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Немного ностальгии: СССР образца 1967 года - сколько стоила советская техника у нас и за рубежом

Немного ностальгии: СССР образца 1967 года - сколько стоила советская техника у нас и за рубежом (22 фото)

Автор:
02 апреля 2022 03:13
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   валюта   внешпосылторг   каталог   оборудование   продукция   техника   торговля   
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Было время, когда нефть стоила $2 - много не заработаешь. И наша страна отправляла на экспорт бытовую технику, мотоциклы и авто. Во сколько они обходились иностранцам?

В 1961 в СССР создали Внешпосылторг. Контора стала довольно популярна по всему миру - потому что рассылала товары по 80 странам, работала без перебоев и отправляла на экспорт действительно качественную продукцию. Перед нами её каталог прямиком из 1967 года - давайте посмотрим, сколько долларов нужно было выложить иностранцам за «Москвич», пылесос «Уралец» или холодильник «ЗИЛ-Москва».

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Начнём с авто:

На цены в рублях в каталоге можно не обращать внимание - такого курса в СССР на внутреннем рынке не было. Давайте сравним разницу в $ и рублях.

Волга стоила $1272,22, у нас продавалась за 5 600 руб. Москвич-408 - $866,67, а в СССР - 4 500 руб. Легендарный Запорожец - $555,56, а в Союзе - 2 200 руб.

Далее идут мотоциклы. К сожалению, сравнивать не с чем, потому что есть цены только в $. В остальных разделах тоже есть позиции без стоимости этих товаров в СССР.

Урал с коляской можно было приобрести за $511,11. Юпитер за $301,67 и Планету за $206,67.

Давайте посмотрим бытовую технику.

ЗИЛ-Москва шёл за $130, Ока-111 за $116,67. Орск продавался за $105,56. Что касается пылесосов: Уралец - $23,56; Буран - $19,78; Чайка - $20.

Далее идёт фототехника - кстати, она очень ценилась иностранцами. В каталоге представлен неплохой ассортимент - было из чего выбрать:

Даже фоторужьё имеется за $118,22. А из неплохих камер были Зенит-Е за $38, Нева-2 за $51,44 и много других достойных моделей.

Перейдём к телевизорам:

В рублях Рубин-106 стоил тогда в СССР 420 рублей, а переносная Юность - 240 рублей.

В каталоге есть и магнитофоны:

Навскидку можно вспомнить только цену на Яузу-10 - 400 рублей.

Есть и радиолы:

В СССР ВЭФ-Радио 65 - стоила 130 рублей, Ригонда-стерео - 230 рублей, Симфония - 333 рубля.

После радиол идут радиоприемники:

В Союзе Космос - стоил 36 рублей 22 копейки, Селга - 31 рубль, ВЭФ-Спидола - 75 рублей 02 копейки.

В каталоге есть часы:

И даже оружие, интересно какие были ограничения при его покупке и как на это смотрела западная полиция?

В общем, каталог просто огромный - при желании, можно было найти всё, что захочешь и по вполне разумным ценам. Да и дело было отличное - за этот экспорт СССР получал валюту, а на неё покупал оборудование и сырьё для промышленности. Плюс наши производители постоянно модернизировали технику, чтобы соответствовать прихотливым вкусам западных потребителей.

Ну а потом в начале 1970-х годов разразился нефтяный кризис, топливо взлетело в цене и СССР постепенно переключился на экспорт энергоносителей. Технику и всё остальное продавать не перестали, но это уже стало не так выгодно, поэтому объёмы торговли постепенно становились меньше, а качество продукции - хуже.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   валюта   внешпосылторг   каталог   оборудование   продукция   техника   торговля   
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13  комментариев
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7k
Михаил 3 часа назад
"Волга стоила $1272,22, у нас продавалась за 5 600 руб."
То есть реальный курс рубля был примерно 4.5 рубля за $1? А вовсе не 67 копеек?
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369
sibic2 22 минуты назад
На фото в каталоге магнитофон "Aidas", а не"Aidas 9m", у этого была скорость 19, а не 9.
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31k
ACU900 50 минут назад
"Помоги мне, помоги мне!
В желтоглазую ночь позови!"
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207
В-ий 2 часа назад
Как так? Самизнаетекто ведь сказал - ничо кроме галош не делали. Не может же он ошибаться!
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75k
parallax 2 часа назад
А потом пошло, поехало. И в 80-х мы в бытовой электронике и фототехнике мы от Запада безнадёжно отстали.
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1k
Пошляк Стебаныч 4 часа назад
Источник:
https://picturehistory.livejournal.com/3116264.htmlhttps://picturehistory.livejournal.com/3116264.html
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