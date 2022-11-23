«Исполнения украинского гимна ему никто не простит»: скандального блогера Милохина хотят признать иноагентом и запретить въезд в Россию

«Ну чего мы еще хотим от этого маленького дурачка? Он на протесте, сам же кинул людей на «Первом канале», не поехал на лед, подставил олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву. Потом уехал их страны, зачем-то на всех обиделся и вот теперь бросает вызов всему российскому государству! Ну дурачок!»

Пригожин считает, что своим поведением Даня Милохин закрыл себе путь на Родину.