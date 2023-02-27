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В Омске женщина на Масленице подавилась блином и умерла

В Омске женщина на Масленице подавилась блином и умерла

Автор:
27 февраля 2023 06:59
Сообщество : Жить в России
Метки: блины   интересное   казус   масленица   объедание   омск   смерть   фото   
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В Омском санатории организаторы предложили гостям поучаствовать в соревновании по поеданию блинов. Однако праздничное веселье закончилось трагедией: женщина подавилась блином и умерла. Никто из присутствующих не смог оказать женщине первую помощь.

В омском санатории «Коммунальник» гости праздновали масленицу на этих выходных. Чучело сожгли и предложили гостям поесть блины на скорость. Соревнование закончилось трагедией: 38-летняя участница конкурса неожиданно для всех подавилась блином. Оказать первую помощь женщине оказалось некому: никто из участников, гостей и организаторов просто не знали, что делать.

Пока ждали скорую, женщина задохнулась.

«Скорой помощи на месте не было, ее вызвали позже, но было уже поздно», — пишут в городском паблике.

Местные жители были возмущены тем, что никто не смог оказать женщине первую помощь.

А вы умеете оказывать первую помощь?


Источник:

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Метки: блины   интересное   казус   масленица   объедание   омск   смерть   фото   
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18  комментариев
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2k
AVATAR Час назад
В медицинском учреждении и не знать как оказать помощь при остановке дыхания? Это позор. Всех выгнать и закрыть это учреждение
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5k
perekrestok 9 минут назад
Что она делала что подавилась блином? Прыгала и бегала? Или над анекдотом смеялась? Или блин целиком проглотить пыталась? Нас еще в детском саду учили не хватать еду большими кусками, а также молчать во время еды.
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Она бы выжила и написала бы заяву в суд подала бы кому это нужно. А если бы ей при оказании помощи еще чего бы навредили или сломали то это судебная дорогая морока на много лет.
Нет человека нет проблем. Виновата система.
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7k
vitenok 38 минут назад
К Яриле ушла. Заметьте, каждый год от поедания блинов гибнет один человек. Это не спроста. Древние боги не ушли. Они с нами.
Не, если это не фейк, конечно соболезнования родным, человек умер. Но всё таки, конкурсы -конкурсами, но не поддавайтесь греху чревоугодия. Участвуйте в каких нибудь спортивных конкурсах. Ну, или в совсем фантастичных, например, напеките блинов и отнесите их бомжу, или одинокому старику соседу, или одинокой соседке с двумя детьми, которая пашет на двух работах по сменах. Как то так.
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18k
Виталий Касандров 39 минут назад
Вот нахрена копировать западные конкурсы кто больше сожрет , кто больше выпьет.
Удаль и смекалку на масленицу и ярмарках по другому выявляли а не кто больше сожрет.
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3k
Евгений 52 минуты назад
Никогда такого не было, и вот опять!
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3k
Выхухоль (Нагайна) 52 минуты назад
А чем это так попахивает? Даже не попахивает, а смердит... А, пистежом!
Санаторий - какое-никакое, а медицинское учреждение, даже в нынешнем ободранном виде. Врачей и среднего медперсонала там хватает. Кто-нибудь всё равно был поблизости. Так что или не в блинах дело, или это был не санаторий.
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34
V1112007 54 минуты назад
Читаю: "Фишки - сайт хорошего настроения". Эта информация точно для поднятия настроения?
Может с такой инфой лучше было бы отправиться на сайт каких нибудь обосраных новостей?
Или просто нах!
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14k
Jearom Час назад
не "не умели", а "не стали брать на себя риск" - ибо амбула современного общества и чтения закона - "если ничего не делать, тогда вероятность того, что вам ничего не будет является максимальной и наоборот". Протянул руку ребенка из беды вытащить - педофил. Решил защитить себя, родных, девушку - преступник. Хотел свои права отстоять - нарушитель.
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386
adssaf afasffdsga Jearom Полчаса назад
Проблема общества в том, что люди думают, что за помощь их будут карать... Не рассматривает Закон неправильное оказание помощи как преступление для лиц, оказывающих помощь на добровольной основе. Вот самооборона - да, но там много моментов и абсолютное большинство признают невиновными. Но менталитет девяностых менять долго.
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−3
Evg Час назад
да и хер с ней
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Жаль это была не PokemonKa...
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15k
Patmaz 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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15k
куджо 2 часа назад
интриииига
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14k
Ничоси 2 часа назад
Чучело сожгли и автора
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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