17 захватывающих изображений редких вещей

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Мы проводим почти всё своё время на работе и в делах, и часто забываем сколько удивительных вещей и невероятных пейзажей нас окружает. В этом посте вы увидите завораживающие фотографии необычных находок.
Самый большой сохранившийся краеугольный камень древнеегипетской пирамиды весом почти 5 тонн
Надпись на перилах в этой беседке сделана для слепых шрифтом Брайля, она описывает какой открывается вид
Этот 100-летний бразилец побил мировой рекорд по продолжительности работы в одной компании - 84 года и 9 дней, подтверждено 6 января 2022 года
Невероятные цветы рифовых кораллов
Рыба Пинагор, обитает в ледяных водах Арктики, Северной Атлантики и северной части Тихого океана. Она плавает на глубине 1700 метров
Ледяное ядро Антарктиды, которое показывает годы, подобные "кольцам дерева", с темным слоем вулканического пепла, который осел на ледяном покрове примерно 21 000 лет назад
Источник:
АНТИФИШКИ
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