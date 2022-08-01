Трамп решил сэкономить на похоронах первой жены и закопал её на своём поле для гольфа

В июле умерла первая жена Дональда Трампа Ивана. Женщина родила Дональду троих детей. Ивана умерла в возрасте 73 лет. Позже выяснилось, что причиной ее смерти стал несчастный случай — женщина упала и получила несовместимые с жизнью травмы. Первую жену Трамп похоронил в очень необычном месте — на поле для гольфа. А всё для того, чтобы сэкономить на налогах.
Ивана Трамп умерла неожиданно в результате несчастного случая. Как уточняет Daily Mail со ссылкой на судмедэксперта, бизнесвумен скончалась от травм, полученных в ходе падения с лестницы в собственном доме. Ивана была уроженкой Чехословакии. Она познакомилась с Дональдом в 1976 году, а через год уже обвенчались. Ивана была не только спутницей жизни Трампа, но и его бизнес-партнером.
После развода супруги долго не ладили, но в последнее время их связывали вполне дружеские отношения. Ивана поддержала Трампа в его желании стать президентом США.
На похороны первой жены пришла нынешняя жена Трампа, все его дети. Прощание с Иваной было пышным, в отличие от могилы.
Стало известно, что Трамп похоронил первую жену в своем гольф-клубе в Нью-Джерси. Сделал он это для того, чтобы воспользоваться государственными налоговыми льготами на кладбища, действующими именно в этом штате.
Профессор социологии Брук Харрингтон подтвердила этот факт в разговоре с DailyMail.
«Я скептически отнеслась к слухам о том, что Трамп похоронил свою бывшую жену на этом печальном маленьком участке земли на своем поле для гольфа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, только ради налоговых льгот», — делилась в соцсетях Харрингтон.
«Итак, я проверила налоговый кодекс Нью-Джерси и это… тройной уклон от уплаты налогов. Налог на имущество, подоходный налог и налог с продаж — все это исчезает», — заключила она.
Сам Дональд Трамп пока никак не прокомментировал это событие. Надеемся, что нынешняя жена сама позаботится о своих похоронах и могиле.
Источник:
АНТИФИШКИ
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