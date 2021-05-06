Абрикосы со сливками – сливочное мороженое, смешанное с фруктовым пюре, приготавливаемым из абрикосовой кураги. Количество фруктового пюре: 3% от массы готового продукта.

Состав: сушёные абрикосы, смесь сливочного мороженого, сахар, агар.



Антарктида – мороженое с использованием инвертного сиропа с повышенной долей желирующего крахмала (не менее 2,5% от массы продукта).

Состав: молоко 3,2%-ной жирности, несолёное сливочное масло, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, инвертный сироп, ванилин, желирующий картофельный крахмал, вода.



Аромат чая – мороженое на молочной основе с добавлением чайной вытяжки, имевшее характерный привкус концентрированного чая.

Состав: сгущённое цельное молоко с сахаром (либо нежирное сгущённое молоко со 20%-ными сливками/сливочным маслом), чай экстра или высшего сорта, агар, гвоздика.



Ароматическое – мороженое на основе сахарного сиропа, вырабатывавшееся с использованием ароматических эссенций и лимонной кислоты.

Состав: свекловичный сахар, инвертный сироп (иногда его заменяли патокой или глюкозой), ароматические эссенции, агар, лимонная кислота.



Белоснежка - мороженое на основе обезжиренного молока с массовой долей СОМО 12%.

Состав: цельное (либо сгущённое с сахаром) обезжиренное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахар, желирующий картофельный крахмал, ванилин.



Бодрость – мороженое специального назначения на основе творожной осветлённой сыворотки с добавлением пюре чёрной смородины, сахара и лимонной кислоты. В процессе фризерования смесь вместо воздуха насыщали кислородом.



Бородино – одна из разновидностей «Лакомки». Появление этого вида пломбира было вызвано форс-мажором, связанным с неожиданной погодной аномалией в Латинской Америке, и, как следствие, снижением импорта какао-бобов из данного региона. Выходом из создавшейся ситуации стало глазирование пломбира вспененным крем-брюле.

Цена: 23 коп. (за 100 г.)

Состав: пломбирная смесь, глазурь (из сливочного масла и сиропа крем-брюле).



Буратино – молдавское мороженое, вырабатывавшееся из смеси сгущённой и свежей пахты с добавлением плодово-ягодного пюре и соков, сливок, сахара и ванилина.



В вафельных трубочках – мороженое, которое получали путём расфасовки сливочного мороженого в вафельные трубочки, изготавливавшиеся из пшеничной муки, сахара, растительного масла, питьевой соды и ванилина.

Состав: сливочное мороженое, вафельная трубочка.



В сахарных рожках – мороженое, которое производили путём расфасовки сливочного мороженого в сахарные рожки, изготавливавшиеся из пшеничной муки, сахара, цельного молока, меланжа из куриных яиц и несолёного сливочного масла.

Состав: сливочное мороженое, сахарный рожок.



В тарталетках – мороженое, которое вырабатывали путём расфасовки сливочного мороженого в тарталетки (корзиночки), изготавливавшиеся из пшеничной муки, сахара, сливочного масла I сорта, куриных яиц и поваренной соли.

Состав: молочная смесь, тарталетка из песочного теста.



Весма – мороженое с пониженным содержанием сахара на основе творожной сыворотки с добавлением лимонного ароматизатора.

Состав: обезжиренная творожная сыворотка, лимонная эссенция, сахар, желатин, лимонная кислота.

Цена: 9 копеек.



Весеннее – мороженое на основе молочного сырья с добавлением вкусовых наполнителей - натурального мёда (13% от массы готового продукта) и берёзового сока (8%).

Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сливки 20%, сливочное крестьянское масло, цельное сгущённое молоко с сахаром, сухое цельное молоко, натуральный мёд, берёзовый сок, сахар, агароид, ванилин.



Виорика – молдавское мороженое, вырабатывавшееся из смеси сгущённой и свежей пахты с добавлением сливок, сахара и ванилина.



Виноградное – плодово-ягодное мороженое, вырабатывавшееся с использованием виноградных сиропов (концентратов, концентрированных соков).



Восточное – сливочное мороженое с добавлением вкусовых и ароматических добавок (фруктов, ягод, карамели, печенья, орехов, специй). Количество добавок: 20% от массы готового продукта.

Состав: молочная смесь, фрукты и ягоды, карамель (леденцы, или кондитерская помадка), печенье, ядро ореха, корица, гвоздика, мускатный орех.



Гоголь-моголь – мороженое на молочной основе с желтками свежих куриных яиц, выпускавшееся в двух вариантах: ванильном и шоколадном.

Состав: молоко 3,2-ной жирности, желтки куриных яиц, сахар, ванилин (или какао-порошок), пищевой желатин.



Гуна – мороженое, при производстве которого в качестве основного сырья использовалось молочное с добавлением плодово-ягодного сиропа.



Десертное – латвийское двухслойное мороженое, один слой которого был плодово-ягодным (чаще вишнёвым), а другой - кремом-брюле.



Десертное порционное – мороженое, представлявшее собой различного вида пломбир, который отпускали с плодами и ягодами, орехами, гарнирами и другими вкусовыми и ароматическими веществами. Плоды и ягоды могли быть использованы в свежем, консервированном виде (замороженные), а также в виде варенья (целые ягоды, кусочки плодов). Джем, повидло и конфитюр при отпуске порционного десертного мороженого не применяли. Оформление и отпуск десертного порционного мороженого производился в специализированных магазинах, кафе, ресторанах и столовых. Ассортимент «Десертного» включал в себя следующие наименования: «планета», «комета», «восток», «весна», «гранат», «спутник», «космос», «северное сияние», «арктика», «праздничное», «радуга», «солнышко», «с новым годом», «ёлочка», «золотая осень», «айсберг».



Детское – сливочное мороженое, обогащённое витамином «С» за счёт введения натурального апельсинового сока.



Диетическое – мороженое, вырабатывавшееся путём заквашивания смеси натуральной закваской, приготовленной на кефирных грибках, в результате чего получалось мороженое с ароматом и вкусом сладкого кефира.

Состав: сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, молочная закваска, сахар.



Днестровское – мороженое, вырабатывавшееся из плодово-ягодного сырья, смешанного в равном соотношении с молочной обезжиренной основой. При этом в качестве плодово-ягодного сырья могли использоваться пюре и соки малины, клубники, айвы и других плодов и ягод, обладающих выраженным вкусом и ароматом.



Донское – мороженое, при производстве которого в качестве основного сырья использовались пахта, молочное и плодово-ягодное сырьё с добавлением кондитерского жира.

Состав: плодово-ягодное пюре, сливки, пахта, сухое обезжиренное молоко, сгущенное цельное молоко, коровье масло, кондитерский жир, сахар, желирующий картофельный крахмал, ванилин.



Жемчужина Дона – мороженое повышенной питательной и диетической ценности, обладающее лечебными свойствами, с приятным вкусом и кремовым цветом.

Состав: цельное молоко, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сливки, сливочное масло, виноградный экстракт, натуральный пчелиный мёд.

Цена: 37 коп. (за 100 г.)



Забава – двухслойное мороженое, при производстве которого в качестве основного сырья использовались молочные, сливочные, либо пломбирные смеси двух соответствующих разновидностей, отличающихся по цвету.



Загадка – двухслойное сливочное мороженое в глазури.



Зилите – латвийское нежирное мороженое.

Состав: цельное обезжиренное молоко, сухого обезжиренное молоко, сахар, сироп крем-брюле, желатин.



Золотая осень – мороженое на основе творожной сыворотки с добавлением овощей: свеклы, моркови, томатов.

Состав: творожная сыворотка (сухая, сгущённая или сгущённая с сахаром), овощной наполнитель (пюре/порошок свёклы, либо пюре/сок моркови, либо томат-паста), желирующий картофельный крахмал или желатин, сахар.



Золотой початок – молдавское мороженое 5%-ной жирности, вырабатывавшееся на основе молочного сырья с добавлением жидкого кукурузного сиропа (37,5% от массы продукта) и лимонной кислоты.



Каштан – киевское мороженое в виде «трубочки» в шоколаде и с орехами.



Кислинка – мороженое (2,5%), вырабатывавшееся на молочной основе с введением закваски, приготовленной на кефирных грибках. Для приготовления закваски использовались живые и сухие кефирные грибки.



Кисломолочное – мороженое, вырабатывавшееся с использованием молочного сырья, в которое вводили закваску, приготовленную на чистых культурах молочнокислых бактерий с добавлением плодово-ягодного сырья (клубники, малины, чёрной смородины). В процессе фризерования смесь насыщали кислородом.



Кисло-сладкое – мороженое с использованием концентратов сыворотки и фруктов.

Состав: молочная (творожная, или подсырная) сыворотка, сливовый (абрикосовый, или яблочный) сок либо пюре из яблок (крыжовника, или земляники), сахар, желирующий картофельный крахмал.



Клубника со сливками – мороженое, вырабатывавшееся из клубничной смеси, смешанной в равных соотношениях с высокожирной (20% жира) молочной основой.



Клюквенное витаминизированное – разновидность фруктового мороженого, изготавливавшаяся в двух вариантах: с орехами (или со сладким миндалем) и с корицей. Особенностью этих видов мороженого являлось наличие в них витамина «С» и хорошие вкусовые качества благодаря сочетанию вкуса клюквы с орехом или с корицей.

Состав: клюквенное пюре, сок, сахар, молотая корица (либо ореховое или миндальное пралине), агар.



Кодры – молдавское мороженое 5%-ной жирности с орехами, при производстве которого вместо сахара использовался жидкий кукурузный сироп (37,5% от массы продукта).



Кофе со сливками – мороженое, отличавшееся от обычного молочно-кофейного мороженого несколько меньшим содержанием жира, более нежной структурой и сильным ароматом натурального кофе.

Состав: сливки 20%-ной жирности (либо сгущённое цельное молоко с сахаром), сгущённое нежирное молоко (с сахаром), натуральный кофе, пищевой желатин, ванилин.



Кофейное – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с повышенной массовой долей натурального кофе (3% от массы готового продукта).

Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, 20%-ные сливки, сливочное крестьянское масло, цельное сгущённое молоко с сахаром, сухое обезжиренное молоко, сахар, кофе (порошок).

Цена: 15 коп. (за 100 г.)



Крем-брюле – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с характерным карамельно-ванильным вкусом, вырабатывавшееся из сгущённого молока, сахара и воды.

Состав: молочная смесь, сахарный песок.

Цена: 15 коп. (за 100 г.)



Лакомка – пломбир цилиндрической формы, покрытый толстым слоем взбитого и насыщенного воздухом шоколада. Отличительной особенностью данного вида мороженого являлось то, что глазурь наносилась не на поточной линии, а методом окунания.

Состав: пломбирная смесь, шоколадная глазурь (сливочное масло, сахар, какао-порошок).

Цена: 28 коп. (за 100 г.)



Ленинградское – мороженое, вырабатывавшееся из сливочного мороженого и шоколадной глазури. Допускалось также оформление поверхности глазированного брикета небольшим количеством крема (5% от массы брикета). Количество глазури: 15% от массы готового продукта.

Состав: молочная смесь, шоколадная глазурь, крем.

Цена: 22 коп.



Летнее – разновидность плодово-ягодного мороженого в шоколадной глазури, вырабатывавшееся из смеси, содержащей пюре и сок вишни.



Лето – мороженое с пониженным содержанием сахарозы и жира, вырабатывавшееся на основе молочной сыворотки (или обезжиренного молока) с добавлением ароматической эссенции.

Состав: обезжиренная творожная сыворотка, сахар, желатин, лимонная эссенция, лимонная кислота.



Мальвина – сливочное либо пломбирное мороженое с массовой долей сахарозы не менее 12%.

Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, несолёное сливочное масло, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, патока, сахар, ванилин.

Цена: 15 коп. (за 100 г.)



Марите – латвийское двухслойное мороженое, один слой которого был плодово-ягодным (чаще вишнёвым), а другой представлял собой сливочно-шоколадную смесь.



Медок – мороженое с яичным белком и мёдом.



Метелица – мороженое с пониженной массовой долей СОМО (7%).

Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сливочное несолёное масло, сгущённое цельное молоко с сахаром, сухое цельное молоко, сахар, стабилизатор, ванилин.

Цена: 18 коп. (за 100 г.)



Миндальное – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с добавлением сладкого миндаля: в виде кусочков либо в виде пасты. Для улучшения вкуса мороженого ореховые ядра предварительно обжаривали в цилиндрических обжарочных барабанах.

Состав: молочная смесь, миндаль.



Молочно-белковое – мороженое на молочной основе с массовой долей жира 2% и СОМО 12%.

Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сухое обезжиренное молоко, несолёное сливочное масло, сахар, кукурузный крахмал, ванилин.



Молочное – мороженое с содержанием не менее 3,5% жира и 16% сахара, вырабатывавшееся на основе молочной смеси по одной из 20 возможных рецептур производства молочного мороженого.

Состав №1: цельное молоко 3,2-ной жирности, несолёное сливочное масло (82,5%), сгущённое нежирное молоко с сахаром, сахар, агар.

Цена: 10 коп. (за 100 г.)



Морковное витаминизированное – любительское овощное мороженое из морковного пюре с добавлением витамина «С». В качестве витаминной добавки использовалась аскорбиновая кислота или экстракты из шиповника и чёрной смородины.

Состав: морковь, сахар, агар, лимонная кислота, витамин «С».



Мороженое из вина – освежающая разновидность фруктового мороженого, вырабатывавшееся на основе столового сухого вина. Из-за наличия спирта, мороженое характеризовалось слабой устойчивостью в отношении таяния.

Состав: марочное столовое сухое вино (белое или красное), сахар, агар, лимонная кислота.



Морозко – сливочное, либо пломбирное мороженое с пониженным содержанием сахарозы и жира.

Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сливочное несолёное масло, сгущённое цельное молоко с сахаром, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахар, желатин, агароид.

Цена: 18 коп. (за 100 г.)



Московское – сливочное мороженое, вырабатывавшееся на молочной основе с использованием желтков свежих куриных яиц, растёртых с сахаром.

Состав: желтки куриных яиц, цельное молоко 3,2%-ной жирности, сгущённое цельное молоко с сахаром, сухое обезжиренное молоко, несолёное сливочное масло, сахар, желатин, ванилин.



Московское порционное – мороженое, приготавливавшееся в торговой сети на основе пломбира или сливочного мороженого, с различными гарнирами, сиропами, соками, ягодами, взбитыми сливками и т.п. Ассортимент «Московского» включал в себя следующие наименования: «шоколадно-ореховое», «ореховое», «орехово-клубничное», «клубнично-апельсиновое», «фруктовое», «с плодами, ягодами и орехами», «коньячный аромат», «гвоздика».



Мягкое – порционное мороженое, которое получали в результате замораживания смеси мороженого во фризерах. Для выработки мягкого мороженого обычно использовали сливочную смесь с содержанием 36% сухих веществ, в том числе: 10% молочного жира, 10% сухого обезжиренного молочного остатка и 16% свекловичного сахара. Продавали мороженое сразу же по выходе из фризера.

Для получения различного ассортимента мягкого мороженого использовались разнообразные вкусовые и ароматические вещества, гарниры, плоды и ягоды, добавлявшиеся в отдельные порции при отпуске потребителю. Название «мягкого мороженого» зависело от вида используемого сырья: «шоколадное», «миндальное», «ореховое», «шоколадно-ореховое», «клубничное», «малиновое», «абрикосовое», «вишнёвое», «черносмородиновое», «коньячное», «ликёрное».

Новинка – мороженное из обезжиренного молока с добавлением кондитерского жира.

Состав: сгущённое обезжиренное молоко с сахаром, кондитерский жир, агароид.



Ореховое – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с добавлением орехов: в виде кусочков (дроблёные) или в виде пасты. Для улучшения вкуса мороженого ореховые ядра предварительно обжаривали в цилиндрических обжарочных барабанах.

Состав: молочная смесь, орехи (фундук, фисташки, грецкие, земляные).



Оригинальное – мороженое на молочной основе с добавлением не менее 5% (по отношению к массе продукта) концентратов творожной сыворотки и не менее 1-1½% овощей (свёклы, моркови либо томатов).



Пингвин – разновидность плодово-ягодного мороженого в шоколадной глазури, вырабатывавшееся из смеси, содержащей плодово-ягодный сок или пюре.



Пирожное из мороженого – мороженое, вырабатывавшееся с использованием различных отделочных и выпеченных полуфабрикатов. Форма выпускавшихся изделий была овальной, круглой, квадратной, прямоугольной и т.п. Из полуфабрикатов, используемых для выработки пирожных, чаще всего применяли бисквит, вафли, тарталетки, песочные лепёшки, сливочные кремы, взбитые сливки с сахаром, взбитые запечённые белки (меренги), ореховое пралине, шоколадную глазурь, желе, фрукты и ягоды свежие, в сахаре, цукаты, варенье и т.п. В зависимости от вида мороженого и используемых отделочных полуфабрикатов пирожные из мороженого имели следующие наименования: «московское», «ленинградское», «шоколадное», «песочное», «бисквитное», «крем-брюле», «картошка», «миндальное», «ореховое», «фруктовое» «слоёное», «южное», «десертное», «ассорти», и др.



Плодово-ягодное – мороженое на основе сахарного сиропа и фруктов. Название плодово-ягодного мороженого (клубничное, вишнёвое, апельсиновое, мандариновое и т.п.) зависело от плодов и ягод, использованных при выработке плодово-ягодной смеси.

Состав: сок и/или пюре из фруктов и/или ягод, сахар, стабилизатор (крахмал, мука, желатин, или агароид), лимонная кислота

Цена: 15 коп. (за 100 г.)



Пломбир – мороженое с содержанием не менее 15% жира и 16% сахара, вырабатывавшееся на основе молочной смеси по одной из 6 возможных рецептур производства пломбирного мороженого.

Состав №3: цельное молоко 3,2-ной жирности, несолёное сливочное масло (82,5%), сгущённое цельное молоко с сахаром, сахар, агар.

Цена: 20 коп. (за 100 г.)



Полюс – мороженое с пониженным содержанием сахарозы и жира и повышенной массовой долей желирующего крахмала.

Состав: молоко 3,2%-ной жирности, сливки 40%, сливочное крестьянское масло, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахар, желирующий картофельный крахмал, ванилин.



Прохлада – разновидность плодово-ягодного мороженого, характеризуемая повышенным содержанием сухих веществ плодово-ягодного сырья (3,5%) и сахарозы (30%), а также повышенной взбитостью.



Рулет – свёрнутое в трубку изделие, в котором слой мороженого чередуется со слоем бисквита. «Рулет» вырабатывался из сливочного, сливочно-шоколадного, либо сливочно-орехового мороженого. Отношение толщины слоя бисквита к толщине слоя мороженого составляло 1:2.

Состав: сливочное мороженое, бисквит.



С вареньем и джемом – молочное, сливочное либо пломбирное мороженое, тщательно перемешанное с вареньем или джемом. Количество варенья или джема в молочном и сливочном мороженом - 8%, в пломбире - 10% от массы готового продукта.

Состав: молочная смесь, варенье (или джем).



С витамином «С» – молочное или сливочное мороженое с аскорбиновой кислотой, или экстрактом (вытяжкой) из шиповника, а также чёрной смородины.

Состав: молочная смесь, витамин «С».



С изюмом – молочное или сливочное мороженое с добавлением изюма.

Состав: молочная смесь, изюм.



С карамелью (или леденцами) – молочное либо сливочное мороженое, тщательно перемешанное с измельчённой карамелью (леденцами) различного цвета. Примечание: мороженое пломбир с карамелью (леденцами) не вырабатывалось. Количество карамели (леденцов): 10% от массы готового продукта.

Состав: молочная смесь, карамель (или леденцы).



С печеньем – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с измельчённым печеньем высшего сорта. Количество печенья: 5% от массы готового продукта.

Состав: молочная смесь, печенье.



С сухофруктами – мороженое с размельчёнными (либо в виде пюре) сухофруктами. Количество сухофруктов: не менее 8% от массы готового продукта.

Состав: молочная смесь, сухофрукты (собза, курага, чернослив).



С фруктами и ягодами – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с различными ягодами и фруктами, а также с цитрусовыми плодами. Фрукты и ягоды могли использоваться в виде кусочков, сока, пюре, а ягоды также в целом виде. Количество свежих фруктов и ягод: 14..20% от массы готового продукта.

Состав: молочная смесь, ягоды (клубника, малина, чёрная смородина, вишня), фрукты (абрикосы, персики), либо цитрусовые плоды (лимоны, апельсины).



С цукатами – мороженое с мелко нарезанными цукатами. Количество цукатов: 8-10% от массы готового продукта.

Состав: молочная смесь, цукаты.



С шоколадно-вафельной крошкой – мороженое с добавлением шоколадно-вафельной крошки, получаемой дроблением свежевыпеченных сухих вафель и последующим смешиванием с шоколадной глазурью.

Состав: молочная смесь, шоколадно-вафельная крошка.



Свежесть – мороженое, вырабатывавшееся на основе молочной творожной или подсырной сыворотки с введением молочной закваски, приготовленной на чистых культурах ацидофильной палочки.

Состав: несолёная молочная сыворотка, сахар, желирующий картофельный крахмал, ацидофильная закваска.



Север - сливочное мороженое с пониженной массовой долей СОМО.

Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, несолёное сливочное масло, цельное сгущённое молоко с сахаром, сухое цельное молоко, патока, желирующий картофельный крахмал, ванилин.

Цена: 13 коп. (за 100 г)



Сластёна – двухслойное мороженое, один слой которого был сливочным, а другой представлял собой сливочное мороженое с ароматом. Мороженое выпускалось в глазури и без.



Сливочно-белковое – мороженое с массовой долей жира 8% и сахарозы не менее 13%, вырабатывавшееся с использованием сывороточного белкового концентрата.

Состав: цельное молоко 3,2% жирности, сливки 40%, сухое обезжиренное молоко, сывороточный белковый концентрат, сахар, желирующий картофельный крахмал, ванилин.



Сливочно-мандариновое – мороженое, вырабатывавшееся на молочное основе с использованием концентрированного мандаринового сока.



Сливочное – мороженое с содержанием не менее 10% жира и 16% сахара, вырабатывавшееся на основе молочной смеси по одной из 30 возможных рецептур производства сливочного мороженого.

Состав: цельное молоко 3,2-ной жирности, 40%-ные сливки, сгущённое нежирное молоко с сахаром, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахар, агар.

Цена: 13 коп. (за 100 г.)



Смородинка – мороженое типа "шербет", вырабатывавшееся из пюре чёрной смородины и яблок (в соотношении 1:3), пломбирной смеси, сахара и стабилизатора (муки).

Состав: пюре черносмородиновое с яблоками, сахар, смесь для пломбирного мороженого, пшеничная мука, лимонная кислота.



Снегурочка – мороженое в молочной глазури, вырабатывавшееся с использованием концентрата белков, полученных методом ультрафильтрации в количестве не менее 3% от массы продукта.

Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сухое цельное молоко, сгущённое цельное молоко с сахаром, сгущённое нежирное молоко с сахаром, сливочное крестьянское масло, сахар, альгинат натрия и ванилин.



Снежинка – молочное либо сливочное мороженое, при выработке которого в качестве стабилизатора использовался кукурузный крахмал (3% от массы готового продукта).

Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло (в случае сливочного варианта), сахар, кукурузный крахмал, ванилин.



Снежок – мороженое, изготавливавшееся на основе обезжиренного молока или пахты с введением молочной закваски на чистых культурах ацидофильной палочки.

Состав: обезжиренное молоко (либо пахта, полученная при производстве сладкосливочного масла), сахар, желирующий картофельный крахмал (либо пшеничная мука), ацидофильная закваска.



Спортивное – мороженое с пониженным содержанием жира (12%) и сахара (12%), вырабатывавшееся на основе молочного сырья.

Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сливочное несолёное масло, , сгущённое цельное молоко с сахаром, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахар, агароид, ванилин.



Степной аромат – мороженое повышенной питательной и диетической ценности с приятным вкусом и насыщенным розовым цветом.

Состав: цельное молоко, сливки, сгущённое молоко, сухое обезжиренное молоко, коровье масло, сахар, настой трав, концентрированный краситель бузины, стабилизатор.



Столичное – молочное либо сливочной мороженое с фруктами, вырабатывавшееся на основе плодово-ягодного сырья, смешанного в разных соотношениях соответственно со сливочной или пломбирной смесями стандартного состава. При этом в качестве плодово-ягодного сырья использовались пюре и соки малины, клубники, айвы и других плодов и ягод, обладающих выраженным вкусом и ароматом.

Состав: плодово-ягодная смесь для фруктового мороженого, смесь для сливочного (или пломбирного) мороженого.



Сюрприз – двухслойное мороженое, наружный слой которого был сливочным, а сердцевина - сливочно-фруктовой. Начинка представляла собой разновидность шербета, содержащего 25% сливочной смеси стандартного состава 55,25% сока чёрной смородины.

Состав: стандартная сливочная смесь, стандартный черносмородиновый шербет.



Театральное – брикетное сливочное или пломбирное мороженое, обложенное с двух сторон бисквитом толщиной до 1 см. Масса бисквита: не более 25% от общего брикета.

Состав: сливочное мороженое, бисквит.



Тихий Дон – мороженое, при производстве которого в качестве основного сырья использовались пахта и молочное сырьё различного вида с добавлением кондитерского жира.

Состав: сгущённое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, пахта, коровье масло, кондитерский жир, сахар, желирующий картофельный крахмал, ванилин.



Томатное – любительское овощное мороженое из томатов (или продуктов их переработки).

Состав: пюре и сок томатов (или томатная паста), сахар, агар, лимонная кислота, вода.

Цена: 10 коп. (за 100 г.)



Фантазия – мороженое повышенной питательной и диетической ценности, с приятным вкусом банана и нежным розовым цветом.

Состав: цельное молоко, сгущённое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, коровье масло, виноградный экстракт, концентрированный свекольный сок, сахар, стабилизатор.



Фестивальное – фруктово-молочное мороженое, начало выпуска которого было приурочено к фестивалю молодежи и студентов.



Фруктово-белковое – мороженое, при производстве которого в качестве основного сырья использовался плодово-ягодный сок с добавлением белков свежих куриных яиц.

Состав: белки куриных яиц, сахар, сок (или фруктовое пюре), желирующий картофельный крахмал.



Фруктово-ягодное – мороженое, вырабатывавшееся из разных плодов и свекловичного сахара с добавлением стабилизаторов, пищевых кислот и, в некоторых случаях, ароматических веществ. Последние добавлялись для усиления аромата, а их количество зависело от вида эссенции, концентрации и требуемой интенсивности аромата фруктово-ягодного мороженого. Название фруктово-ягодного мороженого (земляничное, клубничное, малиновое, черносмородиновое, виноградное, ежевичное, поленичное, брусничное, черничное, голубичное, клюквенное, дынное, ревеневое, яблочное, айвовое, грушевое, апельсиновое, мандариновое, абрикосовое, персиковое, вишнёвое, сливовое, алычовое, кизиловое, рябиновое) зависело от плодов и ягод, использованных при выработке фруктово-ягодной смеси.

Состав: молочная смесь, пюре и сок ягод (фруктов), свекловичный сахар, агар, лимонная кислота.



Фруктовый лёд – невзбитое закалённое мороженое на основе сахарного сиропа и фруктовых соков. Название фруктового льда зависело от вида используемых плодов и ягод (клюквенный, малиновый, лимонный и т.п.). В отличие от технологии выработки фруктово-ягодного мороженого смесь фруктового льда не фризеровали.

Состав: пюре и сок различных плодов и ягод, сахар, ароматические пищевые эссенции, агар.



Цитрусовое летнее – мороженое, вырабатывавшееся на основе белков свежих куриных яиц с использованием натуральных экстрактов цитрусовых (лимона, апельсина либо мандарина).

Состав: белок куриных яиц, экстракты цитрусовых, сахар, пищевой желатин, лимонная кислота.

Цена: 10 коп. (за 100 г.)



Чайный лёд – разновидность фруктового льда, изготавливавшийся без взбивания и фризерования.

Состав: чайный настой (из высших сортов чая), свекловичный сахар, агар, вода.



Черносливовое – сливочное мороженое, смешанное с фруктовым пюре (из чернослива и свекловичного сахара), с добавлением тёртого ореха или порошка корицы. Количество фруктового пюре: 3% от массы готового продукта.

Состав: чернослив (мякоть), смесь сливочного мороженого, сахар, молотая корица или тёртый орех (в ореховой разновидности), агар.



Шербет – смесь фруктово-ягодного мороженого (90%) со сливочным (10%). Название мороженого шербета (малиновый, клубничный, чёрно-смородиновый и т.п.) зависело от плодов и ягод, использованных при выработке фруктово-ягодной смеси.

Состав: смесь фруктово-ягодного мороженого, смесь сливочного мороженого.



Школьное – сливочное мороженое для детей с орехом и шоколадом.



Шоколадное – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с добавлением какао-порошка или шоколада.

Состав: молочная смесь, какао-порошок, шоколад.



Щелкунчик – разновидность «Лакомки», в которой шоколадная глазурь заменена на ореховую. Появление данного мороженого явилось следствием значительного уменьшения импорта какао-продуктов, вызванного плохим урожаем в Южной Америке.

Состав: пломбирная смесь, ореховая глазурь.



Экстра – мороженое на основе свежих куриных яиц, характеризуемое отсутствием молочного жира.

Состав: свежие или диетические куриные яйца, сухое обезжиренное молоко, сахар, агар, ванилин.



Эскимо – глазированное шоколадом мороженое на палочке, выпускавшееся в форме прямоугольного параллелепипеда, цилиндра, а также в виде усечённого конуса. Название эскимо (молочное, сливочное, ореховое, шоколадно-ореховое, клубничное, чёрно-смородиновое) зависело от смеси мороженого, из которого его вырабатывали. Кроме того были ещё два вида сливочного эскимо с особой глазировкой: «Эскимо в шоколадно-ореховой глазури» и «Мишка» (в шоколадно-вафельной глазури).



Юбилейное – молдавское мороженое 5%-ной жирности, при производстве которого вместо сахара использовался жидкий кукурузный сироп (37,5% от массы продукта).



Южное – сливочное мороженое, вырабатывавшееся с использованием виноградных сиропов, концентратов и концентрированных соков.



Ягодное – фруктовое мороженое с повышенной массовой долей фруктов (3% по сухому веществу).

Состав: пюре из ягод (вишни, клубники, малины, либо чёрной смородины с яблоками), сахар, желирующий картофельный крахмал (либо пшеничная мука), желатин.

Цена: 13 коп. (за 100 г.)



Ярославна – мороженое, вырабатывавшееся из молочного сырья с добавлением овощных наполнителей: свеклы, моркови, томатов. В качестве источника овощного сырья могли применяться как соки (или пюре) из свежих и свежемороженых овощей, так и сухие овощные порошки.

Состав: цельное молоко 3,2% жирности, сгущенное цельное молоко с сахаром, сухое цельное молоко, сахар, овощной наполнитель (морковь, свекла или томаты), крахмал (или пшеничная мука).