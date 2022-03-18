"Свалить по-тихому": Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни

Ален Делон уверен, что в старости человек имеет право, как ему покинуть эту жизнь. Сейчас 86-летний актёр уже готов отойти в мир иной и поручил детям всё устроить.
Знаменитому секс-символу европейского кино Алену Делону уже 86 лет. За свою жизнь актёр сыграл десятки ярких ролей, перевоплощаясь как в положительных героев, так и в злодеев. Сейчас у старика уже нет сил заниматься работой, он всё чаще жалуется на здоровье и задумывается о смерти.
Сейчас Делон живёт в Швейцарии, где процедура эвтаназии законна, сообщает RTL.
«С определенного возраста мы имеем право свалить по-тихому, избегая больниц, уколов и прочего», — уверен актер.
Ален Делон уже позаботился о наследстве: он распределил его между своими детьми поровну. Делон обратился к своему старшему сыну Энтони с просьбой оформить все документы для процедуры эвтаназии.
«Папа попросил сопровождать его до конца, но я отказался. У меня были на это свои причины. Функцию сопровождающего возьмет на себя моя сестра Анушка», — подчеркнул Энтони.
Пока неизвестно, когда Делон решится на процедуру. Сейчас артист старается наслаждаться жизнью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А недавная смерть Бельмондо, видать совсем его подкосила.
Жаль, очень жаль, но кумиры нашего детства тоже не вечны.
В любом случае, ты мой самый любимый ЗОРРО!