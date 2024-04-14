14 вещей, которые намного больше, чем кажется

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Мы часто не представляем каков реальный размер некоторых предметов и существ. В этом посте вы увидите занятные противопоставления. Взгляните!
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13. Ископаемый аммонит, из группы вымерших головоногих моллюсков
Существовавший с девонского периода палеозойской эры (400 миллионов лет) до конца мелового периода мезозойской эры (65 миллионов лет). Его нашли среди морских камней
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Среднее расстояние примерно было бы 1 160 000 км (взяты в пропорции связки Земля-Луна)
это женская рука?