В Омске женщина на Масленице подавилась блином и умерла

В омском санатории «Коммунальник» гости праздновали масленицу на этих выходных. Чучело сожгли и предложили гостям поесть блины на скорость. Соревнование закончилось трагедией: 38-летняя участница конкурса неожиданно для всех подавилась блином. Оказать первую помощь женщине оказалось некому: никто из участников, гостей и организаторов просто не знали, что делать.

Пока ждали скорую, женщина задохнулась.

«Скорой помощи на месте не было, ее вызвали позже, но было уже поздно», — пишут в городском паблике.

Местные жители были возмущены тем, что никто не смог оказать женщине первую помощь.