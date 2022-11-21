FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6941 пост • 790 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине!»: очередной блогерский «перфоманс» закончился крупным скандалом

«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине!»: очередной блогерский «перфоманс» закончился крупным скандалом

Автор:
21 ноября 2022 15:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Хинштейн   Даня Милохин   Екатерина Мизулина   США   Татьяна Тарасова   Украина   блогер   гимн   тикток   
2357
7
2

На этот раз отличился тиктокер Милохин - он уехал в США и сразу заговорил по-украински.

Милохин практически не известен взрослой аудитории, зато популярен у подростков. Он ведёт блог в ТикТоке и него миллионы подписчиков.

Участвовал в шоу «Ледниковый период» под руководством Татьяны Тарасовой, был лицом ПМЭФ-2021.

А потом Милохин переехал в США. И вместе со своим приятелем попытался исполнить украинский гимн.

После этого на него обрушились с критикой: люди не поняли, почему Милохин, едва уехав, сразу взялся за мову. Хотя он не понимает, в чём проблема.

В стороне не остались Татьяна Тарасова с Александром Хинштейном. Татьяна Анатольевна заявила:

«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине».

А Хинштейн сказал: «Жаль, что молодой человек так бесславно распоряжается своей судьбой».

Высказалась и Екатерина Мизулина:

«Его ставили в пример детям. Гадёныш уехал в США и сразу заговорил на украинском языке, спев гимн Украины. Кто теперь понесёт за это ответственность?»

После такого Милохину вряд ли предложат многомиллионые рекламные контракты или участие в известном шоу. Судя по всему, в Россию он уже не вернётся.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Александр Хинштейн   Даня Милохин   Екатерина Мизулина   США   Татьяна Тарасова   Украина   блогер   гимн   тикток   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Киры4 Час назад
"Хотя он не понимает, в чём проблема". Там просто не чем понимать, вместо мозгов калл. Скоро бабло закончится, и начнутся слезы сопли и т.д. Потом всё по стандарту - извинения, больше так не будя , я не я......... Кроме кривлянья на камеру ничего не может. Пи....ть таких уродов нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
31k
Teodor 3 минуты назад
Недавно видел этого ушлепка по первому каналу, боюсь соврать, но кажется эта мерзость вроде "горячего льда" до сих пор снимается... Кто-то может объяснить, что это, млять, за пир во время чумы!? Там война, а тут (на главном федеральном канале!) даня, прости господи, милохин..!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Alexander 5 минут назад
А что собственно плохо случилось? Минус 1 дебил. Теперь только бы наши бизнесмены с ним контракт обрубили. Ато он и херью занимается и контракты из России капают.
И я бы вас всех обратил внимание на продюссера Милохина. Все эти интернет звёзды они же могут всякую дичь творить а продюссер им говорит можно это или нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
303
Кирилл Башков 6 минут назад
Е. Мизулина очень четко дала ему характеристику -- гаденыш. А я все думал, на кого этот мальчиш-плохиш смахивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
a_komolow 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур 23 минуты назад
Тик-ток совершил революцию в эволюции - деграданты повели за собой толпы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ЦСКА Полчаса назад
Гуд новость! Чем больше таких апарышей уползет из страны-тем лучше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman Полчаса назад
В 1974 известного графомана и пропагандона Солженицына лишили советского гражданства и выперли из страны. Тоже уехал в США, к своим хозяевам, писать пасквили на СССР.
А может, стоит возродить эту славную советскии традицию? Сученок поет бандеровский гимн, срет на Россию из за границы. Лишить его российского паспорта, пусть едет на Украину и становится украинцем. Нечего ему делать в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386
Сергей Frank Borman 18 минут назад
А теперь этого лжеца в школе изучают, где то свернули не туда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
pomoxa 38 минут назад
"Его ставили в пример детям". Что, б...? Какой, нах, пример?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Mamin Sibiriak 42 минуты назад
За одну только фразу "йа блохер" нужно сразу бить по эбалу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Serg2001 42 минуты назад
Имбеци льность (от лат. imbecillus «слабый, немощный»; англ. imbecile) средняя степень олигофрении, слабоумия, умственного недоразвития, обусловленная задержкой развития мозга... Чего от него ждать то? Чел не дееспособен. Не в состоянии понять, что такое хорошо, а что такое плохо... что можно, а что нельзя в настоящее время. У него мозг шестилетнего, так же как и у его "подписчиков".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ЛеонидТерехов 48 минут назад
И что вы хотели от этого ....
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Умница-красавица 50 минут назад
Так тщательнЕе надо было разбираться, господа хорошие, кого вы пытались поставить молодежи в пример.
Еще когда это чмо на ПМЭФ притащили, я была в шоке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Copycat 51 минуту назад
ага а те кто поют марсельезу во франции)

блин чел уехал и хер бы с ним пусть поет что хочет, тут вопрос к его аудитории - приемлет ли она такое поведение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Tamdima 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С 54 минуты назад
чхать на этих "милохины-моргенштернов", меня интересует кто их брал на работу в ролях лиц банков "государственных"!!!!! Почему нет инфы уволили ли их или они до сих пор сидят на зарплатах от этих банков??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Matrosskin 55 минут назад
«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине" - ага, и умирать за Зелебобу и америкосов. А иначе - нах они нужны ? Ни шерсти, ни мяса, одни визги...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel Час назад
какой банк, такое и лицо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez Час назад
Плевать на этого тиктокера. Но вот вопрос, петь гимн Украины теперь преступление?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
KE2646 BenderRodriguez 7 минут назад
Петь гимн украины не преступление. Мне нравятся многие украинские песни, многие из них в нашем селе Величаевском (Ставропольский край) были застольными. У нас там говорили и говорят на смеси украинского и русского. Но надо понимать текущую ситуацию, надо понимать, что государства "украина" больше нет, что там балом правят нацисты, поддерживаемые западом. Так зачем раскачивать лодку? Эти идиоты, топящие за хохлов и поющие "щеневмэрлу" еще не понимают, кого они поддерживают и как им это аукнется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 Час назад
лицо сбербанка )(уле))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Час назад
Кто вообще на такое подписывался в соцчетях, я ХЗ.
Странно было бы ожидать другое поведение от этого гомосека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 12 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

180948



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра
Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра
Почему пуля нагана утоплена в гильзу
Почему пуля нагана утоплена в гильзу
Набирающие популярность в сообществах
Лимит везения на ближайший год исчерпан: в Мурманской области водитель чудом избежал столкновения с двумя большегрузами
Лимит везения на ближайший год исчерпан: в Мурманской области водитель чудом избежал...
Какая зарплата у космонавтов в России и за рубежом
Какая зарплата у космонавтов в России и за рубежом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточно свободного места

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#картинки#Прикол#дтп#Россия#аварии#улыбнуло#Разное
#факты#история#кино#позитив#в мире#Приколы#интересное#забавно#авто аварии#Спорт
#интересно#люди#животные#СССР#фильм#сарказм#страна#комментарии#познавательно#Москва
Самый популярный Тиктокер: Даня Милохин Самый популярный Тиктокер: Даня Милохин Основатель Pink Floyd назвал Джо Байдена «военным преступником» Основатель Pink Floyd назвал Джо Байдена «военным преступником» «Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев и обвинил их в желании править миром «Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев... «Воу, чувак, ты меня подловил»: американцев попросили найти Украину на карте мира «Воу, чувак, ты меня подловил»: американцев попросили найти Украину на карте мира Необычный дуэт блогеров набирает популярность среди американских пользователей Необычный дуэт блогеров набирает популярность среди американских пользователей

На что жалуетесь?

Вернуться