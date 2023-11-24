В Королёве женщина приковала мать к батарее и скрылась

В Подмосковье женщина привязала свою мать к батарее ремнём. 78-летняя женщина имела проблемы со здоровьем: она с трудом передвигалась, и иногда могла упасть. Без посторонней помощи женщина не могла безопасно передвигаться и это выводило из себя её дочь.





В день происшествия женщине нужно было срочно покинуть дом и оставить мать в одиночестве. Ей ничего лучше не пришло в голову, как привязать мать к батарее, чтобы она самостоятельно не ходила и не травмировалась при падении. Под конец дня женщина вернулась домой и обнаружила мать на полу, она не подавала признаков жизни.





Дочь вызвала своей матери скорою помощь и покинула квартиру. На данный момент её местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, женщину разыскивают.





Если ее признают виновной в смерти матери, это может означать серьезный срок лишения свободы.