«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине!»: очередной блогерский «перфоманс» закончился крупным скандалом

На этот раз отличился тиктокер Милохин - он уехал в США и сразу заговорил по-украински.
Милохин практически не известен взрослой аудитории, зато популярен у подростков. Он ведёт блог в ТикТоке и него миллионы подписчиков.
Участвовал в шоу «Ледниковый период» под руководством Татьяны Тарасовой, был лицом ПМЭФ-2021.
А потом Милохин переехал в США. И вместе со своим приятелем попытался исполнить украинский гимн.
Источник:
После этого на него обрушились с критикой: люди не поняли, почему Милохин, едва уехав, сразу взялся за мову. Хотя он не понимает, в чём проблема.
В стороне не остались Татьяна Тарасова с Александром Хинштейном. Татьяна Анатольевна заявила:
«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине».
А Хинштейн сказал: «Жаль, что молодой человек так бесславно распоряжается своей судьбой».
Источник:
Высказалась и Екатерина Мизулина:
«Его ставили в пример детям. Гадёныш уехал в США и сразу заговорил на украинском языке, спев гимн Украины. Кто теперь понесёт за это ответственность?»
После такого Милохину вряд ли предложат многомиллионые рекламные контракты или участие в известном шоу. Судя по всему, в Россию он уже не вернётся.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- «Воу, чувак, ты меня подловил»: американцев попросили найти Украину на карте мира
- Самый популярный Тиктокер: Даня Милохин
- «Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев и обвинил их в желании править миром
- Основатель Pink Floyd назвал Джо Байдена «военным преступником»
- Необычный дуэт блогеров набирает популярность среди американских пользователей
И я бы вас всех обратил внимание на продюссера Милохина. Все эти интернет звёзды они же могут всякую дичь творить а продюссер им говорит можно это или нельзя.
А может, стоит возродить эту славную советскии традицию? Сученок поет бандеровский гимн, срет на Россию из за границы. Лишить его российского паспорта, пусть едет на Украину и становится украинцем. Нечего ему делать в России.
Еще когда это чмо на ПМЭФ притащили, я была в шоке
блин чел уехал и хер бы с ним пусть поет что хочет, тут вопрос к его аудитории - приемлет ли она такое поведение
Или поезжай на окраину и там дери горло.
Ну так оно и в обратную сторону, значит, тоже должно работать.
Странно было бы ожидать другое поведение от этого гомосека