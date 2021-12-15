Музыкальный инструмент из.... 35 магнитофонов

Замечательная идея посетила Гарри Чемберлина во время прослушивания на магнитофоне записей органной музыки. Небольшой магнитофон, который легко можно переносить, передавал всю красоту звука огромного органа. Чемберлин решил записать на магнитную ленту отдельно звук каждой ноты органа, а потом воспроизводить каждый фрагмент отдельной головкой.

Поиск заказчика такого "магнитофонного органа" зашел в тупик-никто не понимал изобретателя. Кто-то из музыкантов предложил Чемберлину вместо органа записать партии ударных инструментов оркестра и попал в "десятку". Тут же появились первые заказчики.

Чемберлин получил патент на "магнитофонный" музыкальный инструмент и запустил в производство.