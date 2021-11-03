Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара» закончился восемью смертями

Вечеринка по случаю Хэллоуина в стиле известного сериала «Игра в кальмара» закончилась перестрелкой. В боулинг-клубе пять человек были застрелены, семеро получили ранения, а ещё три тела нашли на свалке. Собственно, всё по канону.
В Панаме 29 октября в боулинг-клубе компания людей отмечала Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара». Сериал довольно кровавый и жестокий, но очень популярный. Во время вечеринки пятеро людей были застрелены, ещё трое были найдены мёртвыми на свалке, семеро получили огнестрельные ранения.
По неофициальной информации, которую журналисты получили через свои источники в полиции, массовое убийство произошло из-за стычки между двумя бандами. Прокурор Рафаэль Балойес заявил, что стрельбу начал один из участников банды «Лос Галаактикос», а другие его поддержали, сообщило издание La Razon.
«Игру в кальмара» можно назвать настоящей сенсацией 2021 года. С этим сериалом связано много происшествий. Анонимные авторы криптовалюты Squid запустили проект в конце октября, и уже через несколько дней, собрав деньги, закрыли его, заявив о попытках взлома.
Источник:
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Уже подташнивает от количества упоминаний о нем
Все время не покидает мысль, что все это уже было. Победитель явен сразу,старикан тоже..игры на выживание были и поинтереснее, полицейский уже в момент появления ясен хрен убит будет. торговля органами.. Но и про извращенцев богатых тоже вполне банально.
ИМХО
Наш "игра на выживание" например гораздо интересней.