Следователь МВД пыталась взять подписку о невыезде у погибшего в аварии водителя

На Алтайском крае ещё летом произошла авария. Парни и девушка ехали на отдых, но молодой человек не справился с управлением. Машина разбилась, парень умер, но девочка чудом осталась жива. Спустя 8 месяцев матери погибшего пришло требование из МВД - погибшего обвиняют в аварии.
Аварию у границы Новосибирской области и Алтайского края прокомментировала полиция:
«ДТП произошло 30 мая, около 6 часов 40 минут, на 178 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», в двух километрах от села Озёрки. По предварительным данным установлено, что водитель - мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», в пути следования со стороны города Новосибирска в сторону города Барнаула не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием».
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27-летний Виталий погиб. Мать парня так и не оправилась после случившегося. Спустя восемь месяцев женщина получила постановление МВД. Следовательница требует Виталия не покидать место жительства.
После ДТП полиция возбудила уголовное дело, так как в аварии пострадали ещё люди. Внезапно следователь МВД решила привлечь к ответственности погибшего водителя, сообщает KP.RU.
«Обвиняемым по данному уголовному делу является Погодинский Виталий Дмитриевич, 25.08.1993 г.р.. Органы предварительного следствия полагают, что в отношении Погодинского В. Д. необходимо избрать меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в документе.
Однако, адвокат уверен, что Виталий вовсе не виноват в аварии. Компания была выпившая, а машина даже не принадлежала Виталию.
Автомобиль – одного из парней, выживших в аварии. А именно – 37-летнего Андрея Иванова, который проходит по делу, как потерпевший.
- У меня возникает закономерный вопрос: если потерпевший является собственником автомобиля, то как он мог пьяного за руль посадить? Если он собственник транспортного средства, и в трезвом состоянии, то мог бы и сам машину вести, - рассуждает адвокат.
Следователи вовсе не рассматривали такую версию. Факт опьянения Виталия они установили, а остальных даже не проверили. В деле есть тёмные пятна, которые следствие должно было устранить, рассказала адвокат Ирина Юрьевна.
Подписка о невыезде предполагает, что фигурант обязуется не покидать место жительства, а также появляться на допросах.
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по мнению адвоката
виноват ларек, который бухло продал
Отца как полгода похоронили, а нам с соцзащиты позвонили: приходите за тростью для слепых.
(на музыку Газманова)
Кондуктор, нажми на тормоза. (с)