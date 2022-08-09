Дочь погибшего лидера ореховской ОПГ Сильвестра утверждает, что отец жив и требует эксгумации

Спустя 28 лет после похорон дочь погибшего Карина Харламова заявила, что ей отец жив. По словам наследницы, на Хованском кладбище в Москве похоронен другой человек. Карина убеждает, что её отец живёт в Караганде и требует эксгумацию тела, сообщает Mash.

Впрочем, это похоже на правду. Почему бы Сельвестру не захотеть спокойной жизни и не инсценировать свою смерть?