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В Королёве женщина приковала мать к батарее и скрылась

В Королёве женщина приковала мать к батарее и скрылась

Автор:
24 ноября 2023 07:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   батарея   дочь   интересное   мать   смерть   фото   
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Судя по всему, у дочери были благие намерения.

В Подмосковье женщина привязала свою мать к батарее ремнём. 78-летняя женщина имела проблемы со здоровьем: она с трудом передвигалась, и иногда могла упасть. Без посторонней помощи женщина не могла безопасно передвигаться и это выводило из себя её дочь.


В день происшествия женщине нужно было срочно покинуть дом и оставить мать в одиночестве. Ей ничего лучше не пришло в голову, как привязать мать к батарее, чтобы она самостоятельно не ходила и не травмировалась при падении. Под конец дня женщина вернулась домой и обнаружила мать на полу, она не подавала признаков жизни.


Дочь вызвала своей матери скорою помощь и покинула квартиру. На данный момент её местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, женщину разыскивают.


Если ее признают виновной в смерти матери, это может означать серьезный срок лишения свободы.

Вопрос может рассматриваться как по статье о создании угрозы жизни, так и по статье о доведении до смерти. <...> Могут назначить ответственность в виде тюремного заключения сроком от двух до семи лет, — рассказал юрист Юрий Капштык.

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Метки: Россия   батарея   дочь   интересное   мать   смерть   фото   
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piharev1 42 минуты назад
ну и че
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18
Dmitry N 12 минут назад
Почему за наркоту 15 лет, а за убийство 7?!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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