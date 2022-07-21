Хорошая шутка спасла от штрафа, но не от расистского скандала

Девушка сама выложила об этом пост, не подозревая, что история вызовет большой резонанс. Однако местное сообщество темнокожих американцев возмутилось, что у них нет такой карточки и поэтому их штрафуют без поблажек. Из-за этого шефу местной полиции пришлось начать официальную проверку.

Вот так "шутка", которую можно заказать в интернете за 5-10 долларов наделала столько шума.

Делаем ставки, на сколько посадят патрульных и в чем их обвинят.