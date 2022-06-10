Какую технику выпускали в Японии в 1980-х

Спойлер: ширпотреба там тоже хватало.
В своё время надпись «made in Japan» воспринималась как знак качества для теле- и радиоаппаратуры. Японские компании шли к этому долгие годы и в итоге смогли обеспечить себе имя и солидную прибыль.
Но вместе с этим они выпускали и обыкновенный ширпотреб. Как правило, делали его для экспорта и отправляли это добро в Европу. Как ни странно, техника пользовалась там большим спросом, но до определённого времени. Затем её быстро забыли.
Барахла хватало у каждой компании, поэтому всё проанализировать нереально. Для примера возьмём ассортимент компании Hitachi за 1980 год, который поставляли в ФРГ.
Переносные телемагнитолы - японцы выпускали их в огромном количестве.
Но лишь у последней модели К-62 магнитофонная панель 3-го класса, все остальные идут со слабенькой четвёркой. Для ТВ этого может быть и достаточно, а вот для УКВ тюнера и магнитофонной панели производитель мог бы поднять качество звукового канала как минимум до 14 000 Гц.
Магнитолы тоже под сомнением, потому что верхняя граница полосы частот ленты CrO2 12кГц - по советским меркам не дотягивает даже до второго класса.
В моделях в моделях TRK-8000Е и TRK-5330E зачем-то двухполосная акустика, хотя верхняя граница на уровне 3-го класса. Но дальше идут модели 4-го класса, с ними ещё интереснее.
Такие частоты были у советских магнитофонов в 1960-х. На уровень 80-х годов это никак не тянет.
В каталоге есть и аудиокомбайны. В то время мода на них уже проходила, но такую технику всё ещё выпускали.
Также есть и многокомпонентные музыкальные центры.
В итоге покупатели из ФРГ «проголосовали маркой» против компании Hitachi. Вместо неё они выбрали или своего, немецкого производителя аппаратуры, или более дешёвого корейского.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Афтырь ты дебил ? Ты сам читал что нколякал ? Просто минус
А зачем тогда СССР хотел или покупал сендастовые головки в Японии , чтобы наконец начать выпуск своей аппаратуры первого и высшего класса ?