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14 вещей, которые намного больше, чем кажется

14 вещей, которые намного больше, чем кажется

Автор:
14 апреля 2024 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Занятные   Противопоставления   больше   кажется   наглядно   
3207
15

Мы часто не представляем каков реальный размер некоторых предметов и существ. В этом посте вы увидите занятные противопоставления. Взгляните!

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Метки: Вещи   Занятные   Противопоставления   больше   кажется   наглядно   
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10  комментариев
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
14. Обломитесь. Сатурн не может быть вместо луны, это Земля бы у него была спутником.
Среднее расстояние примерно было бы 1 160 000 км (взяты в пропорции связки Земля-Луна)
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24k
Трелони 12 минут назад
10. Тигр не сибирский, а уссурийский...
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7k
Lexx 42 минуты назад
1.
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47
Рокер Час назад
а где я со своей зп?
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14k
Святослав Час назад
1.
это женская рука?
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35k
Teodor 2 часа назад
Комментарий к фото
Так подземных или подводных..?
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
без кабеля и лопасти не обошлось )))
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1834 поста (1776 в горячем)

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