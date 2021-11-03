Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара» закончился восемью смертями

В Панаме 29 октября в боулинг-клубе компания людей отмечала Хэллоуин в стиле «Игры в кальмара». Сериал довольно кровавый и жестокий, но очень популярный. Во время вечеринки пятеро людей были застрелены, ещё трое были найдены мёртвыми на свалке, семеро получили огнестрельные ранения.





По неофициальной информации, которую журналисты получили через свои источники в полиции, массовое убийство произошло из-за стычки между двумя бандами. Прокурор Рафаэль Балойес заявил, что стрельбу начал один из участников банды «Лос Галаактикос», а другие его поддержали, сообщило издание La Razon.