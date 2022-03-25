USB нашей молодости: чем они были лучше современных

Главным преимуществом таких разъёмов был прочный металлический корпус, который был одновременно и экраном. Поэтому выломать его случайно было невозможно, в отличии от гнёзд современных USB. Ещё одним плюсом была последовательность установки соединения - первым касается металлический корпус разъёма и выравнивает разность потенциалов между корпусами соединяемых устройств. Это в отличие от американских “тюльпанов”, где сначала соединяется сигнальный контакт, а затем уже общий провод.