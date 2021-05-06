Недавняя тема про консервы показала, что большинство помнящих СССР, либо знающих о нем от мам и бабушек, не видели многие из представленных продуктов не то, что у себя на столе, но и на прилавках магазинов. Да, с этим трудно не согласиться. Но также, среди тех, кто не застал СССР бытует мнение, что там продавалась все по одному виду - одна колбаса, одно масло, одно молоко и т.д. Развеем миф отсутствия ассортимента!
Тот самый пост про консервы
Итак, ассортимент продуктов определенного вида. Только не надо говорить, что их все равно не было на прилавках и все такое прочее. Они были, где-то были совершенно точно, ибо все это выпускала промышленность в промышленных масштабах. То, что вам это не встречалось, совсем не означает, что его не было вообще. Тема для общего развития и для тех, кто верит в миф об одном виде "колбасы"
Сегодня у нас несколько видов молочной продукции и майонез . А все потому что пост получается очень-очень длинный...
Цельное – молоко с содержанием жира 3.5%. Разливали цельное молоко в стеклянные бутылки, мешки из полиэтиленовой плёнки, а также бумажные пакеты типа «тетра-пак» (в форме тетраэдра), тетра-брик (в форме кирпича) и «пюр-пак» (в форме столбика с гребешком) ёмкостью 1, ½, ¼ и ⅕ литра.
Вкус и запах: чистые молочные, без посторонних привкусов и запахов.
Консистенция: однородная, без осадка.
Цвет: белый со слегка желтоватым оттенком.
Срок хранения: не более 36 часов.
Цена: 36 коп. (за 1 литр).
Нормализованное – молоко, содержание жира в котором было доведено до нормы 3,2%. В зависимости от содержания жира исходного молока его нормализовали обезжиренным молоком или сливками по расчёту с последующей гомогенизацией, пастеризацией и охлаждением. Разливали нормализованное молоко в стеклянные бутылки, мешки из полиэтиленовой плёнки, а также бумажные пакеты (тетра-пак, тетра-брик, пюр-пак) ёмкостью 1, ½, ¼ и ⅕ литра.
Вкус и запах: чистые молочные, без посторонних привкусов и запахов.
Консистенция: однородная, без осадка.
Цвет: белый со слегка желтоватым оттенком.
Срок хранения: не более 36 часов.
Цена: 32 коп. (за 1 литр).
Повышенной жирности – молоко 6%-ной жирности, доведённое сливками до необходимого содержания жира и подвергнутое гомогенизации. Разливали данное молоко в стеклянные бутылки, мешки из полиэтиленовой плёнки, а также бумажные пакеты (тетра-пак, тетра-брик, пюр-пак) ёмкостью 1, ½, ¼ и ⅕ литра.
Вкус и запах: чистые молочные, без посторонних привкусов и запахов.
Консистенция: однородная, без отстоя сливок.
Цвет: белый со слегка желтоватым оттенком.
Срок хранения: не более 36 часов.
Цена: 25 коп. (за ½ литра).
Пониженной жирности – молоко с содержанием жира не менее 2.5%, вырабатывавшееся путём частичного удаления жира. Разливали данное молоко в стеклянные бутылки, мешки из полиэтиленовой плёнки, а также бумажные пакеты (тетра-пак, тетра-брик, пюр-пак) ёмкостью 1, ½, ¼ и ⅕ литра.
Вкус и запах: чистые молочные, без посторонних привкусов и запахов.
Консистенция: однородная, без осадка.
Цвет: белый со слегка желтоватым оттенком.
Срок хранения: не более 36 часов.
Нежирное – обезжиренное молоко, вырабатывавшееся путём сепарирования цельного молока. Разливали нормализованное молоко в стеклянные бутылки, мешки из полиэтиленовой плёнки, а также бумажные пакеты (тетра-пак, тетра-брик, пюр-пак) ёмкостью 1, ½, ¼ и ⅕ литра.
Вкус и запах: чистые молочные, без посторонних привкусов и запахов.
Консистенция: однородная, без осадка.
Цвет: белый со слегка синеватым оттенком.
Срок хранения: не более 36 часов.
Топлёное – молоко, вырабатывавшееся доведением с использованием сливок до содержания жира 6% (или 4%) и подвергнутое гомогенизации, а также длительной термической обработке при высокой температуре. Разливали топлёное молоко в стеклянные бутылки и бумажные пакеты (тетра-пак, тетра-брик) ёмкостью 1, ½ и ¼ литра.
Вкус и запах: с выраженным привкусом и запахом пастеризации.
Консистенция: однородная, без отстоя сливок.
Цвет: с кремовым оттенком.
Срок хранения: не более 36 часов.
Стерилизованное – молоко с содержанием жира 3,5 %, подвергнутое гомогенизации и высокотемпературной термической обработке при температуре выше 100 °С. По сравнению с пастеризованным данное молоко обладало более высокой стойкостью и выдерживало длительное хранение и транспортирование даже без охлаждения. Разливали стерилизованное молоко в стеклянные бутылки и пакеты ёмкостью 1, ½ и ¼ литра.
Вкус и запах: чистые молочные, без посторонних привкусов и запахов.
Консистенция: однородная, без осадка.
Цвет: белый со слегка желтоватым оттенком.
Срок хранения: не более 10 дней.
Можайское – молоко 3.2%-ной жирности, подвергнутое стерилизации при температуре 135-140 °C, охлажденное до температуры 65-70 °C , гомогенизированное при этой температуре, разлитое в узкогорлые бутылки, герметически укупоренное и стерилизованное повторно в бутылках.
Вкус и запах: с выраженным привкусом и запахом пастеризации.
Консистенция: однородная, без отстоя сливок.
Цвет: с кремовым оттенком.
Срок хранения: не более 2-х месяцев.
Цена: 16 коп. (за ½ литра).
Витаминизированное – молоко для детей, вырабатывавшееся из цельного или нормализованного молока с добавлением молочно-витаминных концентратов. В качестве витаминных добавок использовались аскорбиновая кислота (витамин С), раствор витамина А (ацетата либо пальмитата) и раствор оргокальциферола (витамин D2).
Вкус и запах: чистые молочные, без посторонних привкусов и запахов.
Консистенция: однородная, без осадка.
Цвет: белый, слегка желтоватый.
Срок хранения: не более 12 часов.
Белковое – диетическое молоко 1 и 2,5%-ной жирности с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ, вырабатывавшееся из нормализованного по содержанию жира молока, с добавлением сухого (или сгущённого) цельного, либо обезжиренного молока. Предназначалось в основном для больных с белковой недостаточностью. Разливали белковое молоко в стеклянные бутылки и бумажные пакеты (тетра-пак, тетра-брик) ёмкостью 1, ½, ¼ и ⅕ литра.
Вкус и запах: чистые молочные, без посторонних привкусов и запахов.
Консистенция: однородная, без осадка.
Цвет: белый со слегка желтоватым оттенком.
Срок хранения: не более 20 часов.
С какао – молоко 3,2%-ной жирности, вырабатывавшееся из цельного нормализованного или обезжиренного молока с добавлением какао (2,5%) и сахара (12%). Разливали «молоко с какао» в стеклянные бутылки и бумажные пакеты (тетра-пак) ёмкостью 1, ½ и ¼ литра.
Вкус и запах: чистые, с выраженным ароматом какао
Консистенция: однородная, в меру вязкая (допускался незначительный осадок).
Цвет: равномерный по всей массе.
Срок хранения: не более20 часов.
С кофе – молоко 3,2%-ной жирности, вырабатывавшееся из нормализованного по жиру или обезжиренного молока с добавлением сахара (7%) и водной вытяжки натурального кофе (2%). Фасовали молоко в стеклянные бутылки или пакеты. Разливали «молоко с кофе» в стеклянные бутылки и бумажные пакеты (тетра-пак) ёмкостью 1, ½ и ¼ литра.
Вкус и запах: чистые, с выраженным ароматом кофе.
Цвет: равномерный по всей массе.
Консистенция: однородная в меру вязкая (допускался незначительный осадок).
Срок хранения: не более 20 часов.
Солодовое – диетическое молоко 1,5%-ной жирности, выработавшееся из нормализованного пастеризованного молока с добавлением солодового экстракта, богатого углеводами, витаминами, белками и биологически активными элементами. Предназначалось для употребляется непосредственно в пищу, для приготовления различных каш, а также в качестве добавки к чаю, кофе и какао. Разливали солодовое молоко в стеклянные бутылки и в бумажные пакеты.
Вкус: слегка сладковатый, с привкусом и ароматом солода.
Консистенция: однородная (допускалось наличие осадка, мелких частичек муки и солода).
Цвет: сероватый оттенок.
Цена: 55 коп.
Ионитное – молоко с пониженным (на 22%) содержанием кальция, вырабатывавшееся из коровьего молока путём ионообменной обработки. По своему составу и свойствам молоко было приближено к женскому и предназначалось для вскармливания грудных детей (в желудке ребёнка такое молоко створаживалось с образованием нежного, легко перевариваемого сгустка). Выпускались следующие разновидности: ионитное молоко без добавлений, с витаминами В и С, сладкое (7..7,5% сахаров), сладкое с витаминами. Расфасовывали молоко в бутылки по 200 мл и подвергали стерилизации в автоклавах.
Бутербродное – несолёное сладко- либо кислосливочное масло 61,5%-ной жирности, вырабатывавшееся преобразованием высокожирных сливок и сбиванием сливок в маслоизготовителях непрерывного действия. Фасовали масло монолитами (массой по 20 и 24 кг), а также мелкими брикетами (по 15, 20, 100, 200, 250, 500 г).
Вкус и запах: чистый, характерный для сливочного масла.
Консистенция: однородная, плотная, пластичная.
Цвет: от белого до светло-жёлтого, однородный.
Вологодское – сладкосливочное масло с приятным вкусом и запахом пастеризованных сливок, приобретаемым в результате специальной переработки свежих сливок первого сорта под воздействием высоких температур. Фасовали масло монолитами (массой по 20 и 24 кг), брикетами (по 100, 200, 250, 500 г), брусками (по 500 г), а также в деревянные бочонки (по 1000 г).
Вкус и запах: чистый, хорошо выраженный, с приятным ореховым привкусом.
Консистенция: однородная, пластичная, плотная.
Цвет: от белого до жёлтого, однородный по всей массе.
Деликатесное – закусочное масло, вырабатывавшееся из варёно-мороженого мяса криля и сливочного масла, с добавлением соли сорта «Экстра». Фасовали масло в полимерные формочки (или стаканчики из полимерных материалов), закрывающиеся крышками из полистирола либо запечатываемые алюминиевой фольгой.
Десертное с какао – сливочное масло 52%-ной жирности, вырабатывавшееся из натуральных сливок с молочно-белковыми добавками (или без них) с последующим внесением какао порошка. Масло фасовали монолитами по 20 кг, мелкими порциями массой по 100, 200 и 250 г в стаканчики из полимерных материалов и батончиками с использованием плёнки, а также формированием брикетов с упаковкой в пергамент и алюминиевую кэшированную фольгу.
Вкус и запах: сладкий сливочный, с выраженным вкусом и запахом какао.
Консистенция: однородная пластичная (допускалась слабая мучнистость).
Цвет: коричневый - от светлого до тёмного, однородный по всей массе (с наличием мельчайших вкраплений частичек более тёмного цвета).
Десертное с кофе – сливочное масло 52%-ной жирности, вырабатывавшееся из натуральных сливок с молочно-белковыми добавками (или без них) с последующим внесением натурального кофе. Масло фасовали монолитами по 20 кг, мелкими порциями массой по 100, 200 и 250 г в стаканчики из полимерных материалов и батончиками с использованием плёнки, а также формированием брикетов с упаковкой в пергамент и алюминиевую кэшированную фольгу.
Вкус и запах: сливочный сладкий, с выраженным вкусом и запахом кофе.
Консистенция: однородная пластичная (для масла с какао допускалась слабая мучнистость).
Цвет: светло-кофейный, однородный по всей массе.
Десертное с цикорием – сливочное масло 52%-ной жирности, вырабатывавшееся из натуральных сливок с молочно-белковыми добавками (или без них) с последующим внесением цикория. Масло фасовали монолитами по 20 кг, мелкими порциями массой по 100, 200 и 250 г в стаканчики из полимерных материалов и батончиками с использованием плёнки, а также формированием брикетов с упаковкой в пергамент и алюминиевую кэшированную фольгу.
Вкус и запах: сливочный сладкий, с выраженным вкусом и запахом цикория.
Консистенция: однородная пластичная.
Цвет: кремовый или светло-кремовый, однородный по всей массе.
Детское – масло повышенной биологической ценности с содержанием жира 76%, предназначенное для употребления в натуральном виде для детского, диетического и лечебного питания. Выпускалось масло с бифидобактериями, с кофе, либо цикорием. Вырабатывали его на основе высокожирных сливок, в которые вводились заранее подготовленные наполнители: растительное масло (подсолнечное или кукурузное), белковые наполнители, вкусовые добавки и др. Фасовалось детское масло в стаканчики из комбинированного материала (бумагу с двухсторонним полиэтиленовым покрытием) массой 100 и 250 г.
Вкус и запах: характерные для сливочного масла с привкусом пастеризации, либо сладкий с выраженным вкусом используемых наполнителей (кофе, цикорий).
Консистенция: пластичная.
Цвет: от светло-жёлтого до жёлтого (или характерный для используемого вкусового наполнителя).
Диетическое – сладкосливочное несолёное масло, вырабатывавшееся из сливок, в которых молочный жир частично (на 25%) был заменён кукурузным либо подсолнечным (после их дезодорации и рафинирования). Фасовалось масло в процессе производства монолитами массой 20 и 24 кг и брикетами массой 100, 200 и 250 г с упаковкой в пергамент и алюминиевую кэшированную фольгу.
Вкус и запах: характерные для сливочного масла с привкусом пастеризации.
Цвет: от светло-жёлтого до жёлтого, однородный.
Домашнее – масло с молочно-белковыми наполнителями (содержание СОМО - не более 7%).
Икорное – закусочное масло, вырабатывавшееся из солёной пробойной (либо мороженой ястычной) икры и сливочного масла. Фасовалось в полимерные формочки (или стаканчики из полимерных материалов), закрывающиеся крышками из полистирола либо запечатываемые алюминиевой фольгой.
Креветочное – закусочное масло, вырабатывавшееся из белковой пасты «Океан» (или мяса криля) и сливочного масла, с добавлением молотого чёрного перца и соли сорта «Экстра». Фасовали масло в полимерные формочки (или стаканчики из полимерных материалов), закрывающиеся крышками из полистирола либо запечатываемые алюминиевой фольгой.
Вкус: приятный.
Цвет: от розовато-кремового до розового.
Консистенция: нежная, мажущаяся.
Крестьянское – сладко- либо кислосливочное масло72,5%-ной жирности, вырабатывавшееся путём преобразования пастеризованных высокожирных сливок. Выпускалось несолёным и солёным. По сравнению с обычным сливочным оно содержало больше обезжиренного молочного остатка и меньше жира, а также имело более рыхлую и крошливую консистенцию. Фасовали масло монолитами (массой по 20 и 24 кг), а также мелкими брикетами (по 15, 20, 100, 200, 250, 500 г).
Вкус и запах: чистый, характерный для сливочного масла с привкусом пастеризованных сливок.
Консистенция: более рыхлая и крошливая, чем у сливочного масла.
Цвет: от белого до жёлтого, однородный по всей массе.
Кулинарное – несолёное либо солёное масло, вырабатывавшееся из смеси сливок и молочно-жировой эмульсии растительных жиров или переэтерифицированных жиров методами преобразования высокожирных сливок и сбивания сливок, с добавлением каротина и ароматизатора. Масло рекомендовалось для употребления в натуральном виде, приготовления вторых блюд, для жарения и др. Фасовали его монолитами (по 20 и 24 кг), а также брикетами (по 100, 200 и 250 г) с упаковкой в пергамент и алюминиевую кэшированную фольгу.
Вкус и запах: в меру солёный вкус с приятным запахом используемого ароматизатора.
Консистенция: пластичная однородная, допускалась слегка мягкая.
Цвет: светло-жёлтый, однородный.
Любительское – сладко- либо кислосливочное масло 78%-ной жирности, вырабатывавшееся из свежих пастеризованных сливок. Выпускалось несолёным и солёным. По сравнению с обычным сливочным массовая доля сухих обезжиренных веществ молока в нём была больше, а консистенция из-за наличия пахты и воздуха (6-8% по объёму) была рыхлая и слабая. Фасовали масло монолитами (массой по 20 и 24 кг), а также мелкими брикетами (по 15, 20, 100, 200, 250, 500 г).
Вкус и запах: чистый, характерный для сливочного масла с привкусом пастеризованных сливок.
Консистенция: рыхлая, слабая.
Цвет: от белого до жёлтого, однородный по всей массе.
Медовое – десертное сливочное масло 52%-ной жирности, вырабатывавшееся из свежих пастеризованных сливок с добавлением натурального мёда (не менее 25%).
Вкус и запах: сливочный сладкий, с чётко выраженными вкусом и ароматом пчелиного мёда.
Консистенция: более мягкая, чем обычного сливочного.
Цвет: от белого до жёлтого, однородный по всей массе.
Новинка – закусочное масло, вырабатывавшееся из варёно-мороженого мяса криля, сливочного масла и солёной пробойной икры минтая. Фасовали масло в полимерные формочки (или стаканчики из полимерных материалов), закрывающиеся крышками из полистирола либо запечатываемые алюминиевой фольгой.
Селёдочное – закусочное масло, вырабатывавшееся из филе сельди и сливочного масла. Фасовалось в полимерные формочки (или стаканчики из полимерных материалов), закрывающиеся крышками из полистирола либо запечатываемые алюминиевой фольгой.
Сливочное – масло, вырабатывашееся из пастеризованных сливок без применения чистых культур молочнокислых бактерий (сладко-сливочное) или с их использованием (кисло-сливочное). Выпускалось несолёным и солёным.
Вкус и запах: характерные для сладко- или кислосливочного, для солёного - в меру солёный.
Консистенция: однородная, плотная, пластичная.
Цвет: от белого до светло-жёлтого, однородный.
Столовое – сливочное масло, вырабатывавшееся из доброкачественных пастеризованных сливок с применением получаемых ультрафильтрацией белковых добавок и обезжиренного молока. Допускалось подкрашивание масла β-каротином. Разновидностями столового масла являлись сладко- и кислосливочное, солёное и несолёное, а также шоколадное. Реализовывали «столовое» только фасованными брикетами (массой 100, 200 и 250 г) с упаковкой в пергамент или кэшированную фольгу, либо стаканчики (коробочки) из полимерных материалов.
Вкус и запах: характерные для сладко- или кислосливочного, для солёного - в меру солёный.
Консистенция: однородная, плотная, пластичная.
Цвет: от белого до светло-жёлтого, однородный.
Сырное – слегка пряное, умеренно солёное масло, изготавливавшееся из высокожирных сливок и вырабатываемого по специальной технологии белкового наполнителя. Фасовали масло монолитами (массой 20 и 24 кг), а также в стаканчики/коробочки из полимерных материалов (массой 100, 200 и 250 г) и так называемыми батончиками (массой до 1000 г) в целлофан и полимерные материалы.
Вкус и запах: характерные для сливочного масла со специфическим приятным сырным привкусом.
Консистенция: пластичная, плотная, однородная.
Цвет от белого до слегка жёлтого.
Топлёное – масло, вырабатывавшееся из сливочного, подсырного масла, масла-сырца, сборного топлёного масла и пластических сливок. Вследствие присущего ему специфического вкуса масло предназначалось преимущественно для кулинарных целей.
Вкус и запах: специфический вкус и запах вытопленного молочного жира.
Консистенция: зернистая, мягкая, в растопленном виде масло прозрачное без осадка.
Цвет: от светло-жёлтого до жёлтого, однородный по всей массе.
Фруктово-ягодное – десертное сливочное масло 52%-ной жирности, вырабатывавшееся из свежих пастеризованных сливок с добавлением в качестве вкусовых и ароматических веществ фруктово-ягодных наполнителей (соков, экстрактов, джемов), а также сахара.
Вкус и запах: сливочный, сладкий, со вкусом и запахом фруктового или ягодного компонента, или их смеси.
Консистенция: более мягкая, чем обычного сливочного.
Цвет: фруктово-ягодного наполнителя, однородный по всей массе или с вкраплениями частиц фруктового или ягодного компонента.
Целинное – масло жирностью 72,5%, вырабатывавшееся методом преобразования высокожирных сливок, с использованием топлёного масла, высококачественной молочной плазмы и топлёного молока. Фасовали масло монолитами (по 20 и 24 кг) и брикетами (по 100, 200 и 250 г).
Вкус и запах: характерные для сливочного (допускался слабый привкус, характерный для топлёного масла).
Консистенция: пластичная, однородная.
Цвет: от светло-жёлтого до жёлтого.
Чайное – сладкосливочное масло 45%-ной жирности, вырабатывавшееся путём преобразования высокожирных сливок с добавлением в них сгущённой пахты или сгущённого обезжиренного молока (с содержанием не менее 13% СОМО). Масло отличалось повышенным содержанием лактозы, белков и минеральных веществ.
Шоколадное – сливочное масло 62%-ной жирности, вырабатывавшееся из натуральных сливок с внесением сахара-песка, какао-порошка и ванилина.
Вкус и запах: сладкий, с выраженным вкусом и ароматом шоколада и ванилина.
Консистенция: плотная, однородная, пластичная, без видимых капель влаги на разрезе.
Цвет: шоколадный, однородный по всей массе масла.
Ярославское – масло с содержанием СОМО не менее 14,2%, вырабатывавшееся методом преобразования высокожирных сливок с добавлением белков в виде сухого или сгущенного обезжиренного молока (пахты), вкусовых и ароматических наполнителей (цикория). Масло отличалось более низким содержанием сахара (3%) и повышенным СОМО (14,2%).
Провансаль – столовый 67%-ной жирности майонез со слегка острым и кисловатым вкусом, вырабатывавшийся из подсолнечного масла, воды, яичного порошка, сухого молока, соли, сахара, горчичного порошка и уксуса.
Апельсиновый – десертный майонез 35%-ной жирности со сладким привкусом апельсинов, вырабатывавшийся с добавлением фруктово-ягодного джема и эссенции. Вместо уксусной кислоты в его состав входила лимонная кислота, а в качестве желирующей добавки использовался кукурузный фосфатный крахмал.
Ароматный – пряный майонез с содержанием жира не менее 67%, вырабатывавшийся с добавлением томатов, а также экстрактов петрушки, укропа и сельдерея.
Венгерский – острый майонез, вырабатывавшийся с добавлением томатной пасты и сладкого перца.
Весна – пряный майонез с содержанием жира не менее 67%, вырабатывавшийся с добавлением укропного эфирного масла.
Горчичный – низкокалорийный острый майонез с массовой долей жира не менее 37%, обладавший выраженным вкусом горчицы, уксуса и красного перца.
Диабетический – майонез с нежным вкусом и массовой долей жира не менее 66%, в состав которого вместо сахара входил ксилит. Предназначался для использования в детском и диетическом питании.
Дружба – острый майонез, вырабатывавшийся с добавлением перечного пюре, а также экстрактов петрушки, укропа и сельдерея.
Кавказский – пряный майонез, вырабатывавшийся с добавлением томатов, чёрного и красного перца, сунели и др.
Карпаты – диетический майонез с массовой долей жира не менее 50%, характеризовавшийся нежным вкусом.
Любительский – столовый пастообразный майонез жирностью не менее 47% с пониженным содержанием горчичного порошка (0,25%), отличавшийся мягким вкусом.
Молочный – столовый 67%-ной жирности майонез с пониженным содержание яичного порошка и горчицы, обладавший нежным, слегка острым, кисловатым вкусом.
Московский – майонез, вырабатывавшийся с добавлением красного горького перца и соуса.
Огонёк – острый майонез, вырабатывавшийся с добавлением томатной пасты, красного, горького и сладкого перца.
Праздничный – острый майонез с пикантным вкусом и ароматом, вырабатывавшийся с добавлением красного и чёрного перца, чеснока, кориандра, орехов и других специй.
Ратунда – майонез, вырабатывавшийся с добавлением соуса.
С кардамоном – пряный майонез с содержанием жира не менее 67%, вырабатывавшийся с добавлением кардамона.
С перцем – пряный майонез с содержанием жира не менее 67%, вырабатывавшийся с добавлением чёрного молотого перца и экстракта чёрного перца.
С тмином – пряный майонез с содержанием жира не менее 67%, вырабатывавшийся с добавлением тмина.
Салатный – низкокалорийный острый майонез с массовой долей жира не менее 37%, обладавший выраженным вкусом горчицы, уксуса и красного перца.
Южный – майонез, вырабатывавшийся с добавлением соуса.
Обыкновенная – сметана 30%-ной жирности, вырабатывавшаяся сквашиванием нормализованных сливок. Выпускалась высшего и 1-го сорта.
Жирная – сметана 36%-ной жирности, вырабатывавшаяся исключительное из свежих нормализованных пастеризованных сливок.
Маложирная – сметана 20- и 25%-ной жирности, предназначавшаяся для потребителей, которым противопоказаны жирные продукты.
Ацидофильная – сметана 20%-ной жирности, вырабатывавшаяся из пастеризованных сливок подсквашиванием их закваской, приготовленной на чистых культурах ацидофильной палочки и ароматообразующего стрептококка.
Белковая – сметана, обогащённая молочным белком.
Вильнюсская – сметана, содержавшая большое количество белковых веществ и пониженное количество жира. В качестве белковых обогатителей использовалось сгущённое пастеризованное обезжиренное молоко без сахара. Содержание жира в вильнюсской сметане</b> – не менее 25% жира.
Десертная – сметана жирностью 20% и 25% с вкусовыми и ароматическими наполнителями. Выпускалась следующих видов: фруктово-ягодная (сахара не менее 10% и сухих веществ не менее 40%), кофейная (7,5%сахара и 1% кофе), шоколадная (7,5%сахара и 2% какао).
Детская – сметана 30%-ной жирности, предназначавшаяся для питания детей дошкольного и школьного возраста. В отличие от обычной «детская» сметана содержала в своём составе 10% растительного жира. Для заквашивания используют закваску из культур ацидофильной палочки и ароматобразующего стрептококка в количестве 20%.
Диетическая – сметана 10%-ной жирности, вырабатывавшаяся из нормализованных пастеризованных сливок сквашиванием их заквасками, приготовленными на чистых культурах мезофильных и термофильных молочнокислых стрептококков. Производилась термостатным или резервуарным способами.
Домашняя – сметана 23%-ой жирности с молочно-белковым обогатителем, вырабатывавшаяся из пастеризованных нормализованных сливок, сухого цельного молока путём сквашивания закваской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых бактерий.
Здоровье – сметана с содержанием жира 30% (в том числе 10% молочного и 20% растительного жира), предназначавшаяся для заправки первых блюд, запеканок, блюд из творога, оладий и т.д.
Крестьянская – сметана жирностью 14% и 18%, обогащённая казеинатом натрия (в количестве 0,5%).
Любительская – сметана 40%-ой жирности, вырабатывавшаяся сквашиванием пастеризованных гомогенизированных сливок повышенной жирности. Отличалась плотной консистенцией, что позволяло фасовать её в бумажные коробочки. На сорта не подразделялась.
Московская – сметана 25%-ной жирности, обогащённая молочным белком.
Особая – сметана жирностью 10% и 20%, при производстве которой в качестве основных жиросодержащих компонентов использовались молочный жир и топлёное масло, а также сливки, сухое и свежие молоко. При выработке сметаны 10% жирности для улучшения качества в смесь для восстановленных сливок вносили небольшие дозы солей (0,05%) натрия фосфорнокислого или лимоннокислого.
Столичная – сметана 30%-ой жирности с повышенным содержанием СОМО (за счёт добавки сухого обезжиренного молока), вырабатывавшаяся и введение в закваску ацидофильной палочки.
Столовая – сметана 15% жирности, вырабатывавшаяся с добавлением молочно-белковых добавок (жидкого казеината натрия). Предназначалась для потребителей, которым противопоказаны жирные продукты.
Студенческая – сметана 10%-ой жирности, при производстве которой для повышения биологической ценности применяли различные молочно-белковые добавки: молоко коровье сухое обезжиренное, молоко сгущенное обезжиренное, казеинат натрия влажный творожный, казеинаты пищевые растворимые, белок молочный пищевой свежий, концентрат натурального казеина жидкий и сухой, концентрат структурирующий пищевой.
Южная – сметана 8%-ной жирности, вырабатывавшаяся из нормализованных сливок с добавлением сухого обезжиренного молока путём сквашивания закваской из чистых культур молочнокислого стрептококка, ацидофильной палочки, бифидобактерий.
Обыкновенный – кефир с содержанием жира 3.2%, вырабатывавшийся из пастеризованного коровьего молока путём сквашивания его закваской, приготовленной на кефирных грибках или специально подобранных чистых культурах, вызывающих молочнокислое и спиртовое брожение.
Вкус: чистый, кисломолочный, освежающий.
Консистенция: однородная вязкая.
Цвет: молочно-белый, слегка кремовый, равномерный по всей массе.
Жирный – кефир с содержанием жира 6%, вырабатывавшийся из гомогенизированной смеси молока и сливок.
Вкус: чистый, кисломолочный, освежающий.
Консистенция: однородная вязкая.
Цвет: молочно-белый, слегка кремовый, равномерный по всей массе.
Маложирный – кефир с содержанием жира 2.5% и 1%, вырабатывавшийся из пастеризованного коровьего молока.
Вкус: чистый, кисломолочный, освежающий.
Консистенция: однородная полужидкая.
Цвет: молочно-белый, слегка кремовый, равномерный по всей массе.
Нежирный – кефир, вырабатывавшийся из обезжиренного молока.
Вкус: чистый, кисломолочный, освежающий.
Консистенция: однородная жидкая.
Цвет: молочно-белый, слегка кремовый, равномерный по всей массе.
Фруктовый – кефир с содержанием жира 2.5% и 1%, вырабатывавшийся с добавлением сахара и фруктово-ягодных наполнителей (сиропы, варенье, повидло и ягоды быстрозамороженные и сублимационной сушки).
Вкус: кисломолочный с привкусом вносимых добавок.
Консистенция: однородная полужидкая.
Цвет: обусловлен окраской фруктового сиропа.
Таллинский – кефир с содержанием жира 1% и 0% с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ (не менее 11% вместо 8%).
Вкус: чистый, кисломолочный, освежающий.
Консистенция: однородная жидкая.
Цвет: молочно-белый, слегка кремовый, равномерный по всей массе.
Особый – кефир с содержанием жира 1%, вырабатывавшийся из смеси молока цельного, обезжиренного и молочно-белковых концентратов (казеината натрия), сквашенного закваской, приготовленной на кефирных грибках.
Вкус: чистый, кисломолочный, освежающий.
Консистенция: однородная, слегка вязкая.
Цвет: молочно-белый, слегка кремовый, равномерный по всей массе.
Витаминизированный – кефир с содержанием жира 3.2%, 2.5%, 1% и 0%, вырабатывавшийся с добавлением аскорбиновой кислоты (витамина «С») .
Бельцкий – молдавский напиток однопроцентной жирности, вырабатывавшийся из пахты с добавлением сгущённой пахты и сливок путём сквашивания мезофильными стрептококками и ацидофильной палочкой.
Вильнюс – литовский напиток, вырабатывавшийся путём сквашивания пахты в смеси с обезжиренным молоко и добавлением плодово-ягодного сиропа. Продукт содержал 4,4% сахара.
Вита – лечебно-профилактический напиток, вырабатывавшийся из пахты с применением сухого бактериального препарата "Бифилакт-А", содержащего бифидобактерий и ацидофильную палочку. Напиток обладал антагонистической активностью к посторонней, в т.ч. болезнетворной микрофлоре желудочно-кишечного тракта, повышал защитные функции организма, разрушал вредные продукты обмена, обладал антиопухолевым действием и улучшал процесс пищеварения.
Гянджлик – азербайджанский напиток, вырабатывавшийся из цельного молока и сливок сквашиванием приготовленной на чистых культурах термофильных молочнокислых бактерий закваской, с добавлением сахара и ягодного сиропа (вишнёвого, малинового, айвового и др.).
Вкус: приятный кисломолочный, обусловленный вкусом внесённых сиропов.
Цвет: равномерный по всей массе.
Консистенция: однородная, сметанообразная.
Десертный – кисломолочный напиток с привкусом и ароматом вводимого сиропа, вырабатывавшийся с использованием чистых культур ацидофильной и болгарской палочек. Напиток можно было употреблять в качестве диетического, а разнообразие сиропов позволяло вырабатывать его с разными вкусами, цветом и ароматом.
Десертный школьный – молочно-фруктовый напиток, вырабатывавшийся по технологии напитка «Десертный» с дополнительным внесением 5% сахара в виде сахарного сиропа или увеличением дозы фруктово-ягодных сиропов до 10%, что придавало напитку высокую питательность (при сохранении его диетических свойств).
Вкус: кисломолочный, в меру сладкий вкус с выраженным привкусом и ароматом вводимого сиропа.
Консистенция: жидкой сметаны, нежная однородная.
Днепровский – украинский напиток, вырабатывавшийся путём сквашивания пахты чистой культурой мезофильных молочнокислых стрептококков. Напиток «Днепровский» был практически аналогичен пахте сквашенной.
Дугоб – напиток из обезжиренного молока или пахты, сквашенных закваской из мезофильных стрептококков и болгарской палочки. Напиток выпускался солёным (1% соли) и несолёным.
Вкус: чистый кисломолочный.
Консистенция: однородная с мелкими частицами белка.
Жемайчю – литовский напиток однопроцентной жирности, вырабатывавшийся из пахты с добавлением сухого обезжиренного молока и (или) сливок с заквашиванием чистыми культурами молочнокислых стрептококков.
Здоровье – напиток, вырабатывавшийся из смеси нормализованного молока с солодовым экстрактом путём сквашивания чистыми культурами кефирных грибков и ацидофильной палочки.
Срок реализации: не более 36 ч. с момента выработки.
Коломенский – напиток 2,5%-ной (а также 1% и 0%) жирности, вырабатывавшийся из пастеризованного нормализованного или обезжиренного молока с добавлением (или без добавления) сахара, плодовых и ягодных сиропов путём сквашивания закваской, приготовленной на чистых культурах болгарской палочки и ароматизирующих стрептококков.
Вкус: приятный кисломолочный.
Консистенция: однородная, сметанообразная.
Кофейный – напиток из свежей сладкой пахты с добавлением сахара и кофе.
Вкус: выраженный кофейный, в меру сладкий, приятный.
Срок реализации: не более 24 ч. с момента выпуска.
Лапте-акру – молдавский диетический кисломолочный продукт, вырабатывавшийся из смеси молока и сливок. Выпускался натуральным без вкусовых и ароматических наполнителей, а также сладким и с добавлением вишнёвого сиропа.
Вкус: чистый кисломолочный.
Консистенция: прочная однородная.
Цвет: молочно-белый (для плодово-ягодного: цвет обусловлен введённым сиропом).
Любительский – напиток, вырабатывавшийся из пастеризованного обезжиренного молока, сквашенного закваской на чистых культурах молочнокислых термофильных стрептококков и ароматообразующих бактерий. Напиток был рекомендован для диетического питания.
Вкус: приятный кисломолочный.
Молодость – напиток, вырабатывавшийся из обезжиренного пастеризованного молока с добавлением сухого обезжиренного молока сквашиванием заквасками, приготовленными на чистых культурах термофильного молочнокислого стрептококка и болгарской палочки.
Вкус: чистый кисломолочный с привкусом топлёного молока (при добавлении сахара: в меру сладкий).
Консистенция: однородная, сметанообразная.
Московский – напиток однопроцентной жирности, вырабатывавшийся из сливок и молока (обезжиренного, цельного, сухого цельного, сухого обезжиренного, сгущённого обезжиренного) путём сквашивания чистыми культурами ацидофильной палочки. Продукт выпускался сладким и без сахара.
Вкус: чистый кисломолочный.
Цвет: молочно-белый.
Консистенция: однородная сметанообразная.
Срок реализации: 24 часа.
Новинка – напиток полуторопроцентной жирности, вырабатывавшийся из смеси сгущённой пахты и цельного молока, сквашенной закваской на чистых культурах молочнокислых стрептококков.
Вкус: чистый кисломолочный, без посторонних привкусов.
Консистенция: однородная, напоминающая жидкую сметану со свойственным данному продукту вязкостью и тягучестью.
Цвет: белый, со слегка желтоватым оттенком, равномерный по всей массе.
Срок реализации: 36 часов с момента выработки.
Прохлада – напиток из сыворотки, вырабатывавшийся из пастеризованной осветленной молочной сыворотки (полученной при производстве творога), сквашенной чистыми культурами болгарской и ацидофильной палочек и молочными дрожжами (сбраживающими лактозу), с добавлением вкусовых наполнителей. Выпускался сладким и плодово-ягодным.
Вкус: кисло-сладкий освежающий.
Консистенция: однородная жидкая с незначительным осадком.
Цвет: коричневый.
Русский – кисломолочный напиток, вырабатывавшийся из смеси пастеризованного нормализованного молока и казеината натрия общего назначения (или влажного творожного) с добавлением (или без добавления) плодовых и ягодных сиропов путём сквашивания закваской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых стрептококков. В зависимости от внесённых вкусовых наполнителей напиток «Русский» выпускался двух видов: напиток «Русский» и напиток «Русский» плодово-ягодный.
Свежесть – напиток жирностью 0,7%, вырабатывавшийся из пастеризованной пахты путём сквашивания её закваской, приготовленной из смеси чистых культур молочнокислых бактерий: термофильных молочнокислых стрептококков, болгарской палочки и слизистых рас ацидофильной палочки.
Вкус: чистый кисломолочный, без посторонних привкусов.
Консистенция: однородная, без крупинок жира, в меру вязкая.
Цвет: белый, со слегка желтоватым оттенком.
Славянский – напиток, вырабатывавшийся из смеси нормализованного молока с солодовым экстрактом путём сквашивания чистыми культурами мезофильных и термофильных стрептококков, с добавлением плодово-ягодных сиропов.
Срок реализации: не более 36 ч. с момента выработки.
Снежок – высокопитательный кисломолочный напиток, вырабатывавшийся из пастеризованного и гомогенизированного молока, сквашенного чистыми культурами термофильных стрептококков и болгарской палочки, с добавлением сахара, плодово-ягодных сиропов или пюре. Все виды сиропов, применявшихся для «Снежка» приготовливались из натуральных фруктов и ягод. Выпускался напиток сладким (жирностью 2,5%) и плодово-ягодным однопроцентной жирности (клубничный, малиновый, вишневый, черносмородиновый, лимонный, апельсиновый и пр.).
Вкус: сладкий кисломолочный, с различными оттенками и ароматами фруктов и ягод (в зависимости от используемых сиропов).
Консистенция: однородная сметанообразная, довольно плотная (позволяющая наливать различные виды фруктового напитка слоями).
Сывороточный с томатным соком – напиток, вырабатывавшийся из пастеризованной осветлённой молочной сыворотки с добавлением томатного сока и соли.
Вкус: кисловато-солоноватый с привкусом томатов.
Консистенция: однородная (после перемешивания).
Цвет: оранжевый.
Угличский – лечебно-профилактический напиток, вырабатывавшийся из пахты (либо обезжиренного молока или их смеси) с использованием сухого бактериального препарата "Бифилакт-Д", содержащего бифидобактерии и молочнокислые стрептококки. Рекомендовался для применения после лечения антибиотиками и перенесённых желудочно-кишечных заболеваний.
Школьный – киргизский напиток жирностью 6,5%, вырабатывавшийся из пахты с внесением сахара и плодово-ягодных сиропов и заквашиванием закваской чистых культур болгарской и ацидофильной палочки и термофильных молочнокислых стрептококков.
Юбилейный – напиток 3,2%-ной (а также 2,5%, 1% и 0%) жирности, вырабатывавшийся из пастеризованного нормализованного или обезжиренного молока с добавлением (или без добавления) сахара, плодовых и ягодных сиропов путём сквашивания закваской, приготовленной на чистых культурах термофильных и мезофильных молочнокислых стрептококков. Выпускался следующих видов: напиток «Юбилейный», напиток «Юбилейный» сладкий, напиток «Юбилейный» плодово-ягодный.
Вкус: чистый кисломолочный (при выработке напитка с плодово-ягодными наполнителями: соответствующий вкусу и аромату введенного наполнителя).
Цвет: равномерный по всей массе молочно-белый (для плодово-ягодного: цвет обусловлен введённым сиропом).
Южный – кисломолочный жаждоутоляющий напиток, вырабатывавшийся из цельного пастеризованного молока, сквашенного молочнокислыми бактериями: термофильными стрептококками и болгарской палочкой (в соотношении 4:1). Этот продукт отличался от «Южной» простокваши тем, что его изготавливали резервуарным способом.
Вкус: приятный кисломолочный, более кислый, чем у кефира.
Консистенция: однородная, сметанообразная.
Обыкновенная – простокваша из нормализованного пастеризованного молока, сквашенного чистыми культурами молочнокислых стрептококков.
Вкус: нежный кисломолочный, с выраженным привкусом пастеризации
Сгусток: плотный, без газообразования
Цвет: молочно-белый.
Жирность: 1, 2.5, 3.2%.
Ряженка – простокваша из нормализованного топлёного молока, сквашенного чистыми культурами термофильных молочнокислых стрептококков с добавлением или без добавления болгарской палочки.
Вкус: своеобразный сладковатый с привкусом топлёного молока.
Консистенция: сметанообразная.
Сгусток: может быть нарушенным.
Цвет: выраженный кремовый с буроватым оттенком, равномерный по всей массе.
Жирность: 1, 2.5, 4%.
Варенец – простокваша из стерилизованного или топлёного молока, сквашенного чистыми культурами термофильных молочнокислых стрептококков с добавлением или без добавления болгарской палочки.
Вкус: кисловатый со сладковатым привкусом томлёного молока.
Консистенция: плотная, слегка вязкая.
Сгусток: может быть нарушенным.
Цвет: выраженный кремовый с бурым оттенком, характерным для топлёного молока.
Жирность: 3.2%.
Мечниковская – простокваша из нормализованного пастеризованного молока, сквашенного чистыми культурами молочнокислых стрептококков и болгарской палочки (в соотношении 4:1).
Вкус: выраженный кисловатый.
Сгусток: более плотный, чем у обычной простокваши.
Цвет: белый.
Жирность: 4%.
Ацидофильная – простокваша из нормализованного пастеризованного молока, сквашенного чистыми культурами молочнокислых стрептококков и ацидофильной палочки (в соотношении 5:1).
Вкус: приятный кисломолочный.
Сгусток: слегка тягучий.
Южная – простокваша из нормализованного пастеризованного молока, сквашенного чистыми культурами термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской палочки (в соотношении 1:3) с добавлением или без добавления дрожжей, сбраживающих лактозу.
Вкус: кисловатый (кислее, чем у простокваши других видов), щиплющий, освежающий.
Консистенция: сметанообразная, слегка вязкая, более нежная (чем у обычной простокваши).
Сгусток: слегка тягучий.
Цитрусовая – простокваша из нормализованного пастеризованного молока, сквашенного чистыми культурами молочнокислых стрептококков с добавлением цитрусового наполнителя.
Вкус: кисломолочный с привкусом цитрусового наполнителя.
Цвет: белый, с желтоватым оттенком.
Жирность: 1%.
Слоёная – простокваша из нормализованного пастеризованного молока, сквашенного чистыми культурами молочнокислого стрептококка и болгарской палочки с добавлением джема или варенья. Данная простокваша состояла из равных слоёв джема или варенья, расположенных на дне баночки, и плотного сгустка простокваши, находящегося сверху.
Вильнюсская – простокваша из обезжиренного молока с добавлением к нему сгущённого или сухого обезжиренного молока путём сквашивания его закваской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых стрептококков мезофильных и термофильных рас, болгарской и ацидофильной палочек.
Абрикосы со сливками – сливочное мороженое, смешанное с фруктовым пюре, приготавливаемым из абрикосовой кураги. Количество фруктового пюре: 3% от массы готового продукта.
Состав: сушёные абрикосы, смесь сливочного мороженого, сахар, агар.
Антарктида – мороженое с использованием инвертного сиропа с повышенной долей желирующего крахмала (не менее 2,5% от массы продукта).
Состав: молоко 3,2%-ной жирности, несолёное сливочное масло, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, инвертный сироп, ванилин, желирующий картофельный крахмал, вода.
Аромат чая – мороженое на молочной основе с добавлением чайной вытяжки, имевшее характерный привкус концентрированного чая.
Состав: сгущённое цельное молоко с сахаром (либо нежирное сгущённое молоко со 20%-ными сливками/сливочным маслом), чай экстра или высшего сорта, агар, гвоздика.
Ароматическое – мороженое на основе сахарного сиропа, вырабатывавшееся с использованием ароматических эссенций и лимонной кислоты.
Состав: свекловичный сахар, инвертный сироп (иногда его заменяли патокой или глюкозой), ароматические эссенции, агар, лимонная кислота.
Белоснежка - мороженое на основе обезжиренного молока с массовой долей СОМО 12%.
Состав: цельное (либо сгущённое с сахаром) обезжиренное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахар, желирующий картофельный крахмал, ванилин.
Бодрость – мороженое специального назначения на основе творожной осветлённой сыворотки с добавлением пюре чёрной смородины, сахара и лимонной кислоты. В процессе фризерования смесь вместо воздуха насыщали кислородом.
Бородино – одна из разновидностей «Лакомки». Появление этого вида пломбира было вызвано форс-мажором, связанным с неожиданной погодной аномалией в Латинской Америке, и, как следствие, снижением импорта какао-бобов из данного региона. Выходом из создавшейся ситуации стало глазирование пломбира вспененным крем-брюле.
Цена: 23 коп. (за 100 г.)
Состав: пломбирная смесь, глазурь (из сливочного масла и сиропа крем-брюле).
Буратино – молдавское мороженое, вырабатывавшееся из смеси сгущённой и свежей пахты с добавлением плодово-ягодного пюре и соков, сливок, сахара и ванилина.
В вафельных трубочках – мороженое, которое получали путём расфасовки сливочного мороженого в вафельные трубочки, изготавливавшиеся из пшеничной муки, сахара, растительного масла, питьевой соды и ванилина.
Состав: сливочное мороженое, вафельная трубочка.
В сахарных рожках – мороженое, которое производили путём расфасовки сливочного мороженого в сахарные рожки, изготавливавшиеся из пшеничной муки, сахара, цельного молока, меланжа из куриных яиц и несолёного сливочного масла.
Состав: сливочное мороженое, сахарный рожок.
В тарталетках – мороженое, которое вырабатывали путём расфасовки сливочного мороженого в тарталетки (корзиночки), изготавливавшиеся из пшеничной муки, сахара, сливочного масла I сорта, куриных яиц и поваренной соли.
Состав: молочная смесь, тарталетка из песочного теста.
Весма – мороженое с пониженным содержанием сахара на основе творожной сыворотки с добавлением лимонного ароматизатора.
Состав: обезжиренная творожная сыворотка, лимонная эссенция, сахар, желатин, лимонная кислота.
Цена: 9 копеек.
Весеннее – мороженое на основе молочного сырья с добавлением вкусовых наполнителей - натурального мёда (13% от массы готового продукта) и берёзового сока (8%).
Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сливки 20%, сливочное крестьянское масло, цельное сгущённое молоко с сахаром, сухое цельное молоко, натуральный мёд, берёзовый сок, сахар, агароид, ванилин.
Виорика – молдавское мороженое, вырабатывавшееся из смеси сгущённой и свежей пахты с добавлением сливок, сахара и ванилина.
Виноградное – плодово-ягодное мороженое, вырабатывавшееся с использованием виноградных сиропов (концентратов, концентрированных соков).
Восточное – сливочное мороженое с добавлением вкусовых и ароматических добавок (фруктов, ягод, карамели, печенья, орехов, специй). Количество добавок: 20% от массы готового продукта.
Состав: молочная смесь, фрукты и ягоды, карамель (леденцы, или кондитерская помадка), печенье, ядро ореха, корица, гвоздика, мускатный орех.
Гоголь-моголь – мороженое на молочной основе с желтками свежих куриных яиц, выпускавшееся в двух вариантах: ванильном и шоколадном.
Состав: молоко 3,2-ной жирности, желтки куриных яиц, сахар, ванилин (или какао-порошок), пищевой желатин.
Гуна – мороженое, при производстве которого в качестве основного сырья использовалось молочное с добавлением плодово-ягодного сиропа.
Десертное – латвийское двухслойное мороженое, один слой которого был плодово-ягодным (чаще вишнёвым), а другой - кремом-брюле.
Десертное порционное – мороженое, представлявшее собой различного вида пломбир, который отпускали с плодами и ягодами, орехами, гарнирами и другими вкусовыми и ароматическими веществами. Плоды и ягоды могли быть использованы в свежем, консервированном виде (замороженные), а также в виде варенья (целые ягоды, кусочки плодов). Джем, повидло и конфитюр при отпуске порционного десертного мороженого не применяли. Оформление и отпуск десертного порционного мороженого производился в специализированных магазинах, кафе, ресторанах и столовых. Ассортимент «Десертного» включал в себя следующие наименования: «планета», «комета», «восток», «весна», «гранат», «спутник», «космос», «северное сияние», «арктика», «праздничное», «радуга», «солнышко», «с новым годом», «ёлочка», «золотая осень», «айсберг».
Детское – сливочное мороженое, обогащённое витамином «С» за счёт введения натурального апельсинового сока.
Диетическое – мороженое, вырабатывавшееся путём заквашивания смеси натуральной закваской, приготовленной на кефирных грибках, в результате чего получалось мороженое с ароматом и вкусом сладкого кефира.
Состав: сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, молочная закваска, сахар.
Днестровское – мороженое, вырабатывавшееся из плодово-ягодного сырья, смешанного в равном соотношении с молочной обезжиренной основой. При этом в качестве плодово-ягодного сырья могли использоваться пюре и соки малины, клубники, айвы и других плодов и ягод, обладающих выраженным вкусом и ароматом.
Донское – мороженое, при производстве которого в качестве основного сырья использовались пахта, молочное и плодово-ягодное сырьё с добавлением кондитерского жира.
Состав: плодово-ягодное пюре, сливки, пахта, сухое обезжиренное молоко, сгущенное цельное молоко, коровье масло, кондитерский жир, сахар, желирующий картофельный крахмал, ванилин.
Жемчужина Дона – мороженое повышенной питательной и диетической ценности, обладающее лечебными свойствами, с приятным вкусом и кремовым цветом.
Состав: цельное молоко, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сливки, сливочное масло, виноградный экстракт, натуральный пчелиный мёд.
Цена: 37 коп. (за 100 г.)
Забава – двухслойное мороженое, при производстве которого в качестве основного сырья использовались молочные, сливочные, либо пломбирные смеси двух соответствующих разновидностей, отличающихся по цвету.
Загадка – двухслойное сливочное мороженое в глазури.
Зилите – латвийское нежирное мороженое.
Состав: цельное обезжиренное молоко, сухого обезжиренное молоко, сахар, сироп крем-брюле, желатин.
Золотая осень – мороженое на основе творожной сыворотки с добавлением овощей: свеклы, моркови, томатов.
Состав: творожная сыворотка (сухая, сгущённая или сгущённая с сахаром), овощной наполнитель (пюре/порошок свёклы, либо пюре/сок моркови, либо томат-паста), желирующий картофельный крахмал или желатин, сахар.
Золотой початок – молдавское мороженое 5%-ной жирности, вырабатывавшееся на основе молочного сырья с добавлением жидкого кукурузного сиропа (37,5% от массы продукта) и лимонной кислоты.
Каштан – киевское мороженое в виде «трубочки» в шоколаде и с орехами.
Кислинка – мороженое (2,5%), вырабатывавшееся на молочной основе с введением закваски, приготовленной на кефирных грибках. Для приготовления закваски использовались живые и сухие кефирные грибки.
Кисломолочное – мороженое, вырабатывавшееся с использованием молочного сырья, в которое вводили закваску, приготовленную на чистых культурах молочнокислых бактерий с добавлением плодово-ягодного сырья (клубники, малины, чёрной смородины). В процессе фризерования смесь насыщали кислородом.
Кисло-сладкое – мороженое с использованием концентратов сыворотки и фруктов.
Состав: молочная (творожная, или подсырная) сыворотка, сливовый (абрикосовый, или яблочный) сок либо пюре из яблок (крыжовника, или земляники), сахар, желирующий картофельный крахмал.
Клубника со сливками – мороженое, вырабатывавшееся из клубничной смеси, смешанной в равных соотношениях с высокожирной (20% жира) молочной основой.
Клюквенное витаминизированное – разновидность фруктового мороженого, изготавливавшаяся в двух вариантах: с орехами (или со сладким миндалем) и с корицей. Особенностью этих видов мороженого являлось наличие в них витамина «С» и хорошие вкусовые качества благодаря сочетанию вкуса клюквы с орехом или с корицей.
Состав: клюквенное пюре, сок, сахар, молотая корица (либо ореховое или миндальное пралине), агар.
Кодры – молдавское мороженое 5%-ной жирности с орехами, при производстве которого вместо сахара использовался жидкий кукурузный сироп (37,5% от массы продукта).
Кофе со сливками – мороженое, отличавшееся от обычного молочно-кофейного мороженого несколько меньшим содержанием жира, более нежной структурой и сильным ароматом натурального кофе.
Состав: сливки 20%-ной жирности (либо сгущённое цельное молоко с сахаром), сгущённое нежирное молоко (с сахаром), натуральный кофе, пищевой желатин, ванилин.
Кофейное – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с повышенной массовой долей натурального кофе (3% от массы готового продукта).
Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, 20%-ные сливки, сливочное крестьянское масло, цельное сгущённое молоко с сахаром, сухое обезжиренное молоко, сахар, кофе (порошок).
Цена: 15 коп. (за 100 г.)
Крем-брюле – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с характерным карамельно-ванильным вкусом, вырабатывавшееся из сгущённого молока, сахара и воды.
Состав: молочная смесь, сахарный песок.
Цена: 15 коп. (за 100 г.)
Лакомка – пломбир цилиндрической формы, покрытый толстым слоем взбитого и насыщенного воздухом шоколада. Отличительной особенностью данного вида мороженого являлось то, что глазурь наносилась не на поточной линии, а методом окунания.
Состав: пломбирная смесь, шоколадная глазурь (сливочное масло, сахар, какао-порошок).
Цена: 28 коп. (за 100 г.)
Ленинградское – мороженое, вырабатывавшееся из сливочного мороженого и шоколадной глазури. Допускалось также оформление поверхности глазированного брикета небольшим количеством крема (5% от массы брикета). Количество глазури: 15% от массы готового продукта.
Состав: молочная смесь, шоколадная глазурь, крем.
Цена: 22 коп.
Летнее – разновидность плодово-ягодного мороженого в шоколадной глазури, вырабатывавшееся из смеси, содержащей пюре и сок вишни.
Лето – мороженое с пониженным содержанием сахарозы и жира, вырабатывавшееся на основе молочной сыворотки (или обезжиренного молока) с добавлением ароматической эссенции.
Состав: обезжиренная творожная сыворотка, сахар, желатин, лимонная эссенция, лимонная кислота.
Мальвина – сливочное либо пломбирное мороженое с массовой долей сахарозы не менее 12%.
Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, несолёное сливочное масло, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, патока, сахар, ванилин.
Цена: 15 коп. (за 100 г.)
Марите – латвийское двухслойное мороженое, один слой которого был плодово-ягодным (чаще вишнёвым), а другой представлял собой сливочно-шоколадную смесь.
Медок – мороженое с яичным белком и мёдом.
Метелица – мороженое с пониженной массовой долей СОМО (7%).
Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сливочное несолёное масло, сгущённое цельное молоко с сахаром, сухое цельное молоко, сахар, стабилизатор, ванилин.
Цена: 18 коп. (за 100 г.)
Миндальное – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с добавлением сладкого миндаля: в виде кусочков либо в виде пасты. Для улучшения вкуса мороженого ореховые ядра предварительно обжаривали в цилиндрических обжарочных барабанах.
Состав: молочная смесь, миндаль.
Молочно-белковое – мороженое на молочной основе с массовой долей жира 2% и СОМО 12%.
Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сухое обезжиренное молоко, несолёное сливочное масло, сахар, кукурузный крахмал, ванилин.
Молочное – мороженое с содержанием не менее 3,5% жира и 16% сахара, вырабатывавшееся на основе молочной смеси по одной из 20 возможных рецептур производства молочного мороженого.
Состав №1: цельное молоко 3,2-ной жирности, несолёное сливочное масло (82,5%), сгущённое нежирное молоко с сахаром, сахар, агар.
Цена: 10 коп. (за 100 г.)
Морковное витаминизированное – любительское овощное мороженое из морковного пюре с добавлением витамина «С». В качестве витаминной добавки использовалась аскорбиновая кислота или экстракты из шиповника и чёрной смородины.
Состав: морковь, сахар, агар, лимонная кислота, витамин «С».
Мороженое из вина – освежающая разновидность фруктового мороженого, вырабатывавшееся на основе столового сухого вина. Из-за наличия спирта, мороженое характеризовалось слабой устойчивостью в отношении таяния.
Состав: марочное столовое сухое вино (белое или красное), сахар, агар, лимонная кислота.
Морозко – сливочное, либо пломбирное мороженое с пониженным содержанием сахарозы и жира.
Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сливочное несолёное масло, сгущённое цельное молоко с сахаром, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахар, желатин, агароид.
Цена: 18 коп. (за 100 г.)
Московское – сливочное мороженое, вырабатывавшееся на молочной основе с использованием желтков свежих куриных яиц, растёртых с сахаром.
Состав: желтки куриных яиц, цельное молоко 3,2%-ной жирности, сгущённое цельное молоко с сахаром, сухое обезжиренное молоко, несолёное сливочное масло, сахар, желатин, ванилин.
Московское порционное – мороженое, приготавливавшееся в торговой сети на основе пломбира или сливочного мороженого, с различными гарнирами, сиропами, соками, ягодами, взбитыми сливками и т.п. Ассортимент «Московского» включал в себя следующие наименования: «шоколадно-ореховое», «ореховое», «орехово-клубничное», «клубнично-апельсиновое», «фруктовое», «с плодами, ягодами и орехами», «коньячный аромат», «гвоздика».
Мягкое – порционное мороженое, которое получали в результате замораживания смеси мороженого во фризерах. Для выработки мягкого мороженого обычно использовали сливочную смесь с содержанием 36% сухих веществ, в том числе: 10% молочного жира, 10% сухого обезжиренного молочного остатка и 16% свекловичного сахара. Продавали мороженое сразу же по выходе из фризера.
Для получения различного ассортимента мягкого мороженого использовались разнообразные вкусовые и ароматические вещества, гарниры, плоды и ягоды, добавлявшиеся в отдельные порции при отпуске потребителю. Название «мягкого мороженого» зависело от вида используемого сырья: «шоколадное», «миндальное», «ореховое», «шоколадно-ореховое», «клубничное», «малиновое», «абрикосовое», «вишнёвое», «черносмородиновое», «коньячное», «ликёрное».
Новинка – мороженное из обезжиренного молока с добавлением кондитерского жира.
Состав: сгущённое обезжиренное молоко с сахаром, кондитерский жир, агароид.
Ореховое – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с добавлением орехов: в виде кусочков (дроблёные) или в виде пасты. Для улучшения вкуса мороженого ореховые ядра предварительно обжаривали в цилиндрических обжарочных барабанах.
Состав: молочная смесь, орехи (фундук, фисташки, грецкие, земляные).
Оригинальное – мороженое на молочной основе с добавлением не менее 5% (по отношению к массе продукта) концентратов творожной сыворотки и не менее 1-1½% овощей (свёклы, моркови либо томатов).
Пингвин – разновидность плодово-ягодного мороженого в шоколадной глазури, вырабатывавшееся из смеси, содержащей плодово-ягодный сок или пюре.
Пирожное из мороженого – мороженое, вырабатывавшееся с использованием различных отделочных и выпеченных полуфабрикатов. Форма выпускавшихся изделий была овальной, круглой, квадратной, прямоугольной и т.п. Из полуфабрикатов, используемых для выработки пирожных, чаще всего применяли бисквит, вафли, тарталетки, песочные лепёшки, сливочные кремы, взбитые сливки с сахаром, взбитые запечённые белки (меренги), ореховое пралине, шоколадную глазурь, желе, фрукты и ягоды свежие, в сахаре, цукаты, варенье и т.п. В зависимости от вида мороженого и используемых отделочных полуфабрикатов пирожные из мороженого имели следующие наименования: «московское», «ленинградское», «шоколадное», «песочное», «бисквитное», «крем-брюле», «картошка», «миндальное», «ореховое», «фруктовое» «слоёное», «южное», «десертное», «ассорти», и др.
Плодово-ягодное – мороженое на основе сахарного сиропа и фруктов. Название плодово-ягодного мороженого (клубничное, вишнёвое, апельсиновое, мандариновое и т.п.) зависело от плодов и ягод, использованных при выработке плодово-ягодной смеси.
Состав: сок и/или пюре из фруктов и/или ягод, сахар, стабилизатор (крахмал, мука, желатин, или агароид), лимонная кислота
Цена: 15 коп. (за 100 г.)
Пломбир – мороженое с содержанием не менее 15% жира и 16% сахара, вырабатывавшееся на основе молочной смеси по одной из 6 возможных рецептур производства пломбирного мороженого.
Состав №3: цельное молоко 3,2-ной жирности, несолёное сливочное масло (82,5%), сгущённое цельное молоко с сахаром, сахар, агар.
Цена: 20 коп. (за 100 г.)
Полюс – мороженое с пониженным содержанием сахарозы и жира и повышенной массовой долей желирующего крахмала.
Состав: молоко 3,2%-ной жирности, сливки 40%, сливочное крестьянское масло, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахар, желирующий картофельный крахмал, ванилин.
Прохлада – разновидность плодово-ягодного мороженого, характеризуемая повышенным содержанием сухих веществ плодово-ягодного сырья (3,5%) и сахарозы (30%), а также повышенной взбитостью.
Рулет – свёрнутое в трубку изделие, в котором слой мороженого чередуется со слоем бисквита. «Рулет» вырабатывался из сливочного, сливочно-шоколадного, либо сливочно-орехового мороженого. Отношение толщины слоя бисквита к толщине слоя мороженого составляло 1:2.
Состав: сливочное мороженое, бисквит.
С вареньем и джемом – молочное, сливочное либо пломбирное мороженое, тщательно перемешанное с вареньем или джемом. Количество варенья или джема в молочном и сливочном мороженом - 8%, в пломбире - 10% от массы готового продукта.
Состав: молочная смесь, варенье (или джем).
С витамином «С» – молочное или сливочное мороженое с аскорбиновой кислотой, или экстрактом (вытяжкой) из шиповника, а также чёрной смородины.
Состав: молочная смесь, витамин «С».
С изюмом – молочное или сливочное мороженое с добавлением изюма.
Состав: молочная смесь, изюм.
С карамелью (или леденцами) – молочное либо сливочное мороженое, тщательно перемешанное с измельчённой карамелью (леденцами) различного цвета. Примечание: мороженое пломбир с карамелью (леденцами) не вырабатывалось. Количество карамели (леденцов): 10% от массы готового продукта.
Состав: молочная смесь, карамель (или леденцы).
С печеньем – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с измельчённым печеньем высшего сорта. Количество печенья: 5% от массы готового продукта.
Состав: молочная смесь, печенье.
С сухофруктами – мороженое с размельчёнными (либо в виде пюре) сухофруктами. Количество сухофруктов: не менее 8% от массы готового продукта.
Состав: молочная смесь, сухофрукты (собза, курага, чернослив).
С фруктами и ягодами – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с различными ягодами и фруктами, а также с цитрусовыми плодами. Фрукты и ягоды могли использоваться в виде кусочков, сока, пюре, а ягоды также в целом виде. Количество свежих фруктов и ягод: 14..20% от массы готового продукта.
Состав: молочная смесь, ягоды (клубника, малина, чёрная смородина, вишня), фрукты (абрикосы, персики), либо цитрусовые плоды (лимоны, апельсины).
С цукатами – мороженое с мелко нарезанными цукатами. Количество цукатов: 8-10% от массы готового продукта.
Состав: молочная смесь, цукаты.
С шоколадно-вафельной крошкой – мороженое с добавлением шоколадно-вафельной крошки, получаемой дроблением свежевыпеченных сухих вафель и последующим смешиванием с шоколадной глазурью.
Состав: молочная смесь, шоколадно-вафельная крошка.
Свежесть – мороженое, вырабатывавшееся на основе молочной творожной или подсырной сыворотки с введением молочной закваски, приготовленной на чистых культурах ацидофильной палочки.
Состав: несолёная молочная сыворотка, сахар, желирующий картофельный крахмал, ацидофильная закваска.
Север - сливочное мороженое с пониженной массовой долей СОМО.
Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, несолёное сливочное масло, цельное сгущённое молоко с сахаром, сухое цельное молоко, патока, желирующий картофельный крахмал, ванилин.
Цена: 13 коп. (за 100 г)
Сластёна – двухслойное мороженое, один слой которого был сливочным, а другой представлял собой сливочное мороженое с ароматом. Мороженое выпускалось в глазури и без.
Сливочно-белковое – мороженое с массовой долей жира 8% и сахарозы не менее 13%, вырабатывавшееся с использованием сывороточного белкового концентрата.
Состав: цельное молоко 3,2% жирности, сливки 40%, сухое обезжиренное молоко, сывороточный белковый концентрат, сахар, желирующий картофельный крахмал, ванилин.
Сливочно-мандариновое – мороженое, вырабатывавшееся на молочное основе с использованием концентрированного мандаринового сока.
Сливочное – мороженое с содержанием не менее 10% жира и 16% сахара, вырабатывавшееся на основе молочной смеси по одной из 30 возможных рецептур производства сливочного мороженого.
Состав: цельное молоко 3,2-ной жирности, 40%-ные сливки, сгущённое нежирное молоко с сахаром, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахар, агар.
Цена: 13 коп. (за 100 г.)
Смородинка – мороженое типа "шербет", вырабатывавшееся из пюре чёрной смородины и яблок (в соотношении 1:3), пломбирной смеси, сахара и стабилизатора (муки).
Состав: пюре черносмородиновое с яблоками, сахар, смесь для пломбирного мороженого, пшеничная мука, лимонная кислота.
Снегурочка – мороженое в молочной глазури, вырабатывавшееся с использованием концентрата белков, полученных методом ультрафильтрации в количестве не менее 3% от массы продукта.
Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сухое цельное молоко, сгущённое цельное молоко с сахаром, сгущённое нежирное молоко с сахаром, сливочное крестьянское масло, сахар, альгинат натрия и ванилин.
Снежинка – молочное либо сливочное мороженое, при выработке которого в качестве стабилизатора использовался кукурузный крахмал (3% от массы готового продукта).
Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло (в случае сливочного варианта), сахар, кукурузный крахмал, ванилин.
Снежок – мороженое, изготавливавшееся на основе обезжиренного молока или пахты с введением молочной закваски на чистых культурах ацидофильной палочки.
Состав: обезжиренное молоко (либо пахта, полученная при производстве сладкосливочного масла), сахар, желирующий картофельный крахмал (либо пшеничная мука), ацидофильная закваска.
Спортивное – мороженое с пониженным содержанием жира (12%) и сахара (12%), вырабатывавшееся на основе молочного сырья.
Состав: цельное молоко 3,2%-ной жирности, сливочное несолёное масло, , сгущённое цельное молоко с сахаром, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сахар, агароид, ванилин.
Степной аромат – мороженое повышенной питательной и диетической ценности с приятным вкусом и насыщенным розовым цветом.
Состав: цельное молоко, сливки, сгущённое молоко, сухое обезжиренное молоко, коровье масло, сахар, настой трав, концентрированный краситель бузины, стабилизатор.
Столичное – молочное либо сливочной мороженое с фруктами, вырабатывавшееся на основе плодово-ягодного сырья, смешанного в разных соотношениях соответственно со сливочной или пломбирной смесями стандартного состава. При этом в качестве плодово-ягодного сырья использовались пюре и соки малины, клубники, айвы и других плодов и ягод, обладающих выраженным вкусом и ароматом.
Состав: плодово-ягодная смесь для фруктового мороженого, смесь для сливочного (или пломбирного) мороженого.
Сюрприз – двухслойное мороженое, наружный слой которого был сливочным, а сердцевина - сливочно-фруктовой. Начинка представляла собой разновидность шербета, содержащего 25% сливочной смеси стандартного состава 55,25% сока чёрной смородины.
Состав: стандартная сливочная смесь, стандартный черносмородиновый шербет.
Театральное – брикетное сливочное или пломбирное мороженое, обложенное с двух сторон бисквитом толщиной до 1 см. Масса бисквита: не более 25% от общего брикета.
Состав: сливочное мороженое, бисквит.
Тихий Дон – мороженое, при производстве которого в качестве основного сырья использовались пахта и молочное сырьё различного вида с добавлением кондитерского жира.
Состав: сгущённое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, пахта, коровье масло, кондитерский жир, сахар, желирующий картофельный крахмал, ванилин.
Томатное – любительское овощное мороженое из томатов (или продуктов их переработки).
Состав: пюре и сок томатов (или томатная паста), сахар, агар, лимонная кислота, вода.
Цена: 10 коп. (за 100 г.)
Фантазия – мороженое повышенной питательной и диетической ценности, с приятным вкусом банана и нежным розовым цветом.
Состав: цельное молоко, сгущённое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, коровье масло, виноградный экстракт, концентрированный свекольный сок, сахар, стабилизатор.
Фестивальное – фруктово-молочное мороженое, начало выпуска которого было приурочено к фестивалю молодежи и студентов.
Фруктово-белковое – мороженое, при производстве которого в качестве основного сырья использовался плодово-ягодный сок с добавлением белков свежих куриных яиц.
Состав: белки куриных яиц, сахар, сок (или фруктовое пюре), желирующий картофельный крахмал.
Фруктово-ягодное – мороженое, вырабатывавшееся из разных плодов и свекловичного сахара с добавлением стабилизаторов, пищевых кислот и, в некоторых случаях, ароматических веществ. Последние добавлялись для усиления аромата, а их количество зависело от вида эссенции, концентрации и требуемой интенсивности аромата фруктово-ягодного мороженого. Название фруктово-ягодного мороженого (земляничное, клубничное, малиновое, черносмородиновое, виноградное, ежевичное, поленичное, брусничное, черничное, голубичное, клюквенное, дынное, ревеневое, яблочное, айвовое, грушевое, апельсиновое, мандариновое, абрикосовое, персиковое, вишнёвое, сливовое, алычовое, кизиловое, рябиновое) зависело от плодов и ягод, использованных при выработке фруктово-ягодной смеси.
Состав: молочная смесь, пюре и сок ягод (фруктов), свекловичный сахар, агар, лимонная кислота.
Фруктовый лёд – невзбитое закалённое мороженое на основе сахарного сиропа и фруктовых соков. Название фруктового льда зависело от вида используемых плодов и ягод (клюквенный, малиновый, лимонный и т.п.). В отличие от технологии выработки фруктово-ягодного мороженого смесь фруктового льда не фризеровали.
Состав: пюре и сок различных плодов и ягод, сахар, ароматические пищевые эссенции, агар.
Цитрусовое летнее – мороженое, вырабатывавшееся на основе белков свежих куриных яиц с использованием натуральных экстрактов цитрусовых (лимона, апельсина либо мандарина).
Состав: белок куриных яиц, экстракты цитрусовых, сахар, пищевой желатин, лимонная кислота.
Цена: 10 коп. (за 100 г.)
Чайный лёд – разновидность фруктового льда, изготавливавшийся без взбивания и фризерования.
Состав: чайный настой (из высших сортов чая), свекловичный сахар, агар, вода.
Черносливовое – сливочное мороженое, смешанное с фруктовым пюре (из чернослива и свекловичного сахара), с добавлением тёртого ореха или порошка корицы. Количество фруктового пюре: 3% от массы готового продукта.
Состав: чернослив (мякоть), смесь сливочного мороженого, сахар, молотая корица или тёртый орех (в ореховой разновидности), агар.
Шербет – смесь фруктово-ягодного мороженого (90%) со сливочным (10%). Название мороженого шербета (малиновый, клубничный, чёрно-смородиновый и т.п.) зависело от плодов и ягод, использованных при выработке фруктово-ягодной смеси.
Состав: смесь фруктово-ягодного мороженого, смесь сливочного мороженого.
Школьное – сливочное мороженое для детей с орехом и шоколадом.
Шоколадное – молочное, сливочное или пломбирное мороженое с добавлением какао-порошка или шоколада.
Состав: молочная смесь, какао-порошок, шоколад.
Щелкунчик – разновидность «Лакомки», в которой шоколадная глазурь заменена на ореховую. Появление данного мороженого явилось следствием значительного уменьшения импорта какао-продуктов, вызванного плохим урожаем в Южной Америке.
Состав: пломбирная смесь, ореховая глазурь.
Экстра – мороженое на основе свежих куриных яиц, характеризуемое отсутствием молочного жира.
Состав: свежие или диетические куриные яйца, сухое обезжиренное молоко, сахар, агар, ванилин.
Эскимо – глазированное шоколадом мороженое на палочке, выпускавшееся в форме прямоугольного параллелепипеда, цилиндра, а также в виде усечённого конуса. Название эскимо (молочное, сливочное, ореховое, шоколадно-ореховое, клубничное, чёрно-смородиновое) зависело от смеси мороженого, из которого его вырабатывали. Кроме того были ещё два вида сливочного эскимо с особой глазировкой: «Эскимо в шоколадно-ореховой глазури» и «Мишка» (в шоколадно-вафельной глазури).
Юбилейное – молдавское мороженое 5%-ной жирности, при производстве которого вместо сахара использовался жидкий кукурузный сироп (37,5% от массы продукта).
Южное – сливочное мороженое, вырабатывавшееся с использованием виноградных сиропов, концентратов и концентрированных соков.
Ягодное – фруктовое мороженое с повышенной массовой долей фруктов (3% по сухому веществу).
Состав: пюре из ягод (вишни, клубники, малины, либо чёрной смородины с яблоками), сахар, желирующий картофельный крахмал (либо пшеничная мука), желатин.
Цена: 13 коп. (за 100 г.)
Ярославна – мороженое, вырабатывавшееся из молочного сырья с добавлением овощных наполнителей: свеклы, моркови, томатов. В качестве источника овощного сырья могли применяться как соки (или пюре) из свежих и свежемороженых овощей, так и сухие овощные порошки.
Состав: цельное молоко 3,2% жирности, сгущенное цельное молоко с сахаром, сухое цельное молоко, сахар, овощной наполнитель (морковь, свекла или томаты), крахмал (или пшеничная мука).
Для каждого направления продукции существовал свой каталог. Вот вам, к примеру, каталоги Пиво и безалкогольной продукции и чай
Каталог Пиво и безалкогольной продукции
Чай
И еще разных обложек советских каталогов
Авторский пост
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С настоящим болгарским йогуртом это не имеет ничего общего.