FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6371 пост • 866 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Дочь погибшего лидера ореховской ОПГ Сильвестра утверждает, что отец жив и требует эксгумации

Дочь погибшего лидера ореховской ОПГ Сильвестра утверждает, что отец жив и требует эксгумации

Автор:
09 августа 2022 10:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Сильвестр   дочь   жив   интересное   опг   ореховская опг   смерть   фото   эксгумация   
419
3

Сергей Тимофеев погиб в 1994 году при взрыве автомобиля в центре Москвы. Однако дочь погибшего бандита утверждает, что её отец жив, а в могиле лежит другой человек. Ох, уж эти 90-е!

В 80-годах Тимофеев создал ОПГ из молодых спортсменов. Сам Сергей занимался боевыми искусствами и вместе с "товарищами" увлёкся рэкетом. Его ореховская ОПГ считалась самой кровавой и дружила с такими авторитетами, как Япончик, Роспись, Михася и другие.

×
×

Умер Сильвестр не сам. 13 сентября 1994 года его автомобиль Мерседес взорвался в центре Москвы. Телефон Тимофеева нашли в 11 метрах от машины, а его тело сильно обгорело. Его смогли опознать только по визитке, которая была найдена в автомобиле. Также тело опознал стоматолог по пломбам, дав устные показания.

Спустя 28 лет после похорон дочь погибшего Карина Харламова заявила, что ей отец жив. По словам наследницы, на Хованском кладбище в Москве похоронен другой человек. Карина убеждает, что её отец живёт в Караганде и требует эксгумацию тела, сообщает Mash.

Впрочем, это похоже на правду. Почему бы Сельвестру не захотеть спокойной жизни и не инсценировать свою смерть?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Сильвестр   дочь   жив   интересное   опг   ореховская опг   смерть   фото   эксгумация   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Кыся Час назад
Можно и откопать. Но сразу закопать настоящего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Доктор Джонс 2 минуты назад
А что Караганда-то сразу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
ЦСКА 9 минут назад
Занимался боевыми искусствами, увлекался рэкетом, ОПГ дружила с такими авторитетами, как Япончик, Роспись, Михася и другие....МихасЯ!!!
Умер не сам!

Автор, где еще можно посмотреть твои посты??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 57 минут назад
Текст какой то странный. Создается впечатление, что автор предлагает читателю самому расставить предлог "не". То ли Сельвестор "хочет спокойной жизни" то ли "не хочет"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−68
Thomsen 2 часа назад
< Впрочем, это похоже на правду >

Разумеется. А ещё его видели в Химках - "он деревянными членами торговал!"(с)

Бл*дь, надо просто в заурядную историю со взорванным братком добавить дешёвой голливудщины - вуаля, жратва для хомяков готова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Только фото в посте с места покушения на Березовского. Которое как раз Сильвестр организовал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58232



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Первые роли любимых советских актёров
Первые роли любимых советских актёров
Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР
Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР
Набирающие популярность в сообществах
Научные факты, способные довести до мурашек и дрожи
Научные факты, способные довести до мурашек и дрожи
«Я человек! Я женщина! Я самка!»: в Башкирии автоледи покусала Кадырова
«Я человек! Я женщина! Я самка!»: в Башкирии автоледи покусала Кадырова
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Ну, во-первых, это красиво… ...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#в мире#СССР#знаменитости#фотографии#сатира#искусство#Разное
#Юмор#интересно#позитив#забавно#Россия#кино#шоу бизнес#удивительно#новости#природа
#прикол#факты#история#картинки#интересное#сарказм#улыбнуло#подборка#Ynews#Девушка
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками "Свалить по-тихому": Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни "Свалить по-тихому": Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара» закончился восемью смертями Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара» закончился восемью смертями Басист группы ZZ&nbsp;Top Дасти Хилл скончался на 73-м году жизни Басист группы ZZ Top Дасти Хилл скончался на 73-м году жизни Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ Следователь МВД пыталась взять подписку о невыезде у погибшего в аварии водителя Следователь МВД пыталась взять подписку о невыезде у погибшего в аварии водителя

На что жалуетесь?

Вернуться