом. Платит ли господин хороший в этом случае налоги?



Возмущенные отношением к военным интернет-пользователи обвалили рейтинг СТО и в Сети появилось объявление, что сервис закрыт.



Видимо, Сейтосманов не учёл силы коллектива и был обескуражен происходящим, потому записал еще одно обращение, в котором уже наглядно пояснил невозможность обслуживания на своем СТО военных машин. На этот раз без ехидной ухмылки. В конце спича владелец станции заверил, что не имеет ничего против военных и спецоперации и всегда готов помогать российским бойцам.



"Я не знаю, стоит или нет доверять его словам, но я точно уверен, что случаев отказа нашим военным, по крайней мере в Крыму, более не будет", - резюмирует Александр Талипов. Кстати, многие пользователи Сети уверены, что Сейтосманов лукавит. Не стали бы военные раздувать скандал, если бы отказ в помощи аргументировался отсутствием техвозможностей.



А вы как считаете, друзья?


Источник:

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Метки: Крым   СТО   Спецоперация   авто   видео   видное   военные   политика   реакция соцсетей   шиномонтаж   
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20  комментариев
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60k
Александр Ломовицкий Час назад
"что вы думаете"
я думаю что СТО надо сжечь и не давать открываться затаскать по судам.
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185
Константин Минуту назад
ухмылка с лица исчезла, но рожа всё равно не вызывает доверия...
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12k
котегRUS 2 минуты назад
типичный хохол...
переобувка в прыжке у них в генах..
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278
Карл 4 минуты назад
Что делали военные с символикой Z так далеко от мест военной операции?
До ближайшего украинского города от поселка Видное ехать почти 4-часа!
От границы Украины до этого посёлка по пути СОТНИ шиномантожек!

Я на 10000% уверен, что это происки конкурентов!

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3k
Babangdida 7 минут назад
Шо ты щука сдал назад?
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1k
pinbalist 12 минут назад
Рожа как у вечно упоротого
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175
Alex 14 минут назад
Надеюсь, теперь этой мразью займется прокуратура и налоговая. Хороший пример того, как из за своей хохляцкой тупости и урорости можно потерять все. Надеюст, что его отп**здят еще
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29k
Slonyash 23 минуты назад
Всё врет! (с)
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6k
tamin Полчаса назад
Вот не люблю таких. Он мог чётко держать позицию. Военных не обслуживают и.т.д.. разориться бы и уехал со своими политическими взглядами. А тут понял, что ему [мат] и начал как уж на сковороде. Слизняк.
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19k
babuby 39 минут назад
Сомнительны его слова. Грузовые гражданские колёса, такие как у седельников и прицепов, разбираются преимущественно с помощью станка. Колёса военных Камазов, для разборки станка не требуют. Там диск либо на болтах, либо с обручем. Так что отсутствие возможности в виду отсутствия спецоборудования - брехня!
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2k
Radugananebe 49 минут назад
А на первом видео он реально не верит в то, что его промах может стать фатальным для,бизнеса. А на втором - уже верит.
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1k
Ksenia2 53 минуты назад
Переобулся в прыжке.
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25k
Ваня 59 минут назад
мелко обгадился мразеныш... а ребята из-за него рабочие места потеряли...
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