Тернистый путь к известности через кражи на рабочем месте

Возможно, стажер одного из московских отделений Ozon насмотрелась Волка с Уолл-стрит и решила добиться успеха, переступив за рамки закона.
Семнадцатилетняя девушка ничего лучше не придумала, как красть товары, которые не успели вовремя забрать. Она оформляла возврат этих товаров, но на склад приходили пустые коробки.
Служба безопасности Ozon не сразу заметили аферу, лишь случайно поймав подозреваемую с поличным. После этого начались проверки и выяснилось, что примерно 30 часов Apple Watch были украдены и проданы.
Кража с использованием служебного положения, что тут особенного спросите вы? Мотив - продвижение своего тик-ток аккаунта. Девушка тратила все наворованные деньги на раскрутку своих социальных сетей.
Увы, но 700 тысяч рублей не хватило, чтобы "талант" девушки признал широкий круг интернет-пользователей. В ее тик-ток аккаунте было всего 1500 подписчиков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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