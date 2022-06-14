"Это недоразумение": хозяин СТО, отказавший военным в обслуживании, записал видеообращение и закрыл сервис

Да не одно видеообращение, а целых два. Владелец СТО сначала игриво, а затем серьезно пояснил, почему специалисты не смогли помочь военным. Правда отчего-то ему не все поверили.
11 июня на станции техобслуживания в Видном (Крым) военнослужащим на авто с символикой Z отказали в замене колеса. При этом, парням заявили, что "военных не обслуживают". Видео с монологом бойца, попавшим в эту ситуацию, опубликовал в своем телеграм-канале феодосийский блогер Александр Талипов, который поддерживает связь с военными и регулярно отправляет на передовую купленные крымчанами дроны и калиматоры. Ролик быстро стал вирусным.
Владелец СТО, судя по его соцсетям, придерживается проукраинских взглядов и, казалось бы, паззл сложился.
Однако многим хотелось получить комментарии господина Сейтосманова, и он, поняв, что молчанием лишь усугубит ситуацию, поспешил объясниться. Владелец шиномонтажки рассказал, что военные приехали поздно ночью, когда специалистов на рабочем месте не было, да и вообще, их СТО не приспособлена для обслуживания таких авто. А что касается статуса в ВК, он давний, и остался с тех пор, когда Крым еще находился в составе Украины. Правда, почему его нельзя было сменить всё это время, Сейтосманов не пояснил.
Пользователям Сети объяснения, пусть и логичные, показались неискренними. Кто-то из рядом живущих с шиномонтажкой обозначил свое отношение к ситуации, разрисовав станцию символикой спецоперации.
Кто-то стал "копать" документацию и обнаружил, что по бумагам участок под СТО проходит по статусу как ИЖС, а само здание - как жилой дом. Платит ли господин хороший в этом случае налоги?
Возмущенные отношением к военным интернет-пользователи обвалили рейтинг СТО и в Сети появилось объявление, что сервис закрыт.
Видимо, Сейтосманов не учёл силы коллектива и был обескуражен происходящим, потому записал еще одно обращение, в котором уже наглядно пояснил невозможность обслуживания на своем СТО военных машин. На этот раз без ехидной ухмылки. В конце спича владелец станции заверил, что не имеет ничего против военных и спецоперации и всегда готов помогать российским бойцам.
"Я не знаю, стоит или нет доверять его словам, но я точно уверен, что случаев отказа нашим военным, по крайней мере в Крыму, более не будет", - резюмирует Александр Талипов. Кстати, многие пользователи Сети уверены, что Сейтосманов лукавит. Не стали бы военные раздувать скандал, если бы отказ в помощи аргументировался отсутствием техвозможностей.
А вы как считаете, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
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я думаю что СТО надо сжечь и не давать открываться затаскать по судам.
переобувка в прыжке у них в генах..
До ближайшего украинского города от поселка Видное ехать почти 4-часа!
От границы Украины до этого посёлка по пути СОТНИ шиномантожек!
Я на 10000% уверен, что это происки конкурентов!