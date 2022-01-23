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17 занятных фотографий незаурядных вещей

17 занятных фотографий незаурядных вещей (16 фото)

Автор:
23 января 2022 01:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занятные   Любопытные   Открытия   вещи   незаурядные   путешественники   
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Нас окружает много необычного и любопытного, но мы не всегда можем увидеть всякие необычности вживую. К счастью, существуют путешественники, которые не прочь поделиться своими интересными открытиями с окружающими. Взгляните...
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Метки: Занятные   Любопытные   Открытия   вещи   незаурядные   путешественники   
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Вася Куралесофф Полчаса назад
Фото в Намибии завораживает.
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