Музыкальный инструмент из.... 35 магнитофонов

Вы только представьте, как бы выглядели 35 магнитофонов, собранные в одном месте.
Расставить то по полочкам можно, а как ими виртуозно управлять? Однако нашелся человек, который это сумел реализовать.
Первый магнитофон в США появился после победы над Германией. В качестве военного трофея, американцы вывезли четыре экземпляра немецких магнитофонов фирмы AEG-Telefunken. Уже к 1950 году в США было около 50 производителей катушечных магнитофонов. Инженеры вовсю ломали голову: где бы еще найти применение технологии записи на магнитную ленту.
Замечательная идея посетила Гарри Чемберлина во время прослушивания на магнитофоне записей органной музыки. Небольшой магнитофон, который легко можно переносить, передавал всю красоту звука огромного органа. Чемберлин решил записать на магнитную ленту отдельно звук каждой ноты органа, а потом воспроизводить каждый фрагмент отдельной головкой.
Поиск заказчика такого "магнитофонного органа" зашел в тупик-никто не понимал изобретателя. Кто-то из музыкантов предложил Чемберлину вместо органа записать партии ударных инструментов оркестра и попал в "десятку". Тут же появились первые заказчики.
Чемберлин получил патент на "магнитофонный" музыкальный инструмент и запустил в производство.
Радость была недолгой: Американская Федерация Музыкантов (AFM) увидела в новом инструменте угрозу массовой безработицы музыкантов. AFM добилась принятия закона об жестком ограничении применения нового инструмента. Музыкальным инструментом Чемберлина можно было пользоваться только в коктейльных залах.
За восемь лет удалось продать только 110 инструментов. Сказывалась еще одна проблема: конструкция инструмента Чемберлена была ненадежной и часто ломалась. Самостоятельно усовершенствовать мешало отсутствие технического образования и опыта.
Тут судьба сталкивает его с Биллом Фрасеном. Будучи торговым агентом, Билл умел завоевывать доверие любого собеседника. Он предлагает свои услуги по поиску подходящей фирмы для улучшении конструкции музыкального инструмента в Англии.
Получив два инструмента от Чемберлина, Билл отправляется в Англию. Подходящую фирму удалось найти быстро в Бирмингеме. Билл Фрасен представляется изобретателем инструмента и продает англичанам оба инструмента и права на производство в Англии. Фирма "BRADMATIK" улучшает конструкцию и начинает выпуск под маркой "Mellotron Mark 1"
Принцип работы инструмента наглядно показан на рисунке
При нажатии клавиши (1) резиновый ролик прижимает магнитофонную ленту к тонвалу (6) и протягивает её мимо магнитной головки воспроизведения (5) . Стоит отпустить клавишу, ролик отходит от тонвала и освободившаяся магнитофонная лента вытягивается обратно грузом (10).
По сути это лентопротяжный механизм (ЛПМ) катушечного магнитофона, только переделанный под специфические задачи. В инструменте таких ЛПМ целых 35 штук.
Общий вид инструмента в прозрачном корпусе (сделан для музея)
Инструмент очень понравился музыкантам, да к тому же в Англии не было дурацких ограничений по использованию инструмента, поэтому продажи были весьма успешны.
Гарри Чемберлин только через четыре года узнал о проделках внезапно исчезнувшего продажного (другого слова не подберешь) агента Билла Франсена. Нарушение своих авторских прав пришлось доказывать через суд. В итоге Чемберлин получил 30 тысяч долларов компенсации от фирмы "BRADMATIK" и договор об авторских отчислениях с новых продаж.
Вскоре фирма "BRADMATIK" выпустила новую модификацию инструмента "Mellotron Mark II". Новая модель была сделана с учетом всех рекомендаций, пожеланий и опыту эксплуатации покупателей .
Здесь уже ритм-секция была отделена от секции аккомпанемента. В инструменте появилась своеобразная "библиотека" модных танцевальных ритмов того времени: танго, босса-нова, болеро, фокстрот, румба и так далее.
Вот ролик тех времен, раскрывающий возможности инструмента:
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Кстати: инструмент выпускался в корпусе, отделанном шпоном ценных пород дерева, что придавало дополнительный лоск и шик. Фирма лишь пять раз выпустила инструмент в черном корпусе, по настоянию Заказчиков, одним из них был Джон Леннон.
Фирма "BRADMATIK" была стабильно обеспечена заказами, хоть и цена инструмента была очень приличной: тысячу фунтов стерлингов! Это практически одна треть от стоимости приличной английской усадьбы тех времен.
Наличие в коллективе инструмента "Mellotron Mark II" было обязательно, ибо все шлягеры тех лет писались в расчете на Меллотрон. Можно внимательно послушать композиции «Битлз», "Moody Blues", «Роллинг Стоунз», Дэвид Боуи-везде звучит этот удивительный инструмент.
"Mellotron Mark II" был всем хорош, кроме транспортабельности. Перевозить приходилось очень аккуратно и на новом месте проводить профилактическую настройку. Учитывая бурную концертную деятельность популярных групп , была разработана специальная "гастрольная" модель "Mellotron M400". Модель получилась очень удачной и пользовалась высоким спросом. Всего было продано около двух тысяч инструментов.
Вот так звучит "гастрольный" "Mellotron M400":
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Эпоха меллотрона подошла к концу с появлением электронных синтезаторов. Однако до сих пор энтузиасты стараются поддерживать старые меллотроны в рабочем состоянии. Иногда их можно встретить на аукционах. Если прежний владелец мировая известность, то цена взлетает до небес.
Такой удивительный инструмент на принципе катушечного магнитофона. Надеюсь и Вам было так же интересно узнать о нем.
Источник:
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