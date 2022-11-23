«Исполнения украинского гимна ему никто не простит»: скандального блогера Милохина хотят признать иноагентом и запретить въезд в Россию

С таким предложением уже обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
У блогера Милохина 20 миллионов подписчиков в ТикТоке, он участвовал в шоу «Ледниковый период», был одним из ведущих на премии МУЗ ТВ-2021 и лицом ПМЭФ-2021.
Наверное, это самая популярная персона у молодёжи. По крайней мере, таким он был до недавнего времени. Но после отъезда в США попал в скандал: во время прямой трансляции, вместе со своим другом исполнил гимн Украины:
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«Ну чего мы еще хотим от этого маленького дурачка? Он на протесте, сам же кинул людей на «Первом канале», не поехал на лед, подставил олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву. Потом уехал их страны, зачем-то на всех обиделся и вот теперь бросает вызов всему российскому государству! Ну дурачок!»
Пригожин считает, что своим поведением Даня Милохин закрыл себе путь на Родину.
«Он может три тысячи раз извиниться, подпрыгнуть, сплясать или еще что-нибудь в этом роде, но исполнение украинского гимна ему никто не простит. Мальчик допустил много ошибок — и виноват в них только он сам. Вспомните хотя бы премию Муз-ТВ в 2021 году, когда он вышел в наполовину платье-наполовину мужском костюме!»
Пригожин подчеркнул, что у Милохина было светлое будущее в РФ: его «пиарили на акциях Сбера» и вообще сделали «культовым героем в стране».
«И он на все это плюнул. За границей же у него, очевидно, нет никакого будущего: все россияне, что там оказались, были помазаны одним «миром»: и те, кто «за», и те, кто «против». Так что, сколько бы не исполнял Милохин на своих стримах украинские гимны, любви западной публики это ему не принесет».
А глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру. И попросил признать Милохина иноагентом.
Дальше - больше. Роман Джамалуев подполковник в отставке, ветеран Афганистана и общественный деятель, направил письмо в СК и Генпрокуратуру. Он попросил лишить Милохина гражданства и запретить въезд в Россию.
Компетентные органы наверняка рассмотрят этот вопрос, но пока никак не прокомментировали ситуацию. Что касается карьеры Милохина - многие соглашаются с Иосифом Пригожиным: теперь в России она под большим вопросом. Как и его заработки.
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АНТИФИШКИ
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Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тле/ ном и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
Остановите Землю, я сойду (С)
А сейчас вы гляньте на это....
И это МЛЯТЬ с@ка модно....
РОДИТЕЛИ!!! Начинайте НЕЩАДНО П@ЗДИТЬ своих отпрысков, если они хоть мало мальски начинают походить на это ГОВНО!!!!
Иначе когда ни будь... их дудут П@ЗДИТЬ другие люди... и как это скажется на здоровье вашего отпрыска, сказать не кто не сможеь.... НО БУДЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬНО
Нехер скатываться в дремучее средневековье. Надо различать право на самовыражение, простой долбое$изм, и осознанное желание пропагандировать резко чуждые нам ценности.
Придурок из поста где между простым долбоё$ом и нетрадиционным пропагандоном. За возможный пропагандизм сугубо в рамках правового поля ему присветит. А за долбое$изм сам ответит. Гражданства лишать пока не надо. В конце концов он должен оставаться на нашем правовом поле. В остальном - надо другое. Надо всерьёз поработать над тем, чтобы у нашего юного поколения было сложено правильное мнение о таких бакланах. Задача непростая. Государственные мужи, типа Соловьёва, тут только навредить могут. А у других гос.мужей ранее не хватило мозгов более чем на то, чтобы таких, как придурок милохин сделать ориентиром новой гос.политики.
Нам не хватает новой пионерии. Суровой. Такой, чтобы люлей вставляли и тем, кто длинные волосы не по тому поводу решил носить, и тем, кто залупляется на любых длинноволосых.
ИМХО, пока с этим всё плохо. Нужна идеология на общечеловеческих моральных принципах. Такая, какой была на самом деле идеология позднесоветской пионерии. Просто хорошие ребята. Не православные, не коммунисты, не нашисты.
Мне закат той пионерии запомнился именно таким. Среди нас не было столько коммунистической идеологии, как в комсомоле. Мы были просто хорошими, правильными ребятами. С задачами заблудшего брата не наказать, а помочь найти ему путь.
Слышь, шрек, муж Валерии, а ДО ТОГО, как оно уехало, ты считаешь, оно здесь действительно было нужно?
"Пригожин подчеркнул, что у Милохина было светлое будущее в РФ: его «пиарили на акциях Сбера» и вообще сделали «культовым героем в стране»."
эх, ещё бы вы3,14здить из страны тех, кто это *овно продвигал!
Вот как раз именно они-то и есть главное зло!
Эк ты замахнулся