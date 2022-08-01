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Трамп решил сэкономить на похоронах первой жены и закопал её на своём поле для гольфа

Трамп решил сэкономить на похоронах первой жены и закопал её на своём поле для гольфа

Автор:
01 августа 2022 08:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Трамп   жена   ивана   интересное   могила   похороны   смерть   фото   шоу бизнес   
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В июле умерла первая жена Дональда Трампа Ивана. Женщина родила Дональду троих детей. Ивана умерла в возрасте 73 лет. Позже выяснилось, что причиной ее смерти стал несчастный случай — женщина упала и получила несовместимые с жизнью травмы. Первую жену Трамп похоронил в очень необычном месте — на поле для гольфа. А всё для того, чтобы сэкономить на налогах.

Ивана Трамп умерла неожиданно в результате несчастного случая. Как уточняет Daily Mail со ссылкой на судмедэксперта, бизнесвумен скончалась от травм, полученных в ходе падения с лестницы в собственном доме. Ивана была уроженкой Чехословакии. Она познакомилась с Дональдом в 1976 году, а через год уже обвенчались. Ивана была не только спутницей жизни Трампа, но и его бизнес-партнером.

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После развода супруги долго не ладили, но в последнее время их связывали вполне дружеские отношения. Ивана поддержала Трампа в его желании стать президентом США.

На похороны первой жены пришла нынешняя жена Трампа, все его дети. Прощание с Иваной было пышным, в отличие от могилы.

Стало известно, что Трамп похоронил первую жену в своем гольф-клубе в Нью-Джерси. Сделал он это для того, чтобы воспользоваться государственными налоговыми льготами на кладбища, действующими именно в этом штате.

Профессор социологии Брук Харрингтон подтвердила этот факт в разговоре с DailyMail.

«Я скептически отнеслась к слухам о том, что Трамп похоронил свою бывшую жену на этом печальном маленьком участке земли на своем поле для гольфа в Бедминстере, штат Нью-Джерси, только ради налоговых льгот», — делилась в соцсетях Харрингтон.

«Итак, я проверила налоговый кодекс Нью-Джерси и это… тройной уклон от уплаты налогов. Налог на имущество, подоходный налог и налог с продаж — все это исчезает», — заключила она.

Сам Дональд Трамп пока никак не прокомментировал это событие. Надеемся, что нынешняя жена сама позаботится о своих похоронах и могиле.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Трамп   жена   ивана   интересное   могила   похороны   смерть   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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31k
Snork Snorkoff 54 минуты назад
Тетка была прожжённым бизнесменом, думаю она очень заценила такой ход ) А так-то, какая разница? На кладбище лежать или в гольф клубе. Здесь компания веселее.
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47k
dima423 53 минуты назад
Трамп конечно красавчик))
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