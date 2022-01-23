17 занятных фотографий незаурядных вещей

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Нас окружает много необычного и любопытного, но мы не всегда можем увидеть всякие необычности вживую. К счастью, существуют путешественники, которые не прочь поделиться своими интересными открытиями с окружающими. Взгляните...
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Белые медведи захватили заброшенную метеорологическую станцию на острове Колючин в Арктике
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