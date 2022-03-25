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Mash сообщил, что Владимир Жириновский умер, но Володин опроверг слухи

Mash сообщил, что Владимир Жириновский умер, но Володин опроверг слухи (2 фото)

Автор:
25 марта 2022 12:02
Сообщество : Политика
Метки: Ynews   жириновский   интересное   новость   политик   смерть   фото   
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Последние сутки политик находится в коме. Ранее сообщали, что Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Как-то он приходил в себя и даже ругал врачей неразборчиво, но после этого ему стало хуже. Telegram-канал Mash сообщил о его смерти. Однако, Вячеслав Володин опроверг слухи о кончине политика.

В сети появилась информация о смерти политика Владимира Жириновского. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил Telegram-канал Mash. Других деталей пока не сообщается.

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Тем временем Вячеслав Володин опроверг слухи о кончине политика.

Сообщивший о смерти политика сенатор Александр Пронюшкин уже успел извиниться в своём канале и обещал наказать виновных. (Себя?)

В Минздраве уточнили, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное.

«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе Минздрава.

В ЛДПР сообщили о злоумышленниках, которые звонят членам партии и сообщают о смерти Жириновского. Во фракции призвали не верить слухам. И планируют наказать злоумышленников. Об этом сообщает "Газета".

«В регионах наблюдается рост активности мошенников, желающих дискредитировать ЛДПР в лице общественности. Злоумышленники звонят членам партии, представляются сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем – это ложь!» — говорится в заявлении центрального аппарата, распространенном среди однопартийцев.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   жириновский   интересное   новость   политик   смерть   фото   
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34  комментария
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5k
pilgrimnl Час назад
Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского: «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец». RT
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8k
Илларион Забродов 7 минут назад
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10k
Андрей А 10 минут назад
Володин посоветовал сенатору, участвовавшему в распространении ложной информации о Жириновском, сложить полномочия
«Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», заявил спикер Госдумы.

ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру и готовит иски против тех, кто распространил фейки о смерти Жириновского пресс-служба партии
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23k
Сибиряк 11 минут назад
Не дождётесь!
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264
RENLUN Полчаса назад
Значит долго ещё жить будет согласно примете!
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44k
dima423 50 минут назад
расходимся нас наепали))
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12k
K7OO 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Федор Медведев 56 минут назад
Жаль! Вольфыч мог еще резануть по правде!
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710
Шурман 58 минут назад
Жалко мужика
( Жирик покойся с миром
Наш Алмаатинец , тебя все знали в рабочем поселке на роще
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14k
куджо Час назад
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41k
Андрей Час назад
Владимир Жириновский умер ... или неееееееееет ...
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−65
Геннадий Жмернецкий Час назад
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312k
Йожик справедливый Час назад
Володин опроверг, а депутат пост убрал - вот по состоянию Вольфовича https://n4k.ru/society/86062-stalo-izvestno-sostoyanie-zdorovya-zhirinovskogo-na-segodnya-25032022.htmlhttps://n4k.ru/society/86062-stalo-izvestno-sostoyanie-zdorovya-zhirinovskogo-na-segodnya-25032022.html
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55k
Татьяна Юсова Час назад
Похоже правда... Царствие небесное. Великий был человек!
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691
Сергей Ковалев Час назад
https://iz.ru/1310481/2022-03-25/minzdrav-zaiavil-o-stabilnom-sostoianii-zhirinovskogohttps://iz.ru/1310481/2022-03-25/minzdrav-zaiavil-o-stabilnom-sostoianii-zhirinovskogo
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11
a2cat Час назад
брехня
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16k
Alex ASK Час назад
МИНЗДРАВ РФ: СОСТОЯНИЕ ЖИРИНОВСКОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК СТАБИЛЬНОЕ, ВРАЧИ ПРОДОЛЖАЮТ ОКАЗЫВАТЬ ВСЮ ВОЗМОЖНУЮ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
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21k
Добрый Алабай Час назад
Жаль. Умнейший человек был.
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4.1M
Димон Час назад
https://www.rbc.ru/politics/25/03/2022/623d84d49a79474e78a4099ahttps://www.rbc.ru/politics/25/03/2022/623d84d49a79474e78a4099a
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15k
Booka1a Час назад
R.I.P. Вольфыч. кто ж теперь страну веселить будет?
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Старичок Час назад
ссылки есть на новость?
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