Немного ностальгии: СССР образца 1967 года - сколько стоила советская техника у нас и за рубежом

Было время, когда нефть стоила $2 - много не заработаешь. И наша страна отправляла на экспорт бытовую технику, мотоциклы и авто. Во сколько они обходились иностранцам?
В 1961 в СССР создали Внешпосылторг. Контора стала довольно популярна по всему миру - потому что рассылала товары по 80 странам, работала без перебоев и отправляла на экспорт действительно качественную продукцию. Перед нами её каталог прямиком из 1967 года - давайте посмотрим, сколько долларов нужно было выложить иностранцам за «Москвич», пылесос «Уралец» или холодильник «ЗИЛ-Москва».
Начнём с авто:
На цены в рублях в каталоге можно не обращать внимание - такого курса в СССР на внутреннем рынке не было. Давайте сравним разницу в $ и рублях.
Волга стоила $1272,22, у нас продавалась за 5 600 руб. Москвич-408 - $866,67, а в СССР - 4 500 руб. Легендарный Запорожец - $555,56, а в Союзе - 2 200 руб.
Далее идут мотоциклы. К сожалению, сравнивать не с чем, потому что есть цены только в $. В остальных разделах тоже есть позиции без стоимости этих товаров в СССР.
Урал с коляской можно было приобрести за $511,11. Юпитер за $301,67 и Планету за $206,67.
Давайте посмотрим бытовую технику.
ЗИЛ-Москва шёл за $130, Ока-111 за $116,67. Орск продавался за $105,56. Что касается пылесосов: Уралец - $23,56; Буран - $19,78; Чайка - $20.
Далее идёт фототехника - кстати, она очень ценилась иностранцами. В каталоге представлен неплохой ассортимент - было из чего выбрать:
Даже фоторужьё имеется за $118,22. А из неплохих камер были Зенит-Е за $38, Нева-2 за $51,44 и много других достойных моделей.
Перейдём к телевизорам:
В рублях Рубин-106 стоил тогда в СССР 420 рублей, а переносная Юность - 240 рублей.
В каталоге есть и магнитофоны:
Навскидку можно вспомнить только цену на Яузу-10 - 400 рублей.
Есть и радиолы:
В СССР ВЭФ-Радио 65 - стоила 130 рублей, Ригонда-стерео - 230 рублей, Симфония - 333 рубля.
После радиол идут радиоприемники:
В Союзе Космос - стоил 36 рублей 22 копейки, Селга - 31 рубль, ВЭФ-Спидола - 75 рублей 02 копейки.
В каталоге есть часы:
И даже оружие, интересно какие были ограничения при его покупке и как на это смотрела западная полиция?
В общем, каталог просто огромный - при желании, можно было найти всё, что захочешь и по вполне разумным ценам. Да и дело было отличное - за этот экспорт СССР получал валюту, а на неё покупал оборудование и сырьё для промышленности. Плюс наши производители постоянно модернизировали технику, чтобы соответствовать прихотливым вкусам западных потребителей.
Ну а потом в начале 1970-х годов разразился нефтяный кризис, топливо взлетело в цене и СССР постепенно переключился на экспорт энергоносителей. Технику и всё остальное продавать не перестали, но это уже стало не так выгодно, поэтому объёмы торговли постепенно становились меньше, а качество продукции - хуже.
Источник:
АНТИФИШКИ
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То есть реальный курс рубля был примерно 4.5 рубля за $1? А вовсе не 67 копеек?
Забугорные цены формировались не пропорционально внутренним, а брались с потолка. Поэтому зарубежному покупателю какой-то товар мог обойтись дешевле, чем местному, а какой-то дороже.
Кроме того, для одних стран ставился один ценник, для других - другой, а кому-то вообще бесплатно могли поставить в качестве помощи дружественному режиму.
Аналогичная ситуация была с ввезенными из-за бугра товарами. У нас они могли продаваться как дешевле, чем в стране-изготовителе, так и дороже.
В желтоглазую ночь позови!"
https://picturehistory.livejournal.com/3116264.htmlhttps://picturehistory.livejournal.com/3116264.html