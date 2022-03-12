"15 занятных вещей, которые днём с огнём не сыщешь"

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Мир полон потрясающих явлений и предметов, которые на первый взгляд кажутся совершенно маловероятными. К счастью, люди в Интернете делятся кадрами вещей, которые их поразили и удивили. В этой подборке вы увидите наиболее яркие находки.
В 1960 году Дэвид Латимер посадил сад внутри бутылки и запечатал его. Он открыл бутылку и полил растения в 1972 году и запечатал её навсегда. Это самоподдерживающаяся экосистема существует уже 62 года
Гигантская японская саламандра
Артиллерийский снаряд Второй мировой войны, который мой прадед превратил в произведение искусства
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор, это не снаряд, это гильза. Снаряд чуть по другому выглядит.
Это не типы различные, просто отбраковка вида.
С рыбами такая же фигня, килограммами выкидывал, когда занимался. Всё что отличное от нормы- в унитаз.
Как то было дело, забил на селекцию, через год рыбы из цветных, почти все серыми стали!
И не надо пошлостей, не торговал, просто интересно было.
А зачем их искать-то?