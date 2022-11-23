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«Исполнения украинского гимна ему никто не простит»: скандального блогера Милохина хотят признать иноагентом и запретить въезд в Россию

«Исполнения украинского гимна ему никто не простит»: скандального блогера Милохина хотят признать иноагентом и запретить въезд в Россию

Автор:
23 ноября 2022 16:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Даня Милохин   США   блогер   гимн Украины   гражданство   заработок   карьера   прокуратура   тикток   
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С таким предложением уже обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

У блогера Милохина 20 миллионов подписчиков в ТикТоке, он участвовал в шоу «Ледниковый период», был одним из ведущих на премии МУЗ ТВ-2021 и лицом ПМЭФ-2021.

Наверное, это самая популярная персона у молодёжи. По крайней мере, таким он был до недавнего времени. Но после отъезда в США попал в скандал: во время прямой трансляции, вместе со своим другом исполнил гимн Украины:

Такой ход многие не поняли, в том числе высказался и продюсер Иосиф Пригожин:

«Ну чего мы еще хотим от этого маленького дурачка? Он на протесте, сам же кинул людей на «Первом канале», не поехал на лед, подставил олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву. Потом уехал их страны, зачем-то на всех обиделся и вот теперь бросает вызов всему российскому государству! Ну дурачок!»

Пригожин считает, что своим поведением Даня Милохин закрыл себе путь на Родину.

«Он может три тысячи раз извиниться, подпрыгнуть, сплясать или еще что-нибудь в этом роде, но исполнение украинского гимна ему никто не простит. Мальчик допустил много ошибок — и виноват в них только он сам. Вспомните хотя бы премию Муз-ТВ в 2021 году, когда он вышел в наполовину платье-наполовину мужском костюме!»

Пригожин подчеркнул, что у Милохина было светлое будущее в РФ: его «пиарили на акциях Сбера» и вообще сделали «культовым героем в стране».

«И он на все это плюнул. За границей же у него, очевидно, нет никакого будущего: все россияне, что там оказались, были помазаны одним «миром»: и те, кто «за», и те, кто «против». Так что, сколько бы не исполнял Милохин на своих стримах украинские гимны, любви западной публики это ему не принесет».

А глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру. И попросил признать Милохина иноагентом.

Дальше - больше. Роман Джамалуев подполковник в отставке, ветеран Афганистана и общественный деятель, направил письмо в СК и Генпрокуратуру. Он попросил лишить Милохина гражданства и запретить въезд в Россию.

Компетентные органы наверняка рассмотрят этот вопрос, но пока никак не прокомментировали ситуацию. Что касается карьеры Милохина - многие соглашаются с Иосифом Пригожиным: теперь в России она под большим вопросом. Как и его заработки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #иноагент   Даня Милохин   США   блогер   гимн Украины   гражданство   заработок   карьера   прокуратура   тикток   
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122  комментария
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27k
Ego sum qui sum 11 часов назад
есть много тайн во вселенной и когда то они будут раскрыты, но вот тайна почему 20 миллионов человек следят за непрофессиональной клоунадой малолетнего дурачка ...тут наука бессильна
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15k
Vital Idol 7 минут назад
хорош пиарить питушню!!!
Ссылка www.youtube.com
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−1
xmail.life Час назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тле/ ном и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
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70
Йож ДонеццкиЙ 2 часа назад
Скоро начнет скулить как Андрюша Петров что бабок нема...
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640
Гиви 2 часа назад
Кто этого человека сделал лицом форума? Аа?
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8k
amrita 2 часа назад
Дурачок.
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5k
Горыныч 3 часа назад
какое то жалкое сборище мазохистов,заместо того что бы заминусовать к х..ям этот пост,что бы лайкодрочер Август,больше это гавно не постил,они слюной праведного возмущения всё забрызгали.тьфу ..ля
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8k
Миха 3 часа назад
"культовым героем в стрене" - млять, не пойму хоть тресни, - за что?? За жалостливую судьбу и детдом, и что потом удачно дичь всякую наснимал на тик-токе, жепою крутя в розовых стрингах, что об этом дурачке все заговорили, мол - смотрите, какой дурачок, и стали пересылать видосы друг другу, отчего он завирусился, и попал на слух, и басков потом с ним спел "золотую чашу"?? Культовый герой?? Вот таков нынче путь в герои???
Остановите Землю, я сойду (С)
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10k
Dmitry 4 часа назад
Да и ЙУХ с ним! Горевать точно не буду.
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534
Rom 4 часа назад
Ничего не читал про него, пост не смотрел, просто сразу пролистал вниз, чтобы написать, какая отвратительная РОЖА.
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10k
Злобный 4 часа назад
Эх.... Ну были же ХОРОШИЕ времена, когда ТОЛЬКО ЗА ТО, что ты носишь длинные волосы, можно было П@ЗДЮЛЕЙ ЛЮТЫХ огребсти

А сейчас вы гляньте на это....

И это МЛЯТЬ с@ка модно....
РОДИТЕЛИ!!! Начинайте НЕЩАДНО П@ЗДИТЬ своих отпрысков, если они хоть мало мальски начинают походить на это ГОВНО!!!!
Иначе когда ни будь... их дудут П@ЗДИТЬ другие люди... и как это скажется на здоровье вашего отпрыска, сказать не кто не сможеь.... НО БУДЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬНО

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17
TDH 4 часа назад
Он обычный, типичный гомосек. Пора уже всю эту заднеприводную мразь объявить психически больными и принудительно лечить. Тяжелый и изнурительный труд, а также электротерапия (после тяжелого рабочего дня) лучшее лекарство от педерастии.
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5k
мемфрид 4 часа назад
Непосильный труд для меня лицезреть даже на фото это опушившееся подобие хомо сапиенс. Мерзкая рожа, судя по тому что читал в сети, ещё и до безобразия тупое создание. Все мы твари Божии, но с этим типом конкретный косяк случился. Хотя, опять же, пути Его неисповедимы. Может быть, сей товарищ прославится каким-нибудь подвигом, типа: закрыл собой дыру в асфальте на каком-то проспекте в Сыктывкаре...
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20k
Сталкер 4 часа назад
"Пригожин считает, что своим поведением Даня Милохин закрыл себе путь на Родину".

Слышь, шрек, муж Валерии, а ДО ТОГО, как оно уехало, ты считаешь, оно здесь действительно было нужно?

"Пригожин подчеркнул, что у Милохина было светлое будущее в РФ: его «пиарили на акциях Сбера» и вообще сделали «культовым героем в стране»."

эх, ещё бы вы3,14здить из страны тех, кто это *овно продвигал!
Вот как раз именно они-то и есть главное зло!
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11
Серж 5 часов назад
Одного у вагнеровцев кувалдой причесали. Этого на очередь.
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6k
HUBLOT 5 часов назад
Автор, а слабо написать, кто эту гомосятину на экономический форум пригласил? Фамилию!
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3k
Дмитрий Круглов 5 часов назад
Пожертвовали пешку, пустяки. Вот если бы порубили фигуры, которые эту пешку двигали...
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32k
russger 5 часов назад
А ещё вместе с ним на рудники отправить 20 млн долбодятлов, которые на него подписаны. Эх, мечты, мечты -_-
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1k
Moon24 5 часов назад
Просто неполноценный выродок . Кастрировать чтобы не портил генофонд человечества и закрыть доступ в Россию
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4k
perekrestok 6 часов назад
Денежки забрать и выкинуть из страны. А тем, кто его пиарил и привлекал на различные тусовки (наверняка начальники в немалых чинах) влепить штраф в размере годового дохода за близорукость и предупредить о неполном служебном соответствии.
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−6
AV 6 часов назад
Товарищи, оскорбляя этого персонажа, вы оскорбляете 20 млн его российских подписчиков.
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