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Необычный дуэт блогеров набирает популярность среди американских пользователей

Необычный дуэт блогеров набирает популярность среди американских пользователей

Автор:
21 июля 2022 15:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Популярность   США   блогер   дуэт   интересно   тик ток   эму   
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Как известно, в социальных сетях можно стать популярным если ты: красив, богат и или фрик. У блогера из Южной Флориды, которая живет на ферме, была идея рассказывать о ее питомцах.

Knuckle Bump очень любит животных, и она решила делиться с пользователями Тик Тока интересными историями об обитателях их семейного ранчо.

Казалось бы, необычная локация, девочка, которая не показывает пятую точку на публике и реальные животные. Скорее всего, этой девушке было не суждено стать популярной. Если бы не Эммануэль Тодд Лопез, который является постоянным соавтором девушки.

Эммануэль ведет себя беспардонно и портит каждую съемку, влезая без спроса в кадр, чем очень злит блогера, которая пытается воззвать к его разуму.

Но самое забавное и приковывающее внимание зрителей заключается в том, что Тодд Лопез - это одна из крупнейших австралийских птиц эму. К слову, они хоть чем-то и похожи на своих более известных соседей, страусов, но они не являются родственниками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Популярность   США   блогер   дуэт   интересно   тик ток   эму   
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4  комментария
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Corvus Corax 2 часа назад
"пытается воззвать к его разуму"
Насколько я помню, там глаз крупнее мозга...
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Pterocactus 5 минут назад
Птеродактиль, это-хорошо. А где сиськи у девочки?
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Александр Невский
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