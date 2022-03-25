Mash сообщил, что Владимир Жириновский умер, но Володин опроверг слухи

В Минздраве уточнили, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное.

«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе Минздрава.

В ЛДПР сообщили о злоумышленниках, которые звонят членам партии и сообщают о смерти Жириновского. Во фракции призвали не верить слухам. И планируют наказать злоумышленников. Об этом сообщает "Газета".