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Бессмысленные и беспощадные тренды Тик-Тока

Бессмысленные и беспощадные тренды Тик-Тока

Автор:
16 декабря 2022 22:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Популярность   глупости   интересно   камень   тик ток   тупость   челендж   
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Если вы думаете, что бесцельно проводите время, то вот вам лайфхак, как стать знаменитым благодаря своему бездельничеству.

Парень в течение 19 дней пинал камень снимая это на камеру и стал знаменитым. Вам кажется, что такого быть не может? Благодаря современным технологиям, развитым социальным сетям со странными алгоритмами продвижения парень, который решил провести эксперимент с камнем стал популярным.

И останавливаться он не собирается. Он каждый день просто пинает камень и снимает это на видео, а за этим уже наблюдают почти 400 тысяч человек. При этом число подписчиков у него растет. Вероятно, закатом популярности этого парня станет новая "звезда" Тик-Тока, которая придумает еще более глупый тренд, назовет его "исследованием".

Интересно, а если бы социальные сети существовали 20-30 лет назад, какие бы тренды были бы тогда популярны? В нашем уличном детстве тоже было много чего интересного, в основном, из сподручных вещей, поскольку воображение было единственным для многих доступным способом себя занять.

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Метки: Популярность   глупости   интересно   камень   тик ток   тупость   челендж   
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17k
Александр 47 минут назад
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37k
Mamin Sibiriak 8 минут назад
<<< Парень в течение 19 дней пинал камень снимая это на камеру и стал знаменитым >>>

Молодец. Пусть начинает メуем грушу околачивать - через месяц о нём узнает вся Вселенная.
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27k
Юрьевич 13 минут назад
"Интересно, а если бы социальные сети существовали 20-30 лет назад, какие бы тренды были бы тогда популярны? В нашем уличном детстве тоже было много чего интересного"

Тогда бы не было бы у нас уличного детства и много чего интересного... У нас бы просто не оставалось времени на рогатки, пугачи, лазание по деревьям, футбол и т.п., мы бы сидели в телефоне и смотрели бы всякую фигню на тик токе или в социальных сетях, торчали бы всё свободное время в бессмысленных игрушках.

Вот что мы делали в метро? Правильно - либо читали книги, кто постарше- газеты или просто отдыхали - спали. Молодёжь теперь сидит уткнувшись в смартфоны и режется в какие-то бессмысленные игрушки. Кто постарше- сидят в мессенджерах или соцсетях. Вот вам и самая читающая страна в мире.
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