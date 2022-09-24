15 человек, которым попались редкость, одна на миллион

Мы проводим много времени на работе и в делах, и легко забываем, сколько удивительных вещей и невероятных пейзажей нас окружает. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии редкостей, которые посчастливилось увидеть неутомимым путешественникам.

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В пещере в Армении найдены кожаные кроссовки на шнуровке 5000-летней давности 0 Источник:

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Редкая сова - альбинос 0 Источник:

Футбольное поле в соляной шахте на глубине 30 метров под землей, Касица, Румыния 0 Источник:

Пхандер, Долина озер, Пакистан 0 Источник:

Индуистский бог Ганеша на вершине действующего вулкана горы Бромо, Ява, Индонезия 0 Источник:

Ящерица - парусник, Филиппины 0 Источник:

Лукка, Италия 0 Источник:

Азиатский слон, у которого по всему телу растут длинные волосы 0 Источник:

Окаменелость скелета кита возрастом 37 миллионов лет (более 20 метров в длину), найденного в Вади-аль-Хитан, египетская пустыня. Сейчас на этом месте открыт музей 0 Источник:

Золотой прыгающий паук 0 Источник:

Прекрасно сохранившийся участок римской дороги, обнаруженный на глубине 0,90 м во время планирования нового водопровода в Риано. Путь Фламиния пролегал на север от Рима, через Апеннины к побережью Адриатики 0 Источник:

Зеркальное здание, Токио 0 Источник:

Отель в Сингапуре 0 Источник:

Борнейская свинья, также известная как бородатая свинья, обитает в тропических лесах и мангровых зарослях Суматры, Борнео и Малайского полуострова 0 Источник: