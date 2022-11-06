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17 захватывающих изображений редких вещей

17 захватывающих изображений редких вещей

Автор:
06 ноября 2022 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Захватывающие   Интересные   Невероятные   Редкие   Удивительные   находки   
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Мы проводим почти всё своё время на работе и в делах, и часто забываем сколько удивительных вещей и невероятных пейзажей нас окружает. В этом посте вы увидите завораживающие фотографии необычных находок.

Источник:

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Метки: Вещи   Захватывающие   Интересные   Невероятные   Редкие   Удивительные   находки   
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2  комментария
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217
iskra 53 минуты назад
Насчет краеугольного камня - неправильно написано. На снимке - "пирамидион",то,что ставится на самый верх пирамиды. А "краеугольный камень" ставится в основание\фундамент.
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