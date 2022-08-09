Дочь погибшего лидера ореховской ОПГ Сильвестра утверждает, что отец жив и требует эксгумации

Сергей Тимофеев погиб в 1994 году при взрыве автомобиля в центре Москвы. Однако дочь погибшего бандита утверждает, что её отец жив, а в могиле лежит другой человек. Ох, уж эти 90-е!
В 80-годах Тимофеев создал ОПГ из молодых спортсменов. Сам Сергей занимался боевыми искусствами и вместе с "товарищами" увлёкся рэкетом. Его ореховская ОПГ считалась самой кровавой и дружила с такими авторитетами, как Япончик, Роспись, Михася и другие.
Умер Сильвестр не сам. 13 сентября 1994 года его автомобиль Мерседес взорвался в центре Москвы. Телефон Тимофеева нашли в 11 метрах от машины, а его тело сильно обгорело. Его смогли опознать только по визитке, которая была найдена в автомобиле. Также тело опознал стоматолог по пломбам, дав устные показания.
Спустя 28 лет после похорон дочь погибшего Карина Харламова заявила, что ей отец жив. По словам наследницы, на Хованском кладбище в Москве похоронен другой человек. Карина убеждает, что её отец живёт в Караганде и требует эксгумацию тела, сообщает Mash.
Впрочем, это похоже на правду. Почему бы Сельвестру не захотеть спокойной жизни и не инсценировать свою смерть?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор, где еще можно посмотреть твои посты??
Разумеется. А ещё его видели в Химках - "он деревянными членами торговал!"(с)
Бл*дь, надо просто в заурядную историю со взорванным братком добавить дешёвой голливудщины - вуаля, жратва для хомяков готова.