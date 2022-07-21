Хорошая шутка спасла от штрафа, но не от расистского скандала

Очередной скандал на расовой почве: безобидная шутка стала причиной серьезных разбирательств
Нет покоя в стране, которую считают оплотом демократии. Не успели утихнуть страсти по нашумевшему делу Флойда Джорджа, как в скандальную историю вляпались калифорнийские полицейские. На это раз, к счастью, обошлось без смертей.
Патрульный остановил за опасную езду Мими Израэлу, уроженку Филиппин, которая прибыла в город на встречу сторонников республиканцев с участием Дональда Трампа.
Она не хотела опаздывать, поэтому немного включила в себе внутреннего Доменика Торетто, но от всевидящего ока правосудия скрыться не удалось. В итоге ее остановили и попросили показать права.
Как известно в сумочке женщины можно найти что угодно, но не то что нужно. Не найдя водительских прав, она наткнулась на шуточную "Карту привилегий белых".
Страж закона сначала колебался, хоть и посчитал предоставленный документ, как хорошую шутку, но после консультаций со своим напарником, они все-таки отпустили Израэлу.
Девушка сама выложила об этом пост, не подозревая, что история вызовет большой резонанс. Однако местное сообщество темнокожих американцев возмутилось, что у них нет такой карточки и поэтому их штрафуют без поблажек. Из-за этого шефу местной полиции пришлось начать официальную проверку.
Вот так "шутка", которую можно заказать в интернете за 5-10 долларов наделала столько шума.
Делаем ставки, на сколько посадят патрульных и в чем их обвинят.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Креативное решение: вблизи США могут появиться плавучие центры абортов
- В Китае обставили американского робопса: их версия плавает
- Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии
- Робот-ищейка: хороший помощник для тех, у кого в голове ветер
- Тинькофф продолжает пробивать дно
PS как получить карту? Не расист, просто красивая.
Извиняюсь, что спрашиваю, может я совсем дурак.. но все же... а кто это?
А карта - да, красивая...