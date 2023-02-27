В Омске женщина на Масленице подавилась блином и умерла

В Омском санатории организаторы предложили гостям поучаствовать в соревновании по поеданию блинов. Однако праздничное веселье закончилось трагедией: женщина подавилась блином и умерла. Никто из присутствующих не смог оказать женщине первую помощь.
В омском санатории «Коммунальник» гости праздновали масленицу на этих выходных. Чучело сожгли и предложили гостям поесть блины на скорость. Соревнование закончилось трагедией: 38-летняя участница конкурса неожиданно для всех подавилась блином. Оказать первую помощь женщине оказалось некому: никто из участников, гостей и организаторов просто не знали, что делать.
Пока ждали скорую, женщина задохнулась.
«Скорой помощи на месте не было, ее вызвали позже, но было уже поздно», — пишут в городском паблике.
Местные жители были возмущены тем, что никто не смог оказать женщине первую помощь.
А вы умеете оказывать первую помощь?
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Нет человека нет проблем. Виновата система.
Не, если это не фейк, конечно соболезнования родным, человек умер. Но всё таки, конкурсы -конкурсами, но не поддавайтесь греху чревоугодия. Участвуйте в каких нибудь спортивных конкурсах. Ну, или в совсем фантастичных, например, напеките блинов и отнесите их бомжу, или одинокому старику соседу, или одинокой соседке с двумя детьми, которая пашет на двух работах по сменах. Как то так.
Удаль и смекалку на масленицу и ярмарках по другому выявляли а не кто больше сожрет.
Жиртресту смерть от панкреонекроза.
Молодцам удальцам почет и уважение сограждан.
Санаторий - какое-никакое, а медицинское учреждение, даже в нынешнем ободранном виде. Врачей и среднего медперсонала там хватает. Кто-нибудь всё равно был поблизости. Так что или не в блинах дело, или это был не санаторий.
Может с такой инфой лучше было бы отправиться на сайт каких нибудь обосраных новостей?
Или просто нах!