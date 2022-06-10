Какую технику выпускали в Японии в 1980-х

В своё время надпись «made in Japan» воспринималась как знак качества для теле- и радиоаппаратуры. Японские компании шли к этому долгие годы и в итоге смогли обеспечить себе имя и солидную прибыль.

Но вместе с этим они выпускали и обыкновенный ширпотреб. Как правило, делали его для экспорта и отправляли это добро в Европу. Как ни странно, техника пользовалась там большим спросом, но до определённого времени. Затем её быстро забыли.

Барахла хватало у каждой компании, поэтому всё проанализировать нереально. Для примера возьмём ассортимент компании Hitachi за 1980 год, который поставляли в ФРГ.

Переносные телемагнитолы - японцы выпускали их в огромном количестве.