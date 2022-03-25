Mash сообщил, что Владимир Жириновский умер, но Володин опроверг слухи

Последние сутки политик находится в коме. Ранее сообщали, что Владимир Жириновский находится в критическом состоянии. Как-то он приходил в себя и даже ругал врачей неразборчиво, но после этого ему стало хуже. Telegram-канал Mash сообщил о его смерти. Однако, Вячеслав Володин опроверг слухи о кончине политика.
В сети появилась информация о смерти политика Владимира Жириновского. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил Telegram-канал Mash. Других деталей пока не сообщается.
Тем временем Вячеслав Володин опроверг слухи о кончине политика.
Сообщивший о смерти политика сенатор Александр Пронюшкин уже успел извиниться в своём канале и обещал наказать виновных. (Себя?)
В Минздраве уточнили, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное.
«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе Минздрава.
В ЛДПР сообщили о злоумышленниках, которые звонят членам партии и сообщают о смерти Жириновского. Во фракции призвали не верить слухам. И планируют наказать злоумышленников. Об этом сообщает "Газета".
«В регионах наблюдается рост активности мошенников, желающих дискредитировать ЛДПР в лице общественности. Злоумышленники звонят членам партии, представляются сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем – это ложь!» — говорится в заявлении центрального аппарата, распространенном среди однопартийцев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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«Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», заявил спикер Госдумы.
ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру и готовит иски против тех, кто распространил фейки о смерти Жириновского пресс-служба партии