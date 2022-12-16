Бессмысленные и беспощадные тренды Тик-Тока

И останавливаться он не собирается. Он каждый день просто пинает камень и снимает это на видео, а за этим уже наблюдают почти 400 тысяч человек. При этом число подписчиков у него растет. Вероятно, закатом популярности этого парня станет новая "звезда" Тик-Тока, которая придумает еще более глупый тренд, назовет его "исследованием".