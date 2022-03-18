"Свалить по-тихому": Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни

Знаменитому секс-символу европейского кино Алену Делону уже 86 лет. За свою жизнь актёр сыграл десятки ярких ролей, перевоплощаясь как в положительных героев, так и в злодеев. Сейчас у старика уже нет сил заниматься работой, он всё чаще жалуется на здоровье и задумывается о смерти.

Сейчас Делон живёт в Швейцарии, где процедура эвтаназии законна, сообщает RTL.