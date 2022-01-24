Следователь МВД пыталась взять подписку о невыезде у погибшего в аварии водителя

Однако, адвокат уверен, что Виталий вовсе не виноват в аварии. Компания была выпившая, а машина даже не принадлежала Виталию.

Автомобиль – одного из парней, выживших в аварии. А именно – 37-летнего Андрея Иванова, который проходит по делу, как потерпевший.

- У меня возникает закономерный вопрос: если потерпевший является собственником автомобиля, то как он мог пьяного за руль посадить? Если он собственник транспортного средства, и в трезвом состоянии, то мог бы и сам машину вести, - рассуждает адвокат.

Следователи вовсе не рассматривали такую версию. Факт опьянения Виталия они установили, а остальных даже не проверили. В деле есть тёмные пятна, которые следствие должно было устранить, рассказала адвокат Ирина Юрьевна.

Подписка о невыезде предполагает, что фигурант обязуется не покидать место жительства, а также появляться на допросах.