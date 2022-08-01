Трамп решил сэкономить на похоронах первой жены и закопал её на своём поле для гольфа

После развода супруги долго не ладили, но в последнее время их связывали вполне дружеские отношения. Ивана поддержала Трампа в его желании стать президентом США.

На похороны первой жены пришла нынешняя жена Трампа, все его дети. Прощание с Иваной было пышным, в отличие от могилы.