15 занятных фотографий удивительных вещей

Мы проводим так много времени на работе и в различных хлопотах, что иногда забываем сколько удивительного и невероятного мы ещё не знаем о мире. В этом посте вы увидите поразительные находки, которыми поделились путешественники и любознательные пользователи.

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Лестница Иакова на отдаленном атлантическом острове Святой Елены - одна из самых длинных прямых лестниц в мире, высотой 183 метра 0 Источник:

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Фотограф Джим Абернети сделал снимок акулы с очень опасного ракурса 0 Источник:

Солнечные панели размещены в горах и холмах Китая 0 Источник:

Отличная маскировка козодоя 0 Источник:

Алекс Чиннек использует молнии как метафору для создания своих инсталляций 0 Источник:

Зима в Финляндии, инопланетный пейзаж 0 Источник:

Это растение можно увидеть только в Нейризе, Иран. Это чрезвычайно редкое растение. Местные жители называют его"сабр", что означает терпение. Цветение занимает около 7 лет, а затем оно умирает. Научное название Argyroxiphium 0 Источник:

Одна из самых опасных дорог Индии, 70 крутых поворотов 0 Источник:

"Рани", 50-сантиметровая корова из Бангладеш. Самая маленькая корова в мире 0 Источник:

Форт Джанджира, Индия. Непобедимый Форт. У него было несколько тайных проходов под морем, которые открывались в близлежащих деревнях 0 Источник:

Conophytum pageae, небольшой суккулент, родом из Южной Африки и Южной Намибии 0 Источник:

Эта гигантская 10-метровая анаконда, была обнаружена в Бразилии 0 Источник:

Камни Мадагаскара 0 Источник:

Нет, это не вымышленное существо, это настоящее животное по имени Ай ай, семейство руконожковых 0 Источник: