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Ностальгия ассортиментная: виды продуктов из СССР, о которых вы, вероятно, не слышали

Ностальгия ассортиментная: виды продуктов из СССР, о которых вы, вероятно, не слышали (19 фото)

Автор:
06 мая 2021 13:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   ассортимент   интересное   каталог   миф   молочные   продукты   
1112
19

Недавняя тема про консервы показала, что большинство помнящих СССР, либо знающих о нем от мам и бабушек, не видели многие из представленных продуктов не то, что у себя на столе, но и на прилавках магазинов. Да, с этим трудно не согласиться. Но также, среди тех, кто не застал СССР бытует мнение, что там продавалась все по одному виду - одна колбаса, одно масло, одно молоко и т.д. Развеем миф отсутствия ассортимента!

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Метки: Исторические факты   СССР   ассортимент   интересное   каталог   миф   молочные   продукты   
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8  комментариев
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23k
Мойша 56 минут назад
[мат]ыло региональным - по месту производства. Но тот муд...рый чмо, что написал за йогурт, чмо и есть - кифир намного полезней всяких йогуртов.
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2k
Frank Borman 4 минуты назад
Че то девочке очень сильно поплохело. Наверное, скушала просроченное мороженое.
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239
fda 42 минуты назад
Какое замечательно вкусное было креветочное масло, оно имелось в виду, по свей видимости, с крилем. Но стоило дорого, в 70 годах на 4-5 чел. покупали 1 маленькую баночку, доставалось по 1 бутеру. Продавалось исключительно на югах (Крым с Кавказом). Такого вкуса уже нет, рыбные намазки современные-гадость. А вот нормального молока с добавками в современной истории доводилось пробовать в Тайланде, ещё там нормальные колбасы были и мороженое (лет 10 назад).
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19k
Андрей Иванов Час назад
Стоит добавить, что большинство этих продуктов лежали свободно на прилавках. Многое до конца срока годности застаивалось. Зажрались
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