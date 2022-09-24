15 человек, которым попались редкость, одна на миллион

642
16
Мы проводим много времени на работе и в делах, и легко забываем, сколько удивительных вещей и невероятных пейзажей нас окружает. В этом посте вы увидите увлекательные фотографии редкостей, которые посчастливилось увидеть неутомимым путешественникам.
×
×
Окаменелость скелета кита возрастом 37 миллионов лет (более 20 метров в длину), найденного в Вади-аль-Хитан, египетская пустыня. Сейчас на этом месте открыт музей
Прекрасно сохранившийся участок римской дороги, обнаруженный на глубине 0,90 м во время планирования нового водопровода в Риано. Путь Фламиния пролегал на север от Рима, через Апеннины к побережью Адриатики
Борнейская свинья, также известная как бородатая свинья, обитает в тропических лесах и мангровых зарослях Суматры, Борнео и Малайского полуострова
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 занятных фотографий удивительных вещей
- 15 увлекательных фотографий интересных редкостей
- 15 человек, которым попалась редкость - одна на миллион
- 15 увлекательных фотографий удивительных вещей
- 15 познавательных фотографий удивительных предметов
Новости партнёров