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В Сальвадоре сделали из тюрьмы тик ток хаус

В Сальвадоре сделали из тюрьмы тик ток хаус

Автор:
14 июля 2022 15:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Сальвадор   банды   интересно   преступность   тик ток   тюрьма   
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С появлением новой социальной сети Тик Ток весь мир захватили волна творческих объединений, так называемых тик ток хаусов, где блогеры "творят шедевры" вместе.

Все это напоминает по большей части страшный сон противников Дома-2. Но если оригинал удалось закрыть, эти тик ток хаусы крайне популярны и прибыльны.

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Впрочем, в бочке дегтя есть и ложка здравого смысла. Несмотря на то, что в основном такие объединения занимаются развлекательным контентом, который при неограниченном времени просмотра негативно влияет на молодежь, в Сальвадоре решили во благо использовать популярность Тик Тока.

Местные власти решили снимать тик токи в тюрьме о жизни заключенных. Поскольку уровень преступности в стране настолько высок, что правительству приходится заключать перемирия с бандами.

Возможно, если подрастающая молодежь сможет увидеть то, к чему приводит членство в криминальных группировках.

Аккаунт ведет местный смотритель, который показывает наглядно всю тяжесть жизни в сальвадорских тюрьмах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сальвадор   банды   интересно   преступность   тик ток   тюрьма   
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1  комментарий
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nobody® 13 минут назад
Будут кривляться и веселиться на камеру
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Александр Невский
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