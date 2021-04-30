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Огромные архивы из СССР: радио, кино, документы, календари, мультики, учебники и прочее-прочее. Часть 2

Огромные архивы из СССР: радио, кино, документы, календари, мультики, учебники и прочее-прочее. Часть 2 (22 фото)

Автор:
30 апреля 2021 10:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   архив   каталог   кино   ностальгия   радио   учебники   
1092
22

Первая часть про журналы СССР понравилась нашим читателям. Сегодня мы представляем вторую часть ссылок на архивы с гигантским количеством всевозможных документов, радио, кино, грампластинок, календариков, открыток, марок, учебников и прочее. Вам будет чем заняться в праздничные дни!

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Метки: Исторические факты   СССР   архив   каталог   кино   ностальгия   радио   учебники   
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3  комментария
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4k
Бу 2 часа назад
Спасибо
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4k
Александр Зотов 10 минут назад
о, круть какая! Спасибо, добрый человек))
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13k
seller-k 52 минуты назад
Это хорошо.
А вот вам ещё http://www.staroeradio.ru/http://www.staroeradio.ru/
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