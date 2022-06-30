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Робот-ищейка: хороший помощник для тех, у кого в голове ветер

Робот-ищейка: хороший помощник для тех, у кого в голове ветер

Автор:
30 июня 2022 23:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   интересно   ищейка   наука   робот   робототехника   
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Не только цыплята достойны пользоваться благами технического прогресса. Очередное изобретение, которое значительно упростит жизнь расхлябанным и несобранным людям.

Американские инженеры создали робота, который может найти любую потерянную вещь вне поля своей видимости. Способ работы изобретения ученых Массачусетского технологического института заключается в обнаружении радиометок.

В ходе экспериментов, подопытному была поставлена задача найти среди груды хлама нужную вещь. FuseBot оснащенный специальным алгоритмом, видеокамерой и радиочастотной антенной смог распознать предмет, который находился вне зоны видимости.

В этом ему помогло то, что на каждом предмете была установлена специальная метка. Американский робот ищейка не только обнаружил пропажу, но и построил оптимальный маршрут к этому предмету.

Как утверждают создатели этой машины, FuseBot пригодится не только для неряшливых людей, но и в бизнесе. Как утверждают инженеры, робот способен заменить мерчендайзера на складах маркетплейсов, так как он находит предметы с точностью в 95%.

Знаете, думаем, что многие из нас бы не отказались от услуг этого робота, когда утром на работу ищешь ключи\карточку\пропуск - нужное подчеркнуть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   интересно   ищейка   наука   робот   робототехника   
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1  комментарий
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Андрей Иванов 53 минуты назад
Фигнёй занимаются. Носки, откликающиеся на свист, вот что нужно народу!
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Александр Невский
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