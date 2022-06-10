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Какую технику выпускали в Японии в 1980-х

Какую технику выпускали в Японии в 1980-х

Автор:
10 июня 2022 00:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Радиоаппаратура   Хитачи   ассортимент   аудиокомбайн   каталог   магнитола   магнитофон   фрг   
716
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Спойлер: ширпотреба там тоже хватало.

В своё время надпись «made in Japan» воспринималась как знак качества для теле- и радиоаппаратуры. Японские компании шли к этому долгие годы и в итоге смогли обеспечить себе имя и солидную прибыль.

Но вместе с этим они выпускали и обыкновенный ширпотреб. Как правило, делали его для экспорта и отправляли это добро в Европу. Как ни странно, техника пользовалась там большим спросом, но до определённого времени. Затем её быстро забыли.

Барахла хватало у каждой компании, поэтому всё проанализировать нереально. Для примера возьмём ассортимент компании Hitachi за 1980 год, который поставляли в ФРГ.

Переносные телемагнитолы - японцы выпускали их в огромном количестве.

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Но лишь у последней модели К-62 магнитофонная панель 3-го класса, все остальные идут со слабенькой четвёркой. Для ТВ этого может быть и достаточно, а вот для УКВ тюнера и магнитофонной панели производитель мог бы поднять качество звукового канала как минимум до 14 000 Гц.

Магнитолы тоже под сомнением, потому что верхняя граница полосы частот ленты CrO2 12кГц - по советским меркам не дотягивает даже до второго класса.

В моделях в моделях TRK-8000Е и TRK-5330E зачем-то двухполосная акустика, хотя верхняя граница на уровне 3-го класса. Но дальше идут модели 4-го класса, с ними ещё интереснее.

Такие частоты были у советских магнитофонов в 1960-х. На уровень 80-х годов это никак не тянет.

В каталоге есть и аудиокомбайны. В то время мода на них уже проходила, но такую технику всё ещё выпускали.

Также есть и многокомпонентные музыкальные центры.

В итоге покупатели из ФРГ «проголосовали маркой» против компании Hitachi. Вместо неё они выбрали или своего, немецкого производителя аппаратуры, или более дешёвого корейского.

Источник:

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Метки: Радиоаппаратура   Хитачи   ассортимент   аудиокомбайн   каталог   магнитола   магнитофон   фрг   
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6  комментариев
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14k
vikklu 8 часов назад
Ширпотреб то он может и был ширпотреб, но у него было одно непреодолимое преимущество, он не жевал кассеты, не фонил, не шипел и очень редко ломался.
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11k
Kostick 3 часа назад
"Такие частоты были у советских магнитофонов в 1960-х. На уровень 80-х годов это никак не тянет." - каких именно? уася, ты реально упоротый. кстати, спасибо за то, что показал с чего слизан был "амфитон" с теликом, который в продаже не видел ни разу. только в журналах, о достижениях народного хозяйства.
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1k
Мурчелло 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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822
Макс Дорошенко 8 часов назад
А ха ха ... это я с автора ржу. Мне, совку, забавно было читать этот опус! Да за такой "ширпотреб" в советские времена отрывали руки и ноги. И если наши повторюши-хрюши хоть как-то намастырились делать аудио-технику то вот с качеством были большие вопросы.
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720
Виктор Глущенко 9 часов назад
Такие частоты были у советских магнитофонов в 1960-х. На уровень 80-х годов это никак не тянет.

Афтырь ты дебил ? Ты сам читал что нколякал ? Просто минус
А зачем тогда СССР хотел или покупал сендастовые головки в Японии , чтобы наконец начать выпуск своей аппаратуры первого и высшего класса ?
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