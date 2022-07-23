15 занятных фотографий удивительных вещей

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Мы проводим так много времени на работе и в различных хлопотах, что иногда забываем сколько удивительного и невероятного мы ещё не знаем о мире. В этом посте вы увидите поразительные находки, которыми поделились путешественники и любознательные пользователи.
Лестница Иакова на отдаленном атлантическом острове Святой Елены - одна из самых длинных прямых лестниц в мире, высотой 183 метра
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Это растение можно увидеть только в Нейризе, Иран. Это чрезвычайно редкое растение. Местные жители называют его"сабр", что означает терпение. Цветение занимает около 7 лет, а затем оно умирает. Научное название Argyroxiphium
Форт Джанджира, Индия. Непобедимый Форт. У него было несколько тайных проходов под морем, которые открывались в близлежащих деревнях
Нет, это не вымышленное существо, это настоящее животное по имени Ай ай, семейство руконожковых
Источник:
АНТИФИШКИ
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