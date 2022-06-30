Робот-ищейка: хороший помощник для тех, у кого в голове ветер

Не только цыплята достойны пользоваться благами технического прогресса. Очередное изобретение, которое значительно упростит жизнь расхлябанным и несобранным людям.
Американские инженеры создали робота, который может найти любую потерянную вещь вне поля своей видимости. Способ работы изобретения ученых Массачусетского технологического института заключается в обнаружении радиометок.
Источник:
В ходе экспериментов, подопытному была поставлена задача найти среди груды хлама нужную вещь. FuseBot оснащенный специальным алгоритмом, видеокамерой и радиочастотной антенной смог распознать предмет, который находился вне зоны видимости.
В этом ему помогло то, что на каждом предмете была установлена специальная метка. Американский робот ищейка не только обнаружил пропажу, но и построил оптимальный маршрут к этому предмету.
Как утверждают создатели этой машины, FuseBot пригодится не только для неряшливых людей, но и в бизнесе. Как утверждают инженеры, робот способен заменить мерчендайзера на складах маркетплейсов, так как он находит предметы с точностью в 95%.
Знаете, думаем, что многие из нас бы не отказались от услуг этого робота, когда утром на работу ищешь ключи\карточку\пропуск - нужное подчеркнуть.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Новое достижение отечественной робототехники
- Ученые создали уникального робота-хамелеона
- Инновационная футболка умеет следить за пульсом
- Китайцы разработали робота-быка для военных целей
- Зловещая долина. Почему нас пугают реалистичные роботы