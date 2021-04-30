Первая часть про журналы СССР понравилась нашим читателям. Сегодня мы представляем вторую часть ссылок на архивы с гигантским количеством всевозможных документов, радио, кино, грампластинок, календариков, открыток, марок, учебников и прочее. Вам будет чем заняться в праздничные дни!
Советские учебники
Советские грампластинки
Каталог советских пластинок
Коллекция аудиосказок
Газеты СССР
Видео архив гостелерадио (кино)
Видео архив гостелерадио (радио)
Архив старых теле- и радиозаписей
Здесь можете посмотреть передачи типа «Вокруг света» или «Международная Панорама» и послушать радио старое советское и 90-х годов
Архив марок
Открытки СССР
Отрывные календари
Архив плакатов ИР и СССР
Каталог спектаклей и балета СССР
Авторский пост
- 20 ностальгических картинок, которые перенесут вас в далекие дни рождения
- 23 ностальгические картинки со звуками, вкусами и ощущениями, которые перенесут вас в детство
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- Консервированная ностальгия: консервы из СССР, которые вы, возможно, никогда не видели
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