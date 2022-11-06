17 захватывающих изображений редких вещей

Мы проводим почти всё своё время на работе и в делах, и часто забываем сколько удивительных вещей и невероятных пейзажей нас окружает. В этом посте вы увидите завораживающие фотографии необычных находок.

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Самый большой сохранившийся краеугольный камень древнеегипетской пирамиды весом почти 5 тонн 0 Источник:

Экспериментальный японский поезд Альфа-Икс с максимальной скоростью 400 км в час 0 Источник:

200-летнее дерево глицинии в Японии 0 Источник:

Надпись на перилах в этой беседке сделана для слепых шрифтом Брайля, она описывает какой открывается вид 0 Источник:

Потрясающая деревянная скульптура из цельного шотландского вяза 0 Источник:

Род зелёных водорослей, каждая из них - одноклеточный организм, Acetabularia 0 Источник:

Этот 100-летний бразилец побил мировой рекорд по продолжительности работы в одной компании - 84 года и 9 дней, подтверждено 6 января 2022 года 0 Источник:

Воссоздание здания в натуральную величину с использованием технологии дронов 0 Источник:

Невероятные цветы рифовых кораллов

Рыба Пинагор, обитает в ледяных водах Арктики, Северной Атлантики и северной части Тихого океана. Она плавает на глубине 1700 метров 0 Источник:

Снимок с воздуха горы Везувий, в 9 км к востоку от Неаполя, Италия 0 Источник:

Витражная скульптура краба весом 226 кг в аэропорту Маршалла, штат Мэриленд 0 Источник:

Парк Будды Равангла в Сиккиме, Индия 0 Источник:

Ледяное ядро Антарктиды, которое показывает годы, подобные "кольцам дерева", с темным слоем вулканического пепла, который осел на ледяном покрове примерно 21 000 лет назад 0 Источник:

Рогатый шлем, подаренный королю Генриху VIII императором Максимилианом I в 1514 году 0 Источник:

Сияние Зеленого Дракона в небе Исландии 0 Источник: