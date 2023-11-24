В Королёве женщина приковала мать к батарее и скрылась

Судя по всему, у дочери были благие намерения.
В Подмосковье женщина привязала свою мать к батарее ремнём. 78-летняя женщина имела проблемы со здоровьем: она с трудом передвигалась, и иногда могла упасть. Без посторонней помощи женщина не могла безопасно передвигаться и это выводило из себя её дочь.
В день происшествия женщине нужно было срочно покинуть дом и оставить мать в одиночестве. Ей ничего лучше не пришло в голову, как привязать мать к батарее, чтобы она самостоятельно не ходила и не травмировалась при падении. Под конец дня женщина вернулась домой и обнаружила мать на полу, она не подавала признаков жизни.
Дочь вызвала своей матери скорою помощь и покинула квартиру. На данный момент её местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, женщину разыскивают.
Если ее признают виновной в смерти матери, это может означать серьезный срок лишения свободы.
Вопрос может рассматриваться как по статье о создании угрозы жизни, так и по статье о доведении до смерти. <...> Могут назначить ответственность в виде тюремного заключения сроком от двух до семи лет, — рассказал юрист Юрий Капштык.
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