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USB нашей молодости: чем они были лучше современных

USB нашей молодости: чем они были лучше современных (9 фото)

Автор:
25 марта 2022 02:38
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   Тюльпаны   магнитофон   радио   разъем   розетка   техника   японцы   
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Старые магнитофоны работали на шнурах с интересным разъёмом. Его постоянно совершенствовали и в итоге он стал надёжнее нынешних USB. Но рынок так и не захватил.

В незапамятные времена, когда радиотехника бурно развивалась, в ней использовались разные соединители. В первую очередь, клеммы, но были и более презентабельные “розетки” и “вилки”. Как пример - “USB” из 1950-х:

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Другим популярным разъемом был штепсель телефонный ШТП-3-6,5. Английское название TRS, его использовали на телефонных станциях.

Это родоначальник современных наушников.

Когда в 1956-м году в СССР запустили производство магнитофона “Мелодия МГ-56”, то многое позаимствовали у немецкой модели "Grundig TK-820". Поэтому все разъёмы у магнитофона типа TRS.

Эти разъёмы были неудобными, да и качество соединения было так себе. Нужен был новый и надёжный соединитель, его изобрели в Германии, в конце 1950-х. В проигрывателе Telefunken уже были шнуры с 5-ти контактными стерео разъёмами.

Ну а в советской технике применение разъемов СГ (ОВЦ-ВГ) стартовало с катушечного магнитофона "Астра-4".

Разъёмы для него делали на Пружанском заводе в Беларуси. Кстати, он работает и в наши дни. Чуть позже такой тип признали национальным стандартом в немецком институте стандартизации (DIN) с порядковым номером DIN 41524. Затем придумали несколько их разновидностей со своим порядковым номером у каждого.

Главным преимуществом таких разъёмов был прочный металлический корпус, который был одновременно и экраном. Поэтому выломать его случайно было невозможно, в отличии от гнёзд современных USB. Ещё одним плюсом была последовательность установки соединения - первым касается металлический корпус разъёма и выравнивает разность потенциалов между корпусами соединяемых устройств. Это в отличие от американских “тюльпанов”, где сначала соединяется сигнальный контакт, а затем уже общий провод.

Пожалуй, у DIN только один недостаток - непросто подключить “вслепую”.

Но в 1980-х их популярность стала падать, в этом виноваты японцы. Они взяли за стандарт разъёмы RCA, стали методично захватывать мировой рынок техники, и сильно потеснили все остальные разъёмы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   Тюльпаны   магнитофон   радио   разъем   розетка   техника   японцы   
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2  комментария
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34k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Разные задачи - разные разъемы. TRS до сих пор используются в профессиональном музыкальном оборудовании, и никто не жалуется на плохой контакт.
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5k
Divergent?!? 3 часа назад
Много картинок не по сути. Не все знают, что когда ты говоришь "тюльпан", ты имеешь в виду RCA
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