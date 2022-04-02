Немного ностальгии: СССР образца 1967 года - сколько стоила советская техника у нас и за рубежом

На цены в рублях в каталоге можно не обращать внимание - такого курса в СССР на внутреннем рынке не было. Давайте сравним разницу в $ и рублях.

Волга стоила $1272,22, у нас продавалась за 5 600 руб. Москвич-408 - $866,67, а в СССР - 4 500 руб. Легендарный Запорожец - $555,56, а в Союзе - 2 200 руб.

Далее идут мотоциклы. К сожалению, сравнивать не с чем, потому что есть цены только в $. В остальных разделах тоже есть позиции без стоимости этих товаров в СССР.