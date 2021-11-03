FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 6 постов • 1 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара» закончился восемью смертями

Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара» закончился восемью смертями (2 фото)

Автор:
03 ноября 2021 09:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Игра в кальмара   интересное   несчастный случай   смерть   фото   хэллоуин   
2609
2

Вечеринка по случаю Хэллоуина в стиле известного сериала «Игра в кальмара» закончилась перестрелкой. В боулинг-клубе пять человек были застрелены, семеро получили ранения, а ещё три тела нашли на свалке. Собственно, всё по канону.

В Панаме 29 октября в боулинг-клубе компания людей отмечала Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара». Сериал довольно кровавый и жестокий, но очень популярный. Во время вечеринки пятеро людей были застрелены, ещё трое были найдены мёртвыми на свалке, семеро получили огнестрельные ранения.


По неофициальной информации, которую журналисты получили через свои источники в полиции, массовое убийство произошло из-за стычки между двумя бандами. Прокурор Рафаэль Балойес заявил, что стрельбу начал один из участников банды «Лос Галаактикос», а другие его поддержали, сообщило издание La Razon.

«Игру в кальмара» можно назвать настоящей сенсацией 2021 года. С этим сериалом связано много происшествий. Анонимные авторы криптовалюты Squid запустили проект в конце октября, и уже через несколько дней, собрав деньги, закрыли его, заявив о попытках взлома.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ynews   Игра в кальмара   интересное   несчастный случай   смерть   фото   хэллоуин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
SpoiltNail Час назад
Абсолютно посредственный сериал. Без морали, хоть и с закосом под неё. Какая сенсация?
Уже подташнивает от количества упоминаний о нем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Juli199 Минуту назад
Крайне предсказуемый сериал. Можно было было бы часа на в максимум уложиться.
Все время не покидает мысль, что все это уже было. Победитель явен сразу,старикан тоже..игры на выживание были и поинтереснее, полицейский уже в момент появления ясен хрен убит будет. торговля органами.. Но и про извращенцев богатых тоже вполне банально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Мистер Фикс 2 минуты назад
Ипанулись что ли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Artem 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Миха 16 минут назад
У меня поначалу, честно, еще были желания начать смотреть этот сериал, который безумно пеарится, но чем больше узнаю - тем уже меньше хочется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ScorpionDS Полчаса назад
"Игра кальмара" это "Голодные игры" на минималках в плане съемок, ну и второй с уклоном на подростков которые хотят что-то доказать, но "конкурсы" там были более справедливые, актеры играли получше, чем "Игра кальмара" так многим понравилась непонятно, посмотреть стоит, но не более.

ИМХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
890
Hallo FreeSpace 36 минут назад
Отыграли как положено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Точка 38 минут назад
Нормально поиграли! По взрослому! Игрухи где трупы кучками выносят задают тренд 21 века
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Нескучный сад 43 минуты назад
Я честно пытался посмотреть и словить хайп. Но на 4-ой серии сдался. Не интересно просто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sam Backet 49 минут назад
Две банды немного по стреляли друг в друга, но надо как-то приплести хайповый тренд с сериалом)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
net 55 минут назад
Просмотрел на перемотке. Постоянно не покидала мысль, что человек себя так не будет вести в такой ситуации.
Наш "игра на выживание" например гораздо интересней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Уже половина или только начало? Уже половина или только начало? Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене Мёртвый турист вернулся с отдыха без сердца и почек Мёртвый турист вернулся с отдыха без сердца и почек Перед смертью татуировщик завещал повесить его кожу в рамочку Перед смертью татуировщик завещал повесить его кожу в рамочку Корреспондент НТВ покончил с собой в Москве Корреспондент НТВ покончил с собой в Москве Женщина сидела дома, когда вдруг в окно ворвалась струя кипятка и убила её Женщина сидела дома, когда вдруг в окно ворвалась струя кипятка и убила её
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4623



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник
1
190
Локдаун курильщика, или реакция на нерабочий/рабочий понедельник
Набирающие популярность в сообществах
Что такое привычки и как они появляются?
0
2
Что такое привычки и как они появляются?
На COP23 собранной для борьбы с потеплением, Байден боролся со сном
0
41
На COP23 собранной для борьбы с потеплением, Байден боролся со сном
Уже половина или только начало?
Уже половина или только начало?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Ynews#животные#картинки#новости#Москва#фотографии#пандемия#актеры
#фото#кино#история#аварии#люди#авто аварии#сарказм#автомир#интересное#дети
#интересно#Россия#дтп#автомобили#подборка#прикол#смешные#приколы#фильм#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться