Винтажные телевизоры Motorola из 1950-х

Телевидение появилось в Америке в 1939-м, обрело популярность после войны, а в 1950-х стало для американцев любимым источником развлечений. Если в 1946 году в США было продано 7000 телевизоров, то в 1950 году - уже 5 миллионов комплектов. К 1951 году телеприемних был почти в каждой пятой американской семье. Телевизоры предлагались на любой вкус - вот так, например, выглядел телекаталог компании Motorola.

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