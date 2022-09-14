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Тернистый путь к известности через кражи на рабочем месте

Тернистый путь к известности через кражи на рабочем месте

Автор:
14 сентября 2022 23:16
Сообщество : Криминал
Метки: OZON   доставка   интересно   кража   посылки   тик ток   эпл вотч   
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Возможно, стажер одного из московских отделений Ozon насмотрелась Волка с Уолл-стрит и решила добиться успеха, переступив за рамки закона.

Семнадцатилетняя девушка ничего лучше не придумала, как красть товары, которые не успели вовремя забрать. Она оформляла возврат этих товаров, но на склад приходили пустые коробки.

Служба безопасности Ozon не сразу заметили аферу, лишь случайно поймав подозреваемую с поличным. После этого начались проверки и выяснилось, что примерно 30 часов Apple Watch были украдены и проданы.

Кража с использованием служебного положения, что тут особенного спросите вы? Мотив - продвижение своего тик-ток аккаунта. Девушка тратила все наворованные деньги на раскрутку своих социальных сетей.

Увы, но 700 тысяч рублей не хватило, чтобы "талант" девушки признал широкий круг интернет-пользователей. В ее тик-ток аккаунте было всего 1500 подписчиков.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: OZON   доставка   интересно   кража   посылки   тик ток   эпл вотч   
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7  комментариев
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3k
Natalia Час назад
700 тысяч... это же надо так в тик-ток верить. И в то, что людям интересно смотреть как на фоне ковра волосы поправляют постоянно
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6k
Tim_G 13 минут назад
АбиднА, да?
за 1.5К подписоты получить судимость...
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1k
Александр Полчаса назад
Реклама ? нет, fake news !
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71k
Максим 43 минуты назад
с такими губами надо было по другому зарабатывать
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26k
Ваня Час назад
дура, теперь на пятерик присядет точно...
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156
AMATORI Час назад
Если прищуриться , то лицо видно нормально
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Александр Невский
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