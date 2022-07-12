Креативное решение: вблизи США могут появиться плавучие центры абортов

Калифорнийский гинеколог придумала стартап о том, как женщинам все же обходить ограничения. Решение на самом деле гениальное с точки зрения своей простоты и элегантности. Мег Отри хочет создать плавучую медицинскую клинику, где будут проводиться аборты для женщин южных штатов.