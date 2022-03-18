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"Свалить по-тихому": Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни

"Свалить по-тихому": Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни (2 фото)

Автор:
18 марта 2022 07:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ален делон   выбор   знаменитости   интересное   смерть   старость   фото   шоу бизнес   
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Ален Делон уверен, что в старости человек имеет право, как ему покинуть эту жизнь. Сейчас 86-летний актёр уже готов отойти в мир иной и поручил детям всё устроить.

Знаменитому секс-символу европейского кино Алену Делону уже 86 лет. За свою жизнь актёр сыграл десятки ярких ролей, перевоплощаясь как в положительных героев, так и в злодеев. Сейчас у старика уже нет сил заниматься работой, он всё чаще жалуется на здоровье и задумывается о смерти.

Сейчас Делон живёт в Швейцарии, где процедура эвтаназии законна, сообщает RTL.

«С определенного возраста мы имеем право свалить по-тихому, избегая больниц, уколов и прочего», — уверен актер.

Ален Делон уже позаботился о наследстве: он распределил его между своими детьми поровну. Делон обратился к своему старшему сыну Энтони с просьбой оформить все документы для процедуры эвтаназии.

«Папа попросил сопровождать его до конца, но я отказался. У меня были на это свои причины. Функцию сопровождающего возьмет на себя моя сестра Анушка», — подчеркнул Энтони.

Пока неизвестно, когда Делон решится на процедуру. Сейчас артист старается наслаждаться жизнью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ален делон   выбор   знаменитости   интересное   смерть   старость   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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24k
Ваня 2 часа назад
великолепный актер и очень печальная весть...
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46
Gttgtt Gtt 12 минут назад
как можно отказать отцу в его последней просьбе не понимаю и как не увидеться с ним - вот так пока прощай и уйти зная что он еще сколько мнгновений проживетпока не уйдет от эвтаназии
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1k
Оксид Бетона 15 минут назад
Кому достанется Камбоджийской островок?
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676
КАКАнгел 17 минут назад
красивый человек хочет уйти красиво и достойно. Это его выбор и его решение. Не кто не хочет страдать и влачить пустое существование .
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1k
Павел Астахов 24 минуты назад
Мой любимый актер...
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29k
Slonyash Полчаса назад
Блин, как печально
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8
Alexander 40 минут назад
Старики так рассуждают когда чувствуют одиночество, когда просто большо жить из-за травм, болезней и нет внутри стержня. Сейчас всем родом Ален Делона нужно поддержать и всегда говорить что Любят его и будут сильно скучать если его не станете.
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20k
KOSTELLO 48 минут назад
Да, Делон давно уже в депрессии от всего.
А недавная смерть Бельмондо, видать совсем его подкосила.
Жаль, очень жаль, но кумиры нашего детства тоже не вечны.
В любом случае, ты мой самый любимый ЗОРРО!
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2k
Лёха Час назад
Уважаю решение Делона старшего. Мужик!
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WhiteRat

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