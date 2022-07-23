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15 занятных фотографий удивительных вещей

15 занятных фотографий удивительных вещей

Автор:
23 июля 2022 22:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занятные   Любознательные   Удивительные   вещи   находки   путешественники   
2380
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Мы проводим так много времени на работе и в различных хлопотах, что иногда забываем сколько удивительного и невероятного мы ещё не знаем о мире. В этом посте вы увидите поразительные находки, которыми поделились путешественники и любознательные пользователи.
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Источник:

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Метки: Занятные   Любознательные   Удивительные   вещи   находки   путешественники   
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1  комментарий
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adssaf afasffdsga 53 минуты назад
Комментарий к фото
Непобедимый потому, что нахрен никому не нужен - Индия ведь. Ещё и в море. Сидят себе на острове и пускай сидят, всё равно они ничего сделать не смогут.
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