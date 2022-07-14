В Сальвадоре сделали из тюрьмы тик ток хаус

Впрочем, в бочке дегтя есть и ложка здравого смысла. Несмотря на то, что в основном такие объединения занимаются развлекательным контентом, который при неограниченном времени просмотра негативно влияет на молодежь, в Сальвадоре решили во благо использовать популярность Тик Тока.