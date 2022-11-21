«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине!»: очередной блогерский «перфоманс» закончился крупным скандалом

После этого на него обрушились с критикой: люди не поняли, почему Милохин, едва уехав, сразу взялся за мову. Хотя он не понимает, в чём проблема.

В стороне не остались Татьяна Тарасова с Александром Хинштейном. Татьяна Анатольевна заявила: