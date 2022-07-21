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Хорошая шутка спасла от штрафа, но не от расистского скандала

Хорошая шутка спасла от штрафа, но не от расистского скандала

Автор:
21 июля 2022 15:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Трамп   интересно   калифорния   расизм   скандал   
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Очередной скандал на расовой почве: безобидная шутка стала причиной серьезных разбирательств

Нет покоя в стране, которую считают оплотом демократии. Не успели утихнуть страсти по нашумевшему делу Флойда Джорджа, как в скандальную историю вляпались калифорнийские полицейские. На это раз, к счастью, обошлось без смертей.

Патрульный остановил за опасную езду Мими Израэлу, уроженку Филиппин, которая прибыла в город на встречу сторонников республиканцев с участием Дональда Трампа.

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Она не хотела опаздывать, поэтому немного включила в себе внутреннего Доменика Торетто, но от всевидящего ока правосудия скрыться не удалось. В итоге ее остановили и попросили показать права.

Как известно в сумочке женщины можно найти что угодно, но не то что нужно. Не найдя водительских прав, она наткнулась на шуточную "Карту привилегий белых".

Страж закона сначала колебался, хоть и посчитал предоставленный документ, как хорошую шутку, но после консультаций со своим напарником, они все-таки отпустили Израэлу.

Девушка сама выложила об этом пост, не подозревая, что история вызовет большой резонанс. Однако местное сообщество темнокожих американцев возмутилось, что у них нет такой карточки и поэтому их штрафуют без поблажек. Из-за этого шефу местной полиции пришлось начать официальную проверку.

Вот так "шутка", которую можно заказать в интернете за 5-10 долларов наделала столько шума.

Делаем ставки, на сколько посадят патрульных и в чем их обвинят.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   Трамп   интересно   калифорния   расизм   скандал   
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7  комментариев
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8k
Б.Касторский 37 минут назад
Люди вообще не представляют себе как жить без соц сетей, всё выложить, каждую минуту жизни показать окружающим.
PS как получить карту? Не расист, просто красивая.
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11k
Kostick 5 минут назад
баклажаны скоро начнут протестовать против шимпанзе, за то, что они их пародируют.
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18k
Corvus Corax 5 минут назад
"включила в себе внутреннего Доменика Торетто"
Извиняюсь, что спрашиваю, может я совсем дурак.. но все же... а кто это?
А карта - да, красивая...
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7k
Trenzel2003 13 минут назад
АмЭрика. Страна долбоящеров!
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kirill15 19 минут назад
"Дебилы, бл..!" (с)
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