Необычный дуэт блогеров набирает популярность среди американских пользователей

Как известно, в социальных сетях можно стать популярным если ты: красив, богат и или фрик. У блогера из Южной Флориды, которая живет на ферме, была идея рассказывать о ее питомцах.
Knuckle Bump очень любит животных, и она решила делиться с пользователями Тик Тока интересными историями об обитателях их семейного ранчо.
Казалось бы, необычная локация, девочка, которая не показывает пятую точку на публике и реальные животные. Скорее всего, этой девушке было не суждено стать популярной. Если бы не Эммануэль Тодд Лопез, который является постоянным соавтором девушки.
Эммануэль ведет себя беспардонно и портит каждую съемку, влезая без спроса в кадр, чем очень злит блогера, которая пытается воззвать к его разуму.
Но самое забавное и приковывающее внимание зрителей заключается в том, что Тодд Лопез - это одна из крупнейших австралийских птиц эму. К слову, они хоть чем-то и похожи на своих более известных соседей, страусов, но они не являются родственниками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Насколько я помню, там глаз крупнее мозга...