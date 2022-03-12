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15 занятных вещей, которые днём с огнём не сыщешь

15 занятных вещей, которые днём с огнём не сыщешь (15 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2022 23:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Днём с огнём   Занятные   Кадры   Не сыщешь   вещи   находки   явления   
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Мир полон потрясающих явлений и предметов, которые на первый взгляд кажутся совершенно маловероятными. К счастью, люди в Интернете делятся кадрами вещей, которые их поразили и удивили. В этой подборке вы увидите наиболее яркие находки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Днём с огнём   Занятные   Кадры   Не сыщешь   вещи   находки   явления   
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6  комментариев
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25k
Юрьевич 24 минуты назад
"Артиллерийский снаряд Второй мировой войны, который мой прадед превратил в произведение искусства"

Автор, это не снаряд, это гильза. Снаряд чуть по другому выглядит.

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9k
Сергей 8 минут назад
{Все различные типы божьих коровок собрались вместе. У некоторых даже нет пятен!}
Это не типы различные, просто отбраковка вида.
С рыбами такая же фигня, килограммами выкидывал, когда занимался. Всё что отличное от нормы- в унитаз.
Как то было дело, забил на селекцию, через год рыбы из цветных, почти все серыми стали!
И не надо пошлостей, не торговал, просто интересно было.
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5k
kleyman Полчаса назад
Странно, череп подписан как тибетский, а рисунок на нем, по виду больше похож на индейские, типа майа или ацтеки.
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17k
Corvus Corax Час назад
"15 занятных вещей, которые днём с огнём не сыщешь"

А зачем их искать-то?
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308
Rom Corvus Corax 53 минуты назад
самый точный вопрос.... Там оно все и тыщщу лет не надо )))
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