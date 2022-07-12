Креативное решение: вблизи США могут появиться плавучие центры абортов

В США продолжаются протесты против внесения изменений в закон о запрете абортов.
Несмотря на возмущение американцев, поправки были приняты, а значит женщинам стало сложнее, чтобы прерывать беременность.
Калифорнийский гинеколог придумала стартап о том, как женщинам все же обходить ограничения. Решение на самом деле гениальное с точки зрения своей простоты и элегантности. Мег Отри хочет создать плавучую медицинскую клинику, где будут проводиться аборты для женщин южных штатов.
Судно будет проходить в минеральных водах Мексиканского залива, где не действуют законы США. Пока идея находится на предварительной стадии сбора денег для реализации проекта.
Учитывая, что общественное недовольство велико, вполне вероятно, что плавучие центры аборта вблизи американского побережья все-таки появятся.
А вы как относитесь к запрету абортов на законодательном уровне?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ответ АР: пить молоко.
- Простите, до того или после того?
- Вместо того.
Придумали проблему на пустом месте и еще хьюман райтс к этому приплели. Просто не трахайтесь и все, не надо будет аборты делать. Но нет, плять, всегда найдутся несколько ипанутых голов, которых хлебом не корми, дай только попростестовать с транспарантами против чего-нибудь. Демокраси, мать ее.