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Следователь МВД пыталась взять подписку о невыезде у погибшего в аварии водителя

Следователь МВД пыталась взять подписку о невыезде у погибшего в аварии водителя (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 09:12
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   интересное   мвд   сибиярк   смерть   фото   
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На Алтайском крае ещё летом произошла авария. Парни и девушка ехали на отдых, но молодой человек не справился с управлением. Машина разбилась, парень умер, но девочка чудом осталась жива. Спустя 8 месяцев матери погибшего пришло требование из МВД - погибшего обвиняют в аварии.

Аварию у границы Новосибирской области и Алтайского края прокомментировала полиция:

«ДТП произошло 30 мая, около 6 часов 40 минут, на 178 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», в двух километрах от села Озёрки. По предварительным данным установлено, что водитель - мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», в пути следования со стороны города Новосибирска в сторону города Барнаула не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием».

27-летний Виталий погиб. Мать парня так и не оправилась после случившегося. Спустя восемь месяцев женщина получила постановление МВД. Следовательница требует Виталия не покидать место жительства.

После ДТП полиция возбудила уголовное дело, так как в аварии пострадали ещё люди. Внезапно следователь МВД решила привлечь к ответственности погибшего водителя, сообщает KP.RU.

«Обвиняемым по данному уголовному делу является Погодинский Виталий Дмитриевич, 25.08.1993 г.р.. Органы предварительного следствия полагают, что в отношении Погодинского В. Д. необходимо избрать меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в документе.

Однако, адвокат уверен, что Виталий вовсе не виноват в аварии. Компания была выпившая, а машина даже не принадлежала Виталию.

Автомобиль – одного из парней, выживших в аварии. А именно – 37-летнего Андрея Иванова, который проходит по делу, как потерпевший.

- У меня возникает закономерный вопрос: если потерпевший является собственником автомобиля, то как он мог пьяного за руль посадить? Если он собственник транспортного средства, и в трезвом состоянии, то мог бы и сам машину вести, - рассуждает адвокат.

Следователи вовсе не рассматривали такую версию. Факт опьянения Виталия они установили, а остальных даже не проверили. В деле есть тёмные пятна, которые следствие должно было устранить, рассказала адвокат Ирина Юрьевна.


Подписка о невыезде предполагает, что фигурант обязуется не покидать место жительства, а также появляться на допросах.

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Метки: авария   авто   интересное   мвд   сибиярк   смерть   фото   
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14  комментариев
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34k
Опаньки Час назад
Ниучом не виноват

по мнению адвоката

виноват ларек, который бухло продал
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6k
Дмитрий Горчилин Минуту назад
Иногда бывают накладки, допустим, может получиться, что в момент подготовки документа исполнителю неизвестно о гибели данного лица. Но чтобы в одном и том же документе- впечатляет.
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4k
Enigma Kuutar 6 минут назад
Напомнило.
Отца как полгода похоронили, а нам с соцзащиты позвонили: приходите за тростью для слепых.
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10k
zlopisec 7 минут назад
Это не он в посте выше в Тверском морге встал и побрел куда-то?
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12k
Элитный тигр 18 минут назад
Как ни жестоко это говорить, но бухие мажоры самовыпилились и никого по пути не убили - это лучше, чем если бы они во встречную машину с семьей влетели.
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103
Andrews32 18 минут назад
«Мусарня, мусарня, мусарня»
(на музыку Газманова)
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3k
Ivan Полчаса назад
Ну, погибший готов подтвердить молчаливым согласием, что место своего построянного прибывания по собственной воле он покидать не планирует!
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598
Алексей 49 минут назад
Ну раз следователь постановил, то нужно выкапывать и домой.
Хотя похоже это какая-то формальность по выгораживанию реального водителя. Мертвому оно всё равно, а этот живой и его нужно отпустить, ибо другие аварии его уже ждут.
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29k
АнтонПолднев Час назад
Фраза "нет человека нет проблемы" заиграла новыми красками
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531
bobobo Час назад
Пока ещё не поздно нам сделать остановку,
Кондуктор, нажми на тормоза. (с)
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724
Егор Терентьев Час назад
Млять, тупорылые мусорА
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5k
Михаил 2 часа назад
уровень подготовки следователей в вузах мвд просто никакой, им главное набрать штат. По все тестам и опросам уровень подготовки и знания у этих следаков как у таджика знания русского языка))
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
А вдруг у него активная загробная жизнь?
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