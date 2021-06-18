Винтажные телевизоры Motorola из 1950-х

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Телевидение появилось в Америке в 1939-м, обрело популярность после войны, а в 1950-х стало для американцев любимым источником развлечений. Если в 1946 году в США было продано 7000 телевизоров, то в 1950 году - уже 5 миллионов комплектов. К 1951 году телеприемних был почти в каждой пятой американской семье. Телевизоры предлагались на любой вкус - вот так, например, выглядел телекаталог компании Motorola.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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